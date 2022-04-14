Удар по середнякам и конец мечте о равенстве. Чем грозит массовый отъезд легионеров из КХЛ

Главная проблема российского спорта в изменившемся мире — отъезд легионеров. Денежный кранчик пока прикрутили мало кому, слухов о снятии с чемпионата нет, и даже в КХЛ все клубы с маленьких рынков пока подтверждают своё участие в новом чемпионате. А вот иностранцы уезжают и из футбола, и из хоккея, и из баскетбола — и это при том, что весной во всех чемпионатах главные матчи.

Футбол должен пережить этот отъезд сравнительно безболезненно. Несмотря на еврокубковый бан и временные правила ФИФА о приостановке контрактов, РПЛ остаётся довольно сильной и богатой лигой. Президент «Урала» Григорий Иванов в одном из интервью обещал, что в случае отмены лимита просто накупит африканцев за $ 250 тыс. — и эта возможность у клубов будет. Африканцы, латиноамериканцы и балканцы из футбола точно не денутся, они с удовольствием играли в России ещё в нулевых, когда уровень лиги был выше нынешнего.

А вот в хоккее проблемы огромные. Финны долгое время считались самыми надёжными из всех иностранцев — их не смущал климат, как северный народ, они были вполне близки ментально. Кроме этого, в отличие от американцев, которые заработали себе репутацию людей, трясущихся над индивидуальными бонусами, парни из Суоми всегда выкладывались в плей-офф.

Оливер Каски с Кубком Гагарина Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru

Сейчас политический клинч с финнами стал самым жёстким. Финская пресса давно клевала «Йокерит» как «клуб Путина», КХЛ как «лигу Путина», а сейчас страна, которая в советское время была образцом капиталистического сателлита СССР, даже собралась в НАТО. Финны из КХЛ рванули всем скопом и практически одновременно. Судя по вчерашней пресс-конференции Рината Баширова, расставание в Уфе было не очень красивым, а вероятность приезда горячих финских парней в новом сезоне — «1%».

Шведы традиционно были не самым популярным направлением среди клубов КХЛ — большинство предпочитает уезжать в Америку и играть либо в местных системах, либо вернуться обратно в Швецию, где контракты и так неплохие. Известно, что баскетболиста Юнаса Йеребко, который недавно перешёл в ЦСКА, забанила от игры в сборной местная федерация. В свежем интервью агент многих кахаэловских легионеров Алёша Пилко рассказывал, что ему даже звонили из шведских спецслужб с вопросом, почему его местные клиенты в этих условиях продолжают играть в России.

С Чехией политические отношения давно и прочно испорчены в 1968-м, а потом и другими событиями. Ещё год назад в первой версии списка недружественных стран чехи умудрились попасть в одну лигу с американцами. На тот момент других стран в этом списке не было, и отношения между странами были накалёнными уже тогда. Поэтому хоккеистов, которые в своё время пробили легионерское окно в Суперлигу 20 лет назад, вряд ли стоит ждать в КХЛ сейчас.

Остаётся только североамериканский рынок. Как ни странно, здесь репутация местных игроков как расчётливых наёмников, которым важен только банковский счёт и индивидуальные бонусы, играет им только на пользу. Если деньги платят, то они готовы ехать играть и в период международных изоляций, и санкций — на всё это им плевать, и недавно это подтверждал один из телеграм-каналов. Вопрос только в валюте выплат — иностранцы хотят фиксаций выплат в долларах или евро, что де-юре запрещено в КХЛ.

Но нынешняя ситуация делает подписание таких игроков очень трудным для многих клубов лиги. «Топ-клубы, которые платят 70-80 миллионов рублей, у них проблем не будет, потому что всё равно игрок получит раза в два больше, чем за границей. Проблемы будут в клубах типа «Торпедо» или «Витязя». Посмотри на работу (генменеджера «Витязя») Варицкого — всегда привозил сильных легионеров, о которых никто не знал, за маленькие деньги. Потом он их продаёт», — рассказал агент Алёша Пилко в подкасте «Хоккейная кухня».

Лучший снайпер регулярки Нико Ойямяки Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

По данным «СЭ», в прошлом сезоне средняя зарплата легионера в русском клубе КХЛ составляла 39 миллионов рублей. При этом один Теэму Хартикайнен в Уфе получал на два миллиона рублей больше, чем вся пятёрка иностранцев в Череповце (90 млн против 88). «Нефтехимику» удалось привезти пару Кнот — Клок и совокупно потратить на неё меньше 50 млн — но чешская лига довольно бедная по меркам континентальной Европы. Столько же получала и парочка Оямяки — Одетт в Подольске.

Сейчас иностранцу будет выгоднее выбрать средний клуб шведской лиги, чем середняка КХЛ. Та прибавка в зарплате, которую недавно давала наша лига, сейчас нивелируется бытовыми проблемами, сложностями с платёжными системами и волатильностью курса рубля. При этом в той же Швеции не будет долгих перелётов, а уровень довольно высокий.

И что будет делать тот же «Витязь», который держался исключительно на легионерах? У клуба отличная школа, но все последние годы она работает сырьевым придатком СКА — местные воспитанники уезжают в Питер, толком не успев заиграть на взрослом уровне. Попробуйте без подглядывания вспомнить одного-двух русских полевых игроков клуба — без иностранцев это уровень Высшей лиги. Очень сложно будет в Минске, где плюнули на негласный внутренний лимит, установленный сверху, и в последние сезоны начали возить иностранцев десятками.

Остаётся одна лазейка, о которой мы говорили — это североамериканцы. В АХЛ особо не балуют зарплатами, многие сидят на $ 75-100 тысячах, где солидную часть суммы съедает эскроу. В немецкой лиге играет куча североамериканцев, при этом на условиях хуже, чем в Швеции или Швейцарии — денег в DEL меньше. Из-за повышения конкуренции в Америке (рост числа талантливых американцев и постепенная европеизация АХЛ) всё больше канадцев и американцев едут даже во второстепенные евролиги типа Дании, Словакии или Австрии.

Брендан Лайпсик и Филип Майе Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Этим людям почти наверняка будет начхать на политику, а на родине их вряд ли кто-то осудит, потому что никто за ними не следит, а семьям важнее будет банковский счёт. Но уровень КХЛ без лучших европейцев упадёт неизбежно, а приезд таких иностранцев сделает игру в лиге даже более примитивной, чем в последнее время. Тактика середняков «атакуем легионерской пятёркой, а остальными отбиваемся» просто самоликвидируется, забивать будет некому.

Но лучше иметь хоть таких легионеров, чем вообще никаких. Топ-клубы останутся и с лучшими русскими, и с иностранцами — а это означает, что работа по выравниванию лиги окончательно накроется. Несколько лет назад в качестве лишнего инструмента выравнивания предлагалось расширение лимита — но теперь минимум год думать об этом невозможно.

И лига на этом фоне должна думать, как помочь клубам-середнякам, чтобы новая регулярка не стала профанацией. Уже прошли инсайды о возможном редрафте игроков старше 21 года, которые сыграли мало матчей в КХЛ. Наверное, стоит возродить «обычный» драфт, забытый в 2015-м. Иначе лига станет даже более предсказуемой, чем в эпоху полной доминации СКА и ЦСКА.