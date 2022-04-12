Получили деньги и провалились. Кто в КХЛ не отработал свои миллионы

В нынешнем сезоне у многих хоккеистов были «жирные» даже по меркам КХЛ контракты, но далеко не все игроки отработали их должным образом. Рассказываем про тех, кто за полученные деньги мог выступить гораздо сильнее и принести своим командам больше пользы.

з. Филип Ларсен («Салават Юлаев»)

Зарплата: порядка 80 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 36 игр, 17 (4+13) очков, «-2» показатель полезности

Статистика в плей-офф: 1, 0, «-1»

Датский защитник уфимцев провёл слабый чемпионат. Мало того, что Ларсен едва ли не постоянно находился на больничном, так ещё и на льду выглядел откровенно неважно. Филип допускал много ошибок, был не похож на того Ларсена, которого привыкли видеть болельщики. В плей-офф Ларсен и вовсе провёл один матч, а перед серией с «Трактором» оставил команду вместе с другими иностранцами «Салавата». Лидеры клуба так себя не ведут.

в. Эдди Паскуале («Локомотив»)

Зарплата: порядка 75 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 38 игр, 19 побед, 91,6% отражённых бросков, коэффициент надёжности 1,99

Статистика в плей-офф: 2, 0, 85,4%, 3,46

Когда идёт речь о неудачных выступлениях легионеров, нельзя забывать о том, что произошло в стране и мире незадолго до начала плей-офф КХЛ. Иностранные игроки столкнулись с большим давлением со стороны своих политиков, и далеко не все легионеры смогли справиться с радикальным изменением ситуации. Одним из тех, кто не справился, стал канадский голкипер Паскуале. 31-летний вратарь откровенно подвёл «Локомотив» в плей-офф, провалив оба матча на старте серии с ЦСКА. В результате Игорю Никитину даже пришлось выводить Паскуале из состава, и последние матчи серии ворота железнодорожников защищал молодой Даниил Исаев.

н. Рид Буше («Локомотив»)

Зарплата: порядка 75 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 46 игр, 27 (12+15) очков, «-2» показатель полезности

Статистика в плей-офф: не играл

В прошлое межсезонье за американского форварда развернулась большая борьба на трансферном рынке. Буше провёл отличный плей-офф за «Авангард», внеся большую лепту в завоевание омичами первого в их истории Кубка Гагарина. Благодаря отличной игре в сезоне-2020/2021 Буше значительно поднял свои акции в КХЛ, и в межсезонье «Локомотив» совершил большой трансфер, сумев переманить Рида из стана «ястребов». Но никакого позитивного эффекта от этого перехода ярославцы не получили. В регулярке американец играл крайне нестабильно, чередуя яркие игры с матчами, где его просто нельзя было увидеть на площадке. А в январе на поверхность всплыли грехи прошлого – Буше оказался втянут в крайне неприятную историю, в которой его обвиняли в изнасиловании, совершённом ещё в 2011 году. После того как американец признался в содеянном, в «Локомотиве» посчитали целесообразным расторгнуть контракт с игроком. За 75 млн рублей ярославцы не получили от игрока никакой пользы.

Фото: photo.khl.ru

н. Максим Шалунов («Локомотив»)

Зарплата: порядка 90 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 32 игры, 15 (8+7) очков, «+8» показатель полезности

Статистика в плей-офф: 4, 2 (2+0), «0»

Ещё одно громкое подписание «Локомотива» было связано с переходом Максима Шалунова. Прошлым летом российский форвард никак не мог определиться с продолжением карьеры и тянул с окончательным выбором до середины августа – в итоге Шалунов подписал трёхлетний контракт с железнодорожниками на сумму около 270 млн рублей. И первый год соглашения получился для Максима неудачным. Из-за отсутствия полноценного тренировочного процесса летом Шалунов откровенно слабо начал регулярный чемпионат, затем в его игре последовало некоторое улучшение, но на свой пиковый уровень форварду выйти так и не удалось. Для игрока, входящего в тройку самых высокооплачиваемых игроков КХЛ, 17 очков в 34 матчах являются очень слабым результатом.

н. Андре Петерссон («Локомотив»/«Динамо» М)

Зарплата: порядка 75 млн руб. за сезон в «Локомотиве»

Статистика в регулярке: 8 игр, 4 (0+4) очка, «0» показатель полезности

Статистика в плей-офф: 6, 1 (0+1), «-3»

Говоря о неудачном сезоне шведского форварда, нужно быть до конца справедливым: Петерссон действительно выходил в чемпионат в статусе одного из самых дорогих игроков лиги. Но уже в начале сезона Андре получил крайне неприятную травму, которая вывела его из строя на длительный срок. Затем со здоровьем Петерссона начали происходить не самые понятные вещи. Пришедший на смену Андрею Скабелке Игорь Никитин долгое время ждал возвращения шведа к тренировкам, но каждый раз игрок находил возможность этого не делать. В итоге терпение ярославского клуба лопнуло, и они отказались от услуг игрока. Конец сезона Петерссон проводил в московском «Динамо», получая в разы меньше, чем по своему контракту с «Локомотивом». Подписание Андре не принесло москвичам ничего позитивного, уже в первом раунде плей-офф он получил ещё одну травму, в результате чего бело-голубые приняли решение отпустить игрока домой.

н. Пер Линдхольм («Ак Барс»)

Зарплата: порядка 55 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 19 игр, 19 (7+12) очков, «+7» показатель полезности

Статистика в плей-офф: не играл

Ещё летом, когда Линдхольм только появился в составе казанского клуба, этот трансфер вызвал большой скепсис. На последнем чемпионате мира сборная Швеции выступила провальным образом, впервые в своей истории не сумев пробиться в четвертьфинал. И на тот момент 29-летний Линдхольм стал одним из виновников этого провала. В национальной команде Перу предоставили возможность стать ведущим игроком – в начале турнира он пробовался в бригаде большинства и нередко выходил на лёд в критические моменты встречи. На выходе – ноль очков в семи матчах при нулевом показателе полезности.

Не сыграл Линдхольм и в «Ак Барсе». Шведский форвард очень слабо начал регулярный чемпионат, отмечаясь результативными действиями в основном в матчах с командами, в итоге не попавшими в зону плей-офф. Когда Пер постепенно начал набирать обороты, случилась травма, выведшая его из строя на долгое время. Затем он вернулся на лёд, начал показывать очень приличный уровень хоккея, но случилось досрочное завершение регулярки – и Линдхольм отправился домой в Швецию. А в Казань игрок уже и не вернулся, сославшись на семейные обстоятельства. В результате на самые важные матчи сезона казанский клуб остался без своего легионера.

Фото: photo.khl.ru

н. Джордан Уил («Ак Барс»)

Зарплата: порядка 65 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 36 игр, 30 (12+18) очков, «+3» показатель полезности

Статистика в плей-офф: 6, 2 (0+2), «-4»

Увы, но в Казани в нынешнем сезоне не угадали с легионерами. Очередное подтверждение этому – североамериканец Уил, получавший большую зарплату, но провалившийся в плей-офф. Да и в регулярном чемпионате Дмитрий Квартальнов периодически выводил канадца из себя. За такие деньги Уил мог сыграть гораздо продуктивнее, но лидера, который тащил бы команду на себе, из него не получилось. А ведь у Джордана ещё год будет действовать контракт с казанским клубом…

н. Джефф Плэтт («Салават Юлаев»)

Зарплата: порядка 35 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 40 игр, 10 (3+7) очков, «+1» показатель полезности

Статистика в плей-офф: не играл

Ещё перед началом сезона казалось странным, что вместо Владимира Жаркова, от которого пришлось отказаться, уфимцы сделали выбор в пользу натурализованного белоруса Джеффа Плэтта, не считающегося в КХЛ легионером. Да, Плэтт не занимал место иностранца, но выглядел откровенно слабо, а пользы от него практически не было. В плей-офф мы увидели, что у «Салавата» много замечательной молодёжи, которой нужно больше доверять и давать место в составе. Ко всему прочему, зарплата у молодых ребят гораздо ниже. В плей-офф Плэтт и вовсе не сыграл, моментально бросив команду и уехав в Северную Америку.

з. Виктор Антипин («Витязь»/«Салават Юлаев»)

Зарплата: порядка 45 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 42 игры, 4 (0+4) очка, «-7» показатель полезности

Статистика в плей-офф: 4, 1 (0+1), «+3»

В последние годы Виктор Антипин скатывается вниз по карьерной лестнице. Антипин был на огромной зарплате в магнитогорском «Металлурге», затем Виктор оказался в СКА. А вот дальше начался серьёзный спад: защитника обменяли в «Витязь». Да, из Подольска Антипина снова обменяли – на этот раз в Уфу – но к этому времени хоккеист был далёк от своих лучших кондиций. Это можно заметить и по статистике. Хоккеист, будучи атакующим защитником, почти перестал набирать баллы за результативность, а ошибок сзади становилось всё больше. Скорость тоже заметно поубавилась.

Фото: photo.khl.ru

н. Владимир Ткачёв («Трактор»)

Зарплата: порядка 75 млн руб. за сезон

Статистика в регулярке: 48 игр, 29 (9+20) очков, «+6» показатель полезности

Статистика в плей-офф: 15, 5 (2+3), «+1»

У Владимира Ткачёва огромный по нынешним меркам контракт, но в плей-офф форвард был практически незаметен. Особенно если брать во внимание главную для «Трактора» серию с магнитогорским «Металлургом». В регулярном чемпионате Владимир забросил всего девять шайб. Ткачёв умеет играть гораздо сильнее, поэтому в нужные моменты нападающему, безусловно, нужно прибавлять. Иначе в нынешних реалиях будет сложно сохранить подобный оклад. Уж больно серьёзная часть бюджета клуба уходит на оплату таких хоккеистов.