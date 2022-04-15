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Знарок – идеальный кандидат на пост главного тренера «Ак Барса», сплотит казанских звёзд, исправит ошибки Квартальнова

Знарок – идеальный тренер для «Ак Барса». Он сплотит казанских звёзд и создаст атмосферу
Егор Бульчук
Олег Знарок – идеальный кандидат для Казани
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Назначение мэтра позволит «барсам» закрыть пробелы, которые возникли при Дмитрии Квартальнове.

Одним из главных событий ближайших дней на трансферном рынке КХЛ станет назначение нового главного тренера «Ак Барса». Прощаясь с предыдущим наставником – Дмитрием Квартальновым, в казанском клубе пообещали назвать имя его преемника до 1 мая. По информации «Чемпионата», руководство «барсами» примет Олег Знарок.

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Нынешний сезон трёхкратный обладатель Кубка Гагарина провёл фактически без работы. При этом спокойно отдохнуть от хоккейной жизни чемпиону Пхенчхана-2018 не удалось. За четыре дня сентября он пережил сначала назначение на пост главного тренера олимпийской сборной России, а затем новости о том, что это было неправдой.

Позднее Знарок зацепился за должность в штабе молодёжной сборной, но командировка в Канаду завершилась досрочно: чемпионат мира прервали из-за интенсивного распространения коронавируса.

В этой связи текущая тренерская форма Знарка – большая загадка. Сможет ли он начать с чистого листа? Не отстал ли от хоккея? Готов ли бросить себе новый вызов? Действительно ли соскучился по хоккею или просто ищет работу?

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Последняя полноценная попытка вернуться в большую игру оказалась для специалиста неудачной. В сезоне-2020/2021 его «Спартак» с трудом просочился в плей-офф, где в первом раунде сломался об ЦСКА – 0-4 в серии. В то же время за год до этого красно-белые под началом Олега Валерьевича смотрелись вполне солидно: стали пятыми по итогам регулярки и провели захватывающую серию с московским «Динамо».

В «Ак Барсе» Знарку точно не поможет его многолетний ассистент – Харийс Витолиньш. Почти общеизвестно, что именно он отвечал за тактику в командах Знарка. Теперь Витолиньш занят в сборной Латвии, а совмещение должностей отвергает.

Необходимость подготовить адекватную замену Витолиньшу, по всей видимости, осознали и в Казани. По информации «Чемпионата», в штаб «Ак Барса» войдут экс-главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко и его ассистент Александр Бойков.

Юрий Бабенко

Юрий Бабенко

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

В подмосковном клубе эти специалисты продемонстрировали умение выжимать максимум из исполнителей, которые им достались. Бабенко и Бойков создали ударную тройку легионеров, а остальных успешно настроили на грамотную оборонительную игру.

Несмотря на весьма скромное кадровое обеспечение, тренеры «Витязя» нередко прибегали и к рискованным ходам. Например, несколько раз в течение сезона снимали вратаря в овертаймах. Однажды этот приём сработал против ЦСКА Сергея Фёдорова, который первым в КХЛ провёл подобный эксперимент.

И 44-летний Бабенко, и 47-летний Бойков – молодые специалисты, при этом уже успевшие накопить значительный опыт управления. Тренеры поработали и в молодёжной сборной России с Валерием Брагиным, и в московском «Динамо». Они хорошо знакомы друг другу – так же, как и хорошо знакомы самому Знарку. Под его руководством Бойков и Бабенко завоевали два Кубка Гагарина в качестве хоккеистов, выступая за «Динамо». А до этого, будучи игроками ХК МВД, едва не пересилили «Ак Барс» в финальной серии плей-офф.

Важно, что при всех финансовых и имиджевых возможностях «Ак Барс» практически лишён выбора среди альтернативных кандидатов – таких, которые были бы сопоставимы со Знарком, просто нет. Иностранцы работать в России отказываются. Из свободных специалистов можно было бы присмотреться к Андрею Скабелке. Но топ-клубы – сначала «Авангард», потом «Локомотив» – уже дважды с ним обожглись. Большие надежды подаёт Дэвид Немировски. Но его назначение в Казань стало бы авантюрой, а там привыкли полагаться на проверенных людей.

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В такой ситуации Знарок – идеальная фигура. Он умеет объединить и мотивировать, найти подход к звёздным хоккеистам и создать способствующую победам атмосферу – кажется, Дмитрию Квартальнову этого и не хватало. А молодые, перспективные и голодные до успехов ассистенты наверняка помогут с идеями.

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