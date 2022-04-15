«Его предел – только небо». Подколзин набрал 3 очка за 4 минуты, забив даже в падении

Эта неделя в средствах массовой информации Ванкувера началась с целой акции поддержки молодого нападающего «касаток» Василия Подколзина. Как по команде, игроки «Ванкувера» и тренерский штаб команды начали на разный лад хвалить российского форварда, выдавая ему очень лестные комплименты.

«Предел Подколзина – только небо. У него безграничный потенциал. У него действительно нет никаких сложностей», — сказал нападающий Джей Ти Миллер.

«Он очень быстро катается. И у него, наверное, самый сильный бросок в команде, а его трудовая этика просто зашкаливает», — добавил форвард Бо Хорват.

«Я не думаю, что люди осознают то, насколько силён Подколзин», — подытожил главный тренер Брюс Будро.

Столь мощная серия хвалебных отзывов в адрес 20-летнего нападающего казалась несколько преждевременной. Подколзин действительно на хорошем уровне начал свой дебютный сезон в НХЛ, но затем ушёл в тень. Перед матчем с «Вегас Голден Найтс» (а именно перед встречей с «рыцарями») игроки «Кэнакс» поддержали россиянина, в его активе значилась 17-матчевая серия без заброшенных шайб. В последний раз бывший форвард СКА отличался ещё 4 марта, когда он поразил ворота «Нью-Йорк Айлендерс». С тех пор на его счету было всего четыре результативные передачи.

Но надо же такому случиться, что, получиво громную порцию комплиментов, Подколзин смог подтвердить их на льду. Для начала молодой форвард прервал затяжную голевую засуху, переиграв Робина Ленера в матче с «Вегасом». А минувшей ночью уроженец Москвы и вовсе провёл свой лучший матч в заокеанской карьере, приняв очень активное участие в разгроме «Аризоны».

Ещё недавно казалось, что команда Будро фактически уже распрощалась с надеждой на выход в плей-офф, ведь её отставание от восьмого места достигало уже 12 очков. Но в последнее время «Ванкувер» смог выйти на проектную мощность, и четырёхматчевая победная серия вернула «косаток» в число претендентов на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли. На матч с «Аризоной» игроки «Кэнакс» вышли с запредельным настроем, ведь их отставание от занимающего третье место в Тихоокеанском дивизионе «Лос-Анджелес Кингз» составляло уже всего шесть очков при двух матчах в запасе относительно «королей».

И «Кэнакс» стремительно взялись за дело, ещё в первом периоде отгрузив две шайбы в ворота главного аутсайдера НХЛ – отличились Алекс Чиассон и Шелдон Дрис. В начале второго отрезка команды обменялись заброшенными шайбами – на гол Элиаса Петтерссона точным броском ответил Эндрю Ладд. А дальше пришло время Подколзина.

Российский форвард вышел на авансцену на шестой минуте периода, когда ему удалось реализовать большинство. Миллер идеальной передачей вывел Подколзина на рандеву с Карелом Веймелкой, и россиянин в эффектном стиле разобрался с чешским голкипером. Василий переложил шайбу на неудобную руку и в падении отправил её точно в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя всего 14 секунд Подколзин уже сам выступил в роли ассистента, сумев помочь отличиться Конору Гарланду. 20-летний нападающий проявил отличные навыки борьбы за шайбу, сумев заставить ошибиться опытного защитника Шейна Гостисбера. Россиянин отнял шайбу у защитника «койотов» и сделал передачу на Гарланда, который уже не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А ещё через три минуты Подколзин оформил первый дубль за карьеру в НХЛ, на сей раз отличившись при игре в равных составах. И снова его ассистентом выступил Миллер, который и говорил, что «пределом Василия является только небо». Джей Ти выложил шайбу россиянину под бросок в касание – и он не промахнулся. Три результативных действия Подколзина уложились в 4 минуты и 8 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В третьем периоде место в ворота «Аризоны» занял прекрасно известный по выступлениям в КХЛ финский голкипер Харри Сятери, но и ему не удалось остаться сухим. В середине отрезка дубль оформил Чиассон, а итоговый счёт зафиксировал сокрушительную победу «Ванкувера» (7:1). «Кэнакс» продлили победную серию до пяти матчей, сократив до четырёх очков отставание от зоны плей-офф. А всего-то стоило усиленно хвалить Подколзина.