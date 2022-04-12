«Магнитка» — украшение КХЛ, у «Трактора» не видно победного будущего. Итоги финала Востока

Уральское дерби в финале Востока завершено. «Магнитка» укатала «Трактор» в пяти матчах, поставив яркую точку на последних секундах игры, оказавшейся решающей.

Эту серию мы не назовём зрелищной или нервной, ей явно не хватало эмоций, страсти и накала, а всё потому, что одна команда просто была очевидно сильнее другой. При этом были опасения, что после семиматчевой сумасшедшей разборки с «Авангардом» «Магнитка» на старте финала Востока предстанет выхолощенной если не физически, то морально. Но тут магнитогорцам явно повезло с соперником: всегда спокойный, аккуратный и осторожный «Трактор» просто был не способен взять подуставшую «Магнитку» нахрапом, так что команда Ильи Воробьёва достаточно уверенно заехала в серию. А потом уже в своём стиле быстро решила все проблемы.

Вообще, «Металлург» — это, конечно, украшение нынешнего плей-офф. Пока одни шлифуют суровую систему, другие оттачивают навыки обороны и терпения, третьи проповедуют роботоподобный хоккей, «Магнитка» просто играет, творит, наслаждается. Это тот самый атакующий, воздушный хоккей, который смотреть легко и приятно. И при этом он даёт результат.



Забавно, что ещё год назад наставник «Магнитки» Илья Воробьёв фактически отрицал, что такая модель дееспособна. Говоря о современном хоккее, Илья Петрович подразумевал увеличение в нём силовой, физической составляющей, по сути, признавая, что побеждают те, у кого больше мускулов. Однако в прошлое межсезонье тренер круто поменял своё мнение, что было видно по трансферной политике «Магнитки», за которую Воробьёв тоже отвечает. А в конце лета Илья Петрович объяснил метаморфозу. «Я всё-таки больше люблю крупных игроков. Но на нашу селекцию повлияло два фактора: ситуация на рынке и изменения в правилах. Мы должны были уйти в сторону быстроты», — отметил Воробьёв в интервью «Sport24».

Фото: photo.khl.ru

«Магнитка» ушла в сторону быстроты, техники, креатива, стала легче и динамичнее и покорила сердца многих уже на предсезонке. Уральцы ярко играли в атаку, плели комбинационные кружева, а многочисленные технари не упускали возможность блеснуть ярким индивидуальным мастерством. Регулярка стала продолжением этого карнавала, и даже спад в её второй половине не помешал «Магнитке» стать лучшей командой гладкого чемпионата по очкам, по победам, по заброшенным шайбам.



При этом должен признаться: несмотря на всё великолепие от магнитогорцев, я скептически относился к перспективам этой команды в плей-офф. Были мысли, что весь этот развесёлый, сочный хоккей в матчах на вылет налетит на суровую систему, например, «Ак Барса» или «Авангарда», и карета превратится в тыкву. Я не думал, что любители издеваться над вратарями Голдобин и Коростелёв будут реально полезны в плей-офф, не ожидал, что суетливый Лайпсик найдёт себя в кубковых битвах (как он не нашёл себя год назад, играя за ЦСКА). Словом, я считал, что у всей этой компании попросту не хватит характера, чтобы биться и драться за Кубок Гагарина.



Теперь понятно, что это было заблуждение. «Магнитка» действительно перенесла свою атакующую модель и на плей-офф, но она там не потеряла актуальность. В серии с «Авангардом» (скрытый финал Востока при всём уважении к «Трактору») это было проиллюстрировано наглядно: «Металлург», оглушительно провалившись в первых двух встречах, не просто вернулся в серию, а так прижал действующего чемпиона, что тот буквально потерял себя. И хоть серия докатилась до решающей игры, «Металлург» взял её безальтернативно.

На поздних стадиях плей-офф «Металлург» играет не только на результат, но и на зрителя. Это крайне нетипично для нашего хоккея, в котором тренеры, находящиеся, как правило, под давлением и не имеющие серьёзного кредита доверия, обычно редко решаются на риск даже в регулярке. У Ильи Воробьёва тоже во многом определялось будущее в этом Кубке Гагарина, однако в игре его «Магнитки» не чувствуется каких-то оков. И это значит, что Илья Петрович сделал работу над ошибками, ведь в прошлые годы «Металлург» частенько подводил слишком ранний переход на режим «умеренности и аккуратности».

И ещё стоит отметить, что модель «Металлурга» — это вовсе не «бразильский хоккей». Да, впереди у уральцев карнавал, но при этом сзади-то она может сыграть строго, плотно, правильно. По крайней мере, в тех ситуациях, когда игра складывается в пользу «Магнитки»: «Авангард» и «Трактор» за 12 матчей не одержали ни одной волевой победы над магнитогорцами. Это очень показательный момент.

Фото: photo.khl.ru

Так что «Магнитка» вышла в финал Востока совершенно справедливо, укрепив свой быстрый и ажурный стиль игры типично кубковыми маркерами — командный характер, правильная атмосфера в коллективе, гармония между хоккеистами и тренерским штабом. И в главной серии сезона эта команда будет фаворитом, кто бы ни стал соперником.

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А что же можно сказать про «Трактор»? Тут немного другая история. Челябинцы пару лет назад добровольно избрали путь долгого, пошагового развития, назвав его «Стратегия-2025», и пока строго его придерживаются, добавляя по чуть-чуть с каждым сезоном. Ещё в позапрошлом чемпионате Челябинска не было в плей-офф, год назад «Трактор» вылетел в первом раунде, сейчас — финал конференции. Прогресс налицо. При этом стоит отметить, что подопечным Анвара Гатиятулина в изрядной степени везло: в регулярке они получили самый простой календарь среди всех топ-клубов Востока (мы уже подробно объясняли, почему так вышло https://www.championat.com/hockey/article-4525223-pochemu-u-liderov-vostochnoj-konferencii-metallurga-i-traktora-raznye-kalendari-v-sezone-2021-2022.html ), а в плей-офф прошли «Нефтехимик» и серьёзно обескровленный «Салават». Однако удачным раскладом ещё надо было воспользоваться, да и на внешние факторы в «Тракторе» никак повлиять не могли. Команда из Челябинска достойно прошла по тому пути, который был ей предназначен, и заслуженно попала в топ-4 лучших клубов сезона.



Этот клуб собирается играть, что называется, вдолгую. Выбравший стратегическое развитие «Трактор» в этом смысле уникален для КХЛ, где обычно требуют результат здесь и сейчас, так что полагаю, что никаких резких движений относительно тренерского штаба, состава и стратегии в Челябинске предпринимать сейчас не будут. К тому же контракты на следующие сезоны есть как у главного тренера, так и у 90% хоккеистов, и это большое подспорье для «Трактора» в наступающие нестабильные времена. Думаю, что в Челябинске и дальше продолжат спокойно следовать своей стратегии, хотя, конечно, непонятная ситуация с будущим легионеров в КХЛ может внести серьёзные коррективы.

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Однако тут вопрос вот в чём: к чему пресловутая стратегия должна привести? Наверняка в «Тракторе» ставят цель рано или поздно добраться до Кубка Гагарина, однако есть большие сомнения, что с тем хоккеем, в который играют челябинцы при Гатиятулине, это возможно. И дело даже не в скуке, незрелищности, трусливости — это всё дело вкуса. Просто за счёт чего «Трактор» может стать чемпионом? За счёт убойной обороны, с откатами и игрой на удержание? Возможно, но пока «Трактор» серьёзно недотягивает до «Лады» Петра Воробьёва или, скажем, «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова. Атакующий хоккей? Это точно не про Гатиятулина. Системность с признаками тотального хоккея, огромного объёма движения и важнейшими нюансами, типа вбрасываний, игры спецбригад и прочего? Всё это тоже не про сегодняшний «Трактор».

Фото: photo.khl.ru

В общем, мне не очень понятно, как челябинцы, следуя положениям своей стратегии, в ближайшее время собираются выигрывать хотя бы Восток, не говоря уж про Кубок Гагарина. Да, возможно, прямо сейчас эта команда просто сыровата и ей нужно время, а линия успеха «Трактора» станет видна чуть позже. Но издалека чемпионского будущего для Челябинска точно не разглядеть.