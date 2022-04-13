Роковой бросок. Смерть девочки на матче сломала карьеру хоккеисту и изменила правила НХЛ

Хоккей – не только зрелищный, но и опасный вид спорта. На льду рвутся связки, ломаются ноги, челюсти, иногда даже шеи – как в случае с Войтеком Вольским. Здесь бывают и смерти – от этого, к сожалению, никто не застрахован. Некоторые трагедии приводят к изменению правил, как произошло в начале 2000-х после первой в истории смерти болельщика от шайбы на матче НХЛ.

Бриттани Сесил готовилась праздновать свой 14-й день рождения и уже начала принимать подарки. Одним из них были билеты на матч «Коламбуса» с «Калгари» — её первый матч НХЛ. В середине второго периода нападающий «Блю Джекетс» Эспен Кнутсен со входа в зону замахнулся и бросил. Шайба отскочила от клюшки защитника Дерека Морриса и улетела через борт. Совершенно обычный эпизод, каких полно в каждом матче. Вот только в те времена за воротами не было сеток и болельщики должны сами были заботиться о своей безопасности. Перед матчами дикторы предупреждали их о возможных вылетах шайб за пределы площадки и просили быть бдительными, ведь твёрдый диск замороженной резины, несущийся со скоростью 150 км/ч, таит в себе огромную опасность.

ВИДЕО

Та роковая шайба поранила сразу трёх болельщиков – сначала разбила голову одному, затем отскочила в висок Бриттани, а затем выбила зуб у маленькой девочки. Все были живы, и поначалу даже казалось, что обошлось.

Игра продолжилась, а Бриттани увезли в больницу. Девушка была уверена, что ничего серьёзного не случилось. Она держала в руках шайбу, смеялась и шутила, когда её привезли в больницу. Из видимых повреждений было только рассечение, но затем у неё начались судороги – обследование выявило трещину в черепе, которая вызвала ушиб мозга. «Я звонила ей на следующий день, она была в хорошем расположении духа», — рассказывала её школьная подруга Тиффани.

На второй день состояние девушки резко ухудшилось и она умерла. Причиной смерти стала вовсе не трещина, а тромб, образовавшийся после того, как её голова резко дёрнулась от удара и повредила одну из артерий.

Кнутсен во время игры даже не понял, что кто-то на трибуне получил травму, а когда ему сообщили печальные новости, он был полностью разбит. «Я всё время об этом думаю. Это ужасная случайность, но я не могу выкинуть это из головы», — говорил он.

Это было началом конца карьеры Кнутсена – он ещё пару лет поиграл в НХЛ, но каждый раз вздрагивал от ужаса, когда шайба покидала пределы площадки. «Он был безутешен. Этот инцидент положил конец его карьере. Эспен был замечательным человеком и талантливым игроком, но он уже никогда не был прежним», — вспоминал Дэйв Кинг, который тогда тренировал «Коламбус».

В 2005 году Кнутсен вернулся на родину, в Норвегию, и вскоре завершил карьеру. Он долго не мог отделаться от всепоглощающего чувства вины. «Я не знаю точно, что значит, когда тебя что-то терзает. Если это значит все эти годы чувствовать боль от того, что случилось с этой маленькой девочкой, чувствовать вину перед её семьёй и желать попросить у них прощения, то это обо мне», — говорил он.

Фото: Faerjestad Karlstad/Getty Images

На похороны Бриттани Кнутсен не поехал – генеральный менеджер Дуг Маклин посчитал, что будет лучше оградить его от внимания прессы, и отправился на траурные мероприятия сам. Кнутсен встретился с семьёй Сесил только девять лет спустя и с облегчением узнал, что родные девушки ни в чём его не винят. «Я никогда не считала тебя виноватым, это была случайность. Ты не должен себя ни за что корить. Я обрела покой, надеюсь, Эспен тоже», — сказала ему на встрече Джоди, мама Бриттани.

Через несколько месяцев после трагедии за воротами всех арен НХЛ натянули специальные сетки – таково было желание отца Бриттани. Поначалу фанаты критиковали нововведение, апеллируя к тому, что сетки мешают обзору, но теперь это обязательный элемент хоккейных арен, такой же привычный, как заградительные стёкла.