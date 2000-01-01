Овечкину всё мало. Какие достижения форвард «Вашингтона» может установить в этом сезоне?

Рекорд 2. По шайбам за сезон в возрасте 35+

Овечкин идёт на втором месте по шайбам за сезон, заброшенным в возрасте старше 35 лет. Сейчас на счету Ови 46 шайб, до рекорда осталось два точных выстрела.