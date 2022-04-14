Кинули свои клубы КХЛ и теперь играют за сборную. От таких финнов надо держаться подальше

Сборная Финляндии по хоккею начала подготовку к домашнему чемпионату мира, который пройдёт в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая. Олимпийские чемпионы Пекина 13 апреля провели товарищеский матч с национальной командой Дании. Встреча состоялась в датском Оденсе.
Финны получили значительное кадровое усиление за счёт хоккеистов, досрочно разорвавших контракты со своими клубами КХЛ. Игроки, буквально кинувшие свои команды в разгар плей-офф, сейчас преспокойно выступают за сборную своей страны, и вряд ли их мучает совесть.
Особую пользу своим соотечественникам в товарняке с датчанами принесли экс-лидеры «Салавата Юлаева», своим демаршем сорвавшие уфимцам все планы на кубковую весну. Теэму Хартикайнен забил важнейший гол, а Сакари Маннинен сделал три результативные передачи. Разумеется, эти подвиги финны должны были совершать в зелёной форме «Салавата» в плей-офф, а не в ничего не значащем матче со скандинавскими соседями.
Кроме того, за сборную Финляндии сыграли и другие сбежавшие из КХЛ хоккеисты. Например, экс-вратарь «Металлурга» Олкинуора, оставивший магнитогорцев с одним серьёзным голкипером в плей-офф. Или бывшие защитники «Авангарда» Каски и Покка, чей внезапный отъезд вызвал серьёзный кризис в линии обороны «ястребов». А вот лучший бомбардир «Салавата» в сезоне Гранлунд встречу пропустил из-за повреждения.
Главный тренер финнов Юкка Ялонен по своему обыкновению положился на проверенных игроков и выпустил на лёд 12 олимпийских чемпионов. Но в дебюте игры победный опыт сборной Суоми не помог: уже на 22-й секунде датчане открыли счёт – постарался Оливер Ларсен. Шесть минут спустя своё слово сказал дебютант финской национальной команды: 22-летний Эмиль Эрхольц оказался самым расторопным на пятачке и восстановил равенство. Молодому вингеру ассистировал Маннинен.
Продолжение встречи получилось для финнов обескураживающим. Они пропустили две безответные шайбы и на второй перерыв ушли при счёте 1:3. Камбэк команды начал всё тот же Эрхольц: вместе с Манниненом он вывел на ударную позицию Петрусу Палму, и тот сократил отставание до минимума.
Спасительный штурм сборной Суоми возглавил Теэму Хартикайнен. За 52 секунды до финальной сирены он нашёл свободное пространство перед воротами, поразил ближнюю девятку и перевёл игру в овертайм.
В дополнительной пятиминутке соперники обошлись без голов, а в серии буллитов хладнокровнее оказались финны: защитник и капитан команды Сами Ватанен не дрогнул при исполнении решающего броска.
Таким образом, бывшие финны из КХЛ продолжают показывать отличный хоккей и готовятся помочь сборной Суоми сделать «золотой» дубль в 2022 году. Нет сомнения, что, когда ситуация в мире утрясётся, они вновь захотят играть в России, где им платили отличные деньги и буквально носили их на руках. Вот только работу в КХЛ им будет найти тяжело: руководители клубов лиги прекрасно поняли, что эти ребята могут кинуть в самый неподходящий момент и от них лучше держаться подальше.
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