Роскошный Капризов! Выбил 90 очков, отдав чудо-пас, и сцепился с главным скандалистом НХЛ

Год назад Кирилл Капризов стал вторым российским бомбардиром сезона после Артемия Панарина, набрав 51 очко в 55 матчах. В этом году он не только лидирует среди соотечественников, но и первым присоединился к компании игроков, выбивших 90 очков! Таких в НХЛ на данный момент всего семь человек.

Сегодня Кирилл и его «Миннесота» затмили двух монстров — первого и третьего бомбардира лиги Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, и хорошенько поиздевались над обороной «Эдмонтона», которая сама несла голы им в руки.

Первая шайба – подарок Данкана Кита, который сделал передачу прямо на клюшку Фредерику Годро, а остальное было уже делом техники. Коскинен оказался вообще не готов к такому.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде Кевин Фиала оттёр от шайбы Бушара на выходе из зоны, а затем сам же и завершил комбинацию. Через несколько минут швейцарец перехватил передачу того же Бушара и забросил с нулевого угла. Это был не матч, а наглядное пособие от «Эдмонтона» на тему «Как нельзя играть в обороне».

Следующий пример показал Капризов – в окружении трёх соперников он выцарапал шайбу у борта и отдал чудо-пас на Райана Хартмана, который забросил в падении. Эта передача стала 90-м очком Кирилла в сезоне. В третьем периоде он записал на свой счёт ещё один результативный пас, а Хартман довёл счёт до 5:0.

ВИДЕО

«Эдмонтон» пытался исправить положение весь матч, опасно атаковал, но Кэм Тальбо на кураже тащил всё, что летело в его сторону. Он пропустил лишь раз, когда судьба матча уже была решена, и только в меньшинстве. В остальном же это было полное доминирование «Миннесоты».

Капризов мог ещё и забивать сам – особенно хорош был момент в середине третьего периода, когда он вырвался один на один с Коскиненом и бросал клюшкой между ног. В конце этой же смены Кирилл спровоцировал горячую потасовку – зацепился с Кайлером Ямамото, а затем сцепился с главным скандалистом НХЛ Эвандером Кейном. Тут же подоспели остальные игроки «Миннесоты» и взяли на себя выяснение отношений – давать в обиду Капризова никто не собирался. А Хартман в конце ещё и средний палец Кейну показал.

ВИДЕО

Кейн, чья репутация давно подмочена чередой глупейших поступков, продолжал хорохориться и после игры: «Они пошли на меня всей пятёркой и всё равно не могли повалить. Хартман? Да, эти малыши хотят казаться жёсткими, но при этом ждут, когда подъедет лайнсмен и разнимет».

У Хартмана был другой взгляд на произошедшее: «Пять наших ребят подъехали [защищать Капризова], а у «Эдмонтона» никто не вступился за Кейна. Не думаю, что кто-то в этой команде будет его защищать. Если меня оштрафуют за средний палец, то это того стоило».