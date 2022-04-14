Голову потеряли? В Америке ругают «Вашингтон» за то, что Овечкин хотел забить много голов

Забавная история произошла в околохоккейном пространстве НХЛ. «Филадельфия», раздосадованная разгромом в столице США («лётчики» влетели «Кэпиталз» 2:9), возмутилась действиями «Вашингтона» во время их очного матча. А именно тем, что хозяева площадки выпустили капитана команды Александра Овечкина на все две минуты одного из розыгрышей большинства. Об этом рассказал журналист Стивен Уайно со ссылкой на американский телеканал ESPN.

«ESPN сообщил, что «Флайерз» были разочарованы тем, что «Кэпиталз» оставили Алекса Овечкина в игре на все две минуты большинства. «Вашингтон» выставил с игроками третьего и четвёртого звеньев парня, который гонится за рекордом Уэйна Гретцки», — написал Уайно в «Твиттере».

Смешно, что после этого матча в расположении «Флайерз» обращали внимание на такие мелочи, хотя очевидно, что думать «лётчикам» нужно было только о причинах своей ужасной игры. И странно, что у «Филадельфии» возникли какие-то претензии именно к тому, что в большинстве две минуты провёл Александр Овечкин, который частенько не уходит со льда во время розыгрыша лишнего «Вашингтоном».



Да, у Овечкина были необычные партнёры — наставник «Кэпиталз» дал время в большинстве для звеньев боттома. Но ведь перед россиянином действительно стоит великая цель, и почему бы ему не использовать все средства для её достижения? Тем более это не идёт во вред ни его команде, ни ему самому. Очевидно, в возмущавшихся представителях «Филадельфии» говорят банальные обида и злость за результат. Мол, «Вашингтон» поступил не по хоккейным понятиям. Эта ситуация напомнила истерику главного тренера сборной США Тони Гранато на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Кстати, в «Вашингтоне» на недовольство «Филадельфии» отреагировали прямо во время матча. Журналист Уайно рассказал, что форвард «столичных» Том Уилсон прокричал в сторону скамейки «Флайерз»: «Как он должен догнать Гретцки?!»



Вряд ли Овечкину для достижения этой цели действительно нужно играть в каждом большинстве по две минуты. Однако претензии «Филадельфии» просто смешны. Похоже, в этой команде просто потеряли голову от неудачного сезона и уже далеко не первого крупного поражения.