Воспитанник Чернышёва и олимпийский чемпион. Ушёл из жизни Сергей Яшин

Сегодня на 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион и бывший нападающий «Динамо» Сергей Яшин.

Яшин – воспитанник пензенской школы хоккея. Впервые он примерил коньки в возрасте семи лет и сразу выбрал амплуа форварда. Яшин громко заявил о себе на первых же заметных соревнованиях – в 1978 году во многом именно благодаря его усилиям сборная Пензы стала серебряным призёром Всесоюзной зимней Спартакиады народов СССР.

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После впечатляющего выступления на турнире Яшин перебрался во взрослый «Дизелист». Проводником нападающего в большой хоккей стал известный тренер Аркадий Чернышёв. Он сразу отметил в Яшине колоссальные физические возможности при небольшом росте, скорость, умение хладнокровно использовать голевые моменты и грамотное чтение игры.

Чернышёв перевёз хоккеиста в Москву, и с 1980 года Яшин начал защищать цвета местного «Динамо». Путь нападающего к вершине оказался тернистым и долгим: единственное золото внутреннего чемпионата нападающий выиграл в своём последнем сезоне 1990 года.

При этом медалей с международных турниров в коллекции Яшина больше. Руководители сборной СССР обратили на него внимание в середине 80-х во время подготовки к первенству планеты. Национальная команда переживала перестройку, и форвард умело влился в обновившийся коллектив, который в итоге завоевал звание чемпионов мира. В следующем году Яшин в составе сборной повторил свой успех. Но совершенно особенным в карьере игрока стал 1988 год – нападающий стал олимпийским чемпионом.

Тогда Яшин бросил себе новый вызов – отправился в НХЛ, где был задрафтован «Эдмонтоном». Эксперимент себя не оправдал: тренеры редко доверяли нападающему место в основе, и после нескольких матчей за фарм-клуб он вернулся на родину.

Фото: РИА Новости

В Москве Яшин оставался недолго. Осенью 1990 года его пригласили в «Динамо» – на этот раз берлинское. В Германии хоккеист провёл в общей сложности семь с половиной сезонов, впоследствии выступая за «Эссен-Вест», «Вильгельмсхафен» и «Зельб». В промежутках Яшин дважды приезжал в Россию – сначала в СКА, затем в «Нефтехимик». В 2001 году хоккеист завершил карьеру игрока.

В конце 90-х Яшин числился в «Вильгельмсхафене» в качестве играющего тренера, а в нулевые сделал наставничество основной профессией. Уроженец Пензы возглавил клуб четвёртого немецкого «Ростокер Пираньяс», затем – команду «Пекома Гризлиз» из Нидерландов.

В 2010 году Яшин вернулся в Германию. Последние шесть лет он работал с клубом «Занде» из одноимённой немецкой коммуны, расположенной неподалеку от Бремена.

«Я был в Германии года три назад, он там работал тренером, – вспомнил в разговоре с «Чемпионатом» экс-тренер московского «Динамо» и сборной России Владимир Крикунов. – Там был парень из Казахстана по фамилии Заяц; он построил там небольшой дворец спорта, а Сергей работал у него в команде тренером. Сергей был таким бодрым, не знаю, что случилось. Это стало абсолютно неожиданным. Мне сегодня прислали новость — я очень сильно удивился. Совсем молодой ещё был. В Германии с ним последний раз и общались: сидели обедали и разговаривали. Был всем доволен, всё нормально было. Даже сам играл, для здоровья».

В чемпионатах СССР Яшин провёл 354 матча и забросил 128 шайб. На чемпионатах мира и зимних Олимпиадах принял участие в 35 играх и стал автором семи голов. У Яшина остались жена и две дочери.

«Чемпионат» выражает соболезнования родным и близким Сергея Яшина.