«Не могу остаться в «Салавате» из-за событий в мире». Вынужденная смена тренера в КХЛ

Уже на старте нынешнего плей-офф «Салават Юлаев стал первой командой в КХЛ, которая продолжала сезон исключительно с российскими игроками в своём составе, при этом финский тренер Томи Лямся остался в расположении уфимского клуба и продолжил руководить командой. Потеряв всех легионеров, в первом раунде «Салават Юлаев» смог сломить сопротивление «Сибири» (4-1), но в следующей серии уфимцы потерпели поражение от «Трактора» (2-4).

13 апреля состоялась пресс-конференция, на которой генеральный директор Ринат Баширов и главный тренер Томи Лямся подвели итоги сезона, после чего объявили о вынужденном решении финского специалиста не продлевать контракт с уфимским клубом. Также гендиректор уфимцев рассказал о работе клуба на трансферном рынке и сообщил ряд важных решений по будущему действующих игроков команды.

Об итогах сезона

Р.Б.: Уже говорил, что не можем назвать итоги сезона удовлетворительными относительно тех целей, что мы ставили. Год получился не таким ровным, как ожидали. Но в то же время хочу сказать, что нам не стыдно за команду и свою работу. Команда сделала шаг вперёд, в ней хорошая обстановка. В этой части мы считаем, что провели хороший сезон. Конечно, если бы мы вышли в финал конференции, посчитали бы, что цель выполнена.

Т.Л.: Это был мой пятый сезон в клубе, и перед его стартом я считал, что это наша сильнейшая команда за это время. Перед сезоном мы внесли изменения в наш стиль игры и в состав. Перед сезоном у нас были проблемы с коронавирусом — заболела почти вся команда, неделю не тренировались. Несмотря на это, мы показали хороший результат, заняли третье место на Востоке.

Были огромные ожидания от плей-офф, но после первого матча некоторые игроки ушли, команду пришлось фактически собирать заново. Наша молодёжь сделала несколько шагов навстречу взрослому хоккею, для них это был настоящий вызов. Наша скамейка без иностранцев, без Антипина, Амирова была очень короткой, но мы переиграли «Сибирь» 4-1, это хороший результат.

В серии с «Трактором» я считаю ключевой пятую игру, мы имели множество моментов, но не смогли выиграть. Мы заслуживали большего в этой серии. Я расстроен тем фактом, что мы не прошли в финал конференции, но доволен игрой команды, каждый выкладывался на 110%. Этот сезон оставляет после себя много вопросов «а что если?», но он уже в прошлом.

О вынужденном уходе Лямся из «Салавата» и назначении нового тренера

Т.Л.: Конкретно сейчас для меня сложно продолжать, потому что мы понимаем, какие события происходят в мире. Сейчас есть небольшой промежуток времени после сезона, есть время подумать и проанализировать. Это были долгие пять лет в Уфе, мне было приятно здесь работать, это большая честь. Сейчас пора поразмыслить, что будет в карьере потом. Я думаю, клуб сделает заявление по своему будущему совсем скоро, для меня, как я и говорил раньше, сложно продолжать работу в этой ситуации.

Р.Б.: В течение плей-офф мы вели разговоры с Томи по поводу продолжения работы. Мы были готовы продолжать и сделали соответствующее предложение. Томи взял паузу в неделю и ровно в срок сказал то, что сказал сейчас. Пока он не может работать в связи с ситуацией в мире. До конца мы надеялись, что что-то изменится и он останется нашим главным тренером. Хотели сохранить тренд, заданный в этом плей-офф. С отъездом легионеров появились новые возможности. И нам хотелось продолжать работу с ним. Сейчас мы ведём работу по назначению главного тренера, эта работа в завершающей стадии. Возможно, в ближайшие два дня мы всё сообщим.

Прощание Лямся с болельщиками уфимской команды

Т.Л.: Я очень благодарен организации и всем людям, работавшим в клубе. Это осуществление моей большой мечты, однажды я хотел возглавить большой клуб — и мне удалось сделать это в Уфе. Благодарю фанатов, которые поддерживали игроков всегда и везде, даже в самые тяжёлые времена, с самого первого дня я ощутил мощную поддержку. В сложные моменты игрокам и тренерам нужно больше поддержки, и надеюсь, что они продолжат оказывать её.

О бюджете «Салавата» на следующий сезон

Р.Б.: Возможно, мы начнём оптимизировать структуру клуба, это наши внутренние вопросы. По главной команде никакого сокращения бюджета нет – как целенаправленного, так и вынужденного. С отъездом легионеров у нас появилось больше возможностей. Работаем над тем, чтобы эффективно потратить те деньги, которые выделяются на команду. Структурных изменений в клубе не будет.

Продать название арены? Собственником арены является Республика Башкортостан. У нас есть предложения, дополнительный источник дохода нам нужен. Мы знаем, как потратить эти деньги.

О продлении контракта со Шмелёвым

Р.Б.: Трансфер Шмелёва провальный? Мы действительно брали Сергея как снайпера, способного завершать атаки и быть бомбардиром. До сезона мы брали его по таким качествам, но дальше идёт предсезонная подготовка, и тренерский штаб принимает решения. Считаю, его место в команде не позволило ему проявить свои качества снайпера. Тренерский штаб решил, что в иной роли он будет более полезен. Тем более что после травмы Амирова изменились сочетания. Поэтому не назову переход Шмелёва ошибкой. Это очень умный игрок, сейчас мы понимаем, как его использовать в следующем сезоне. Он остаётся и будет играть в нашей команде. Думаю, в новом сезоне вы увидите другого Шмелёва.

Сергей Шмелёв Фото: vk.com/hcsalavat

О сохранении Кадейкина и переговорах с Санниковым

Р.Б.: Мы ведём переговоры с большой группой игроков. На сегодняшний день подписан контракт с Александром Кадейкиным, Николаем Кулёминым, Павлом Коледовым. Переговоры с Санниковом в завершающей стадии, договоримся и с ним.

Что касается защитников, то у нас есть несколько предложений. Мы хотим сохранить сильную защитную линию. Некоторые игроки будут из «Тороса». Хотел бы сказать о кандидатах, но ситуация меняется каждый день. С Евгением Бирюковым контракт продлили.

О ситуации с уходом голкипера Шарыченкова и расставании с Хохряковым

Р.Б.: К нашему сожалению, Александр Шарыченков перейдёт в другой клуб. Там есть нюансы и были непонятные моменты, которые открылись уже после того, как он согласовал контракт с другой командой. Понятно его желание быть в Москве и ближе к семье, но по факту он будет играть в другой команде.

Кто точно покидает команду, не считая Шарыченкова? Пётр Хохряков. Его представители нам сразу сказали, что он уходит из «Салавата». Однако это произошло не по каким-то негативным причинам. Он был абсолютно игроком «Салавата», но он принимает самостоятельные решения, которые будут полезны для него и его семьи. Он принял такое решение, и мы хорошо расстались. У нас нет обид или сожалений.

Александр Шарыченков Фото: vk.com/hcsalavat

О борьбе с «Ак Барсом» за защитника Хафизуллина

Р.Б.: Хафизуллин уходит в «Ак Барс»? Действительно у него есть такое предложение. Сказать, что он рвётся в Казань, я бы так не сказал. Он серьёзный человек и внимательно выслушал наше предложение. Абсолютный профессионал. Конечно же, мы вели с ним переговоры, и я бы не стал говорить, что его уход в «Ак Барс» решённый вопрос. Мы дали ему достаточное предложение, и решение только за ним. Конечно, мы хотим, чтобы он остался у нас.

О ведении селекционной работы на трансферном рынке

Р.Б.: Если вы заметили, то все команды сейчас не очень активны именно в завершающей стадии подписаний. Сейчас много новых вводных как для агентов и игроков, так и для руководителей клубов. Все в режиме ожидания. Мы ведём переговоры и видим новые тренды. Я бы сказал, что их надо попробовать на зубок. У всех есть доля неопределённости, поэтому пока спешить никто не будет, и с громкими фамилиями тоже. У нас есть соблазн попробовать рискнуть использовать тех игроков, с которыми в нормальном состоянии мы бы поосторожничали и не стали бы этого делать. Такой тренд мы тоже сохраняем.

Конечно, без приобретений не обойдётся. У нас есть некоторые наработки, ждём некоторых нюансов, в том числе и по легионерам. Но ситуация меняется каждый день. Есть основания для того, чтобы быть осторожными. Приоритетом для нас является и сохранение игроков на истекающих контрактах. Это наша основа для формирования команды.

Мы видим увеличенные запросы от российских игроков. Не отнесу это на счёт наших игроков, но на рынке такое мнение существует – «иностранцев нет, поэтому есть основания начинать с этой суммы». Но в «Салавате» нет такого тренда, что Хартикайнен уехал, поэтому отдадим сумму за такого игрока, чтобы очень красиво выглядеть в прессе. Я думаю, что, когда произойдёт переосмысление, все будут смотреть на игроков второго эшелона.

Надо будет смотреть больше вариантов, чтобы другие игроки могли дать эффект не меньше того, чем если бы потратили деньги на игрока на 90 млн. Но мы идём по такому тренду и никого не хотим удивить. Сложно сразу отказаться от иностранцев, особенно команде, которая явно опиралась на таких игроков. Думаю, к маю рынок успокоится и все поймут, что надо более реально подходить к этим вопросам. Есть проблема и вратарского рынка, легионеров в этой линии нет.

Об отъезде иностранцев по ходу плей-офф

Р.Б.: Почему одни клубы смогли сохранить иностранцев, а мы нет? Легионеры живут не по уставу, ситуации у всех разные. Это зависит от страны, например. Стоимость денег и уровень жизни в Чехии и Финляндии разный. Чехи не так нас боятся, как финны, возможно, прививка Варшавского договора играет роль.

Я не буду лукавить, но хоккей у меня не был на первом месте, вступать в эмоциональные переговоры не хотелось. Мы говорили с иностранцами несколько раз, в том числе с участием и главы республики. Мы говорили о своих гарантиях, гарантиях безопасности, что мы предпримем всё, чтобы они доехали спокойно. Были разговоры о введении военного положения, что их возьмут в заложники. Я отвечал, что с авторитетом главы республики даже при военном положении этот вопрос решился бы за сутки.

Чем дальше вопрос отодвигался, тем больше они стали подвергаться давлению. Я им говорил, что они являются орудием гибридной войны. В день, когда было принято решение, было ясно, что эти игроки нам не помогут, они головой в другом месте. Когда-нибудь я скажу, что они сказали в тот день, но дальнейшее их пребывание в клубе было неприемлемым.

Мы не стали ничем их удерживать, не говорили о пересчёте денег, потому что это повлияло бы на команду, было бы нечестно по отношению к российским игрокам. Это было бы неправильно — есть потолок зарплат. Если бы был тренд с пересчётом зарплат по курсу, то это было бы равным для всех.

О возможности возвращения в «Салават» легионеров, покинувших клуб

Р.Б.: Вероятность 1%. Мы для себя определились — что с нашей стороны, что со стороны игроков ничего поделать не можем. Если сейчас им позвонить и спросить в режиме политического вакуума, согласны ли они вернуться, то и они были бы не против, и мы были бы не против. Но, учитывая все обстоятельства, мы даже не ведём переговоры. Если бы была хоть какая-нибудь подвижка двигаться в эту сторону, мы бы, конечно, были активны. Но пока то, что мы ощущаем, никакого движения нет.

Мы много лет работаем с Финляндией и, может быть, чрезмерное внимание ей даже уделяем. И, к сожалению, пока всё идёт дальше и дальше. Я могу рассказать, что мы планировали операцию для молодого игрока из «Толпара», но нам позвонили и сказали, что российских граждан больше не обслуживают. Ничего хорошего нам это не сулит. Не могу сказать, тренд ли это для всей страны, но исходя того, как это интерпретируют нам, для нас это политический момент. При этом мы не разрываем отношений с игроками.

Теэму Хартикайнен Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О словах Савина после завершения серии с «Трактором»

Р.Б.: Савин сказал, что «Трактор» прошёл бы «Салават», даже если бы мы сохранили легионеров? Когда прочитал его слова, то любой бы сказал, что я не согласен. И в том составе, который у нас остался, и в том состоянии, в котором мы подошли к серии, мы понимали, что у нас есть слабые места и с кем мы будем играть. У нас не было никаких иллюзий, но при этом мы не чувствовали себя командой, про которую так можно сказать. К сожалению, нам не удалось сыграть с ними в неоптимальном составе, когда у нас была эпидемия, а в оптимальном составе мы выиграли у них 6:1. Понятно, что начало сезона и конец сезона – разные вещи. Но это точно не говорило о том, что мы бы безоговорочно им уступили. Понятно, что на эмоциях кто-то может что-то сказать, но у нас с ними уважительные отношения, так что нормально отношусь к его словам.

О диалоге с Амировым после завершения плей-офф для «Салавата»

Р.Б.: Родион проходит плановое лечение, буквально пять дней назад говорили с ним, он был в отличном настроении. Сказал ему, что было очевидно, как не хватало его в молодёжной связке и его броска в плей-офф. И говорил я ему это не просто, чтобы подбодрить, а как с игроком команды. Он очень переживал за «Салават». Общаюсь и с его отцом, надеюсь, всё будет хорошо. Надеемся его увидеть и дальше обговорим его судьбу.

Сухой комментарий в соцсетях о его болезни? Это точно шло по инициативе «Торонто». Нам позвонил его агент и попросил, чтобы в части сообщений мы шли за «Торонто», потому что формально он является их игроком. Мы могли сделать более эмоционально, но не хотели выходить за границы и пытаться показаться более добрыми, чем «Торонто». В части того, что было нужно Родиону, мы всё ему показали.

О переговорах с голкипером Кареевым, играющим в Финляндии

Р.Б.: Мы ведём переговоры с Кареевым. Сделали предложение ему, пока не совпали наши интересы. Пока переговоры не продвигаются. Андрей достаточно молодой игрок, я бы избрал несколько иной способ возвращения. Он сделал большой шаг, мы посмотрели матчи. Он играет по-другому, не как в КХЛ. Провёл большую работу, у него отличный тренер по вратарям. Переговоры будут продолжены, кто их продолжит, пока неизвестно, нам предлагали обменять права. Но мы пока не договорились.

У нас есть проблема во вратарской линии, есть ещё один кандидат. Также есть плеяда молодых, которые получат шансы зайти в состав. Этот год будет возможностью для молодых вратарей системы. Мы в них уверены. Но понятно, что роль вратаря в команде очень занимательна. Здесь много рисков. С одним из кандидатов мы договорились. Решим нюансы и подпишем контракт.