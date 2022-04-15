Исторический матч Тарасенко! Оформил хет-трик и исполнил шедевр в стиле легенды НХЛ

Как же расцвёл российский лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко к концу регулярки! Форвард, которого летом хотели обменять в другую команду, набрал мощнейшую форму и в последнее время играет ярче и продуктивнее любого другого русского хоккеиста в лиге. До встречи с «Баффало» Тарасенко набрал 9 (5+4) очков в последних шести матчах («Сент-Луис» выиграл их все), ну а поединок с «клинками» стал настоящим бенефисом для Русского Танка.

«Блюз» уверенно обыграли одного из аутсайдеров лиги в гостях 6:2, и Тарасенко не принял участие лишь в одной шайбе «Сент-Луиса». Для начала Владимир приложил руку к идеальной реализации двойного большинства на рубеже первого и второго периодов: «музыканты» забили и в формате «5 на 3», и «5 на 4». Россиянин оба раза выступил в весьма скромной роли второго ассистента.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако это была лишь разминка от Влади. После того, как «Баффало» сравнял счёт, Тарасенко взял всё в свои руки и оформил дубль в середине матча. На 28-й минуте замкнул потрясающую комбинацию с участием Томаса и Бучневича.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А на 32-й сам сотворил красоту: убежал в контратаку, как ребёнка обыграл первого номера драфта Пауэра, а затем в стиле легенды НХЛ Петра Форсберга изящно разделался и с вратарём Андерсоном. Шедевральный голешник!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вернуться в игру «Баффало» уже не сумел, и в третьем периоде «Сент-Луис» лишь упрочил преимущество. Сначала забил Бучневич, протолкнув шайбу за спину голкипера с пятачка. А затем Тарасенко оформил хет-трик броском в пустые ворота из своей зоны!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

6:2 — победа «Сент-Луиса» и фантастический матч в исполнении российского лидера «Блюз». Владимир впервые в карьере набрал 5 очков за игру, теперь на его счету в нынешнем сезоне стало 72 (31+41) балла. Кроме того, Тарасенко в шестой раз за карьеру пробил отметку в 30 голов за регулярку. Только у троих действующих хоккеистов НХЛ таких сезонов больше: у Овечкина (16), Кросби (9) и Стэмкоса (7).



В матче с «Баффало» также 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич — российские форварды просто уничтожили оборону «клинков» в этот вечер. «Сент-Луис» одержал седьмую победу подряд, а уже завтра эту машину протестирует «Миннесота» Кирилла Капризова.