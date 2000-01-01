Какие ещё рекорды может побить Овечкин в сезоне-2021/2022?
У Ови есть шанс установить как минимум четыре крутых достижения.
Рекорд 1. По набранным очкам в XXI веке
Уже в следующей встрече Овечкин может побить рекорд по набранным очкам в XXI веке. Сейчас у него 1405 очков по системе «гол+пас».
Лидер в XXI веке — нападающий «Флориды Пантерз» Джо Торнтон: у него 1407 очков.
Рекорд 2. По шайбам за сезон в возрасте 35+
Овечкин идёт на втором месте по шайбам за сезон, заброшенным в возрасте старше 35 лет. Сейчас на счету Ови 46 шайб, до рекорда осталось два точных выстрела.
В сезоне-2006/2007 Теэму Селянне забросил 48 шайб в регулярном чемпионате: ему тогда было 36 лет.
Рекорд 3. По шайбам за одну команду в НХЛ
Уже скоро Ови может стать лидером по шайбам в НХЛ за одну команду. Сейчас у него 776 голов за «Вашингтон».
На первом месте идёт Горди Хоу с 786 шайбами за «Детройт».
Рекорд 4. По шайбам, открывавшим счёт
Овечкин занимает второе место среди игроков, которые чаще всего открывали счёт в матчах НХЛ. В статистике россиянина — 131 первая шайба.
Чаще Овечкина открывал счёт в матчах только Яромир Ягр – 135 раз.
Овечкину всё мало. Какие достижения форвард «Вашингтона» может установить в этом сезоне?
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