Прорыв молодёжи и большие вопросы к лидерам в финале Запада. Итоги сезона для СКА

Молодёжь стала открытием сезона

Мы привыкли считать СКА олигархом, клубом, способным в любой сезон бороться за Кубок Гагарина. К этому нас приучили неограниченные возможности армейцев времён Александра Медведева, а также СКА образца 2017 года, с Дацюком, Ковальчуком, Войновым, Шипачёвым и целым рядом звёздных игроков, находящихся в самом расцвете. СКА образца 2022 года – это уже совсем другой коллектив, ограниченный потолком зарплат. Он всё равно из года в год претендует на Кубок Гагарина. В этом году снова не вышло. Но сейчас, когда эмоции от развязки финала Запада схлынули, стало очевидно – у СКА получился достойный хоккейный сезон.

Невские армейцы весь год играли в содержательный и динамичный хоккей, не изменив себе и в самой важной серии плей-офф. Исход этой серии был неясен до последних минут. А ведь ещё в марте, после показательных кубковых расправ с мощными «Локомотивом» и «Динамо», буквы «ЦСКА» грозно нервировали всю КХЛ. Но питерцы не то что не собирались сдаваться – а сумели поставить грозного соперника на грань вылета из Кубка Гагарина.

Финал Запада оказался битвой абсолютно равных команд. И не зря после седьмой игры что те, что другие армейцы по делу хвалили своих оппонентов. Для меня показательны слова Сергея Фёдорова, который остался под впечатлением от питерской тактической модели с игрой в острый пас. Все мы помним, каким классным творческим хоккеистом был главный тренер ЦСКА. И потому его похвалы креативу СКА дорогого стоят.

А ещё дороже – бесценный кубковый опыт. Его получила молодёжь, за которой будущее нашего хоккея: Бардаков, Моисеев, Хуснутдинов, Цицюра и другие. Все эти парни стали настоящим открытием сезона, а в финале Запада превратились в настоящих лидеров команды с Невы. Агрессивно лезли на ворота, забивали и отдавали, самоотверженно зачищали свою зону, неутомимо бежали из обороны в атаку и обратно. Их выступление особенно впечатляет, если помнить: соперниками питерской молодёжи были хоккеисты базового клуба февральской сборной России, опытные участники чемпионатов мира и Олимпиады. До того чтобы выбить их из плей-офф КХЛ, игрокам и тренерам СКА не хватило совсем чуть-чуть.

Константин Окулов и Захар Бардаков Фото: ska.ru

Российские лидеры и легионеры сдулись в самый ответственный момент

Ведь если бы не «исчезнувшие» в самый нужный момент звёзды. Если бы не мода на отъезд в НХЛ, которая высосала из России два десятка супервратарей (Федотов нынче один такой). Если бы не спорный, психологически тяжёлый гол номер два их встречи номер семь. То ещё неизвестно, кто готовился бы к предстоящему финалу Кубка Гагарина.

В нашей лиге команды нередко разваливаются сразу по окончании сезона. Показательный пример – прошлогодний «Авангард». Но Северной столице беспокоиться нечего. У СКА в следующем чемпионате будет классная и мощная команда – с опорой на ту молодёжь, которая заматерела в плей-офф-2022. Сейчас Бардакову, Цицюре и всем остальным главное – пройти испытание медными трубами, не снижать требований к себе. Если эти ребята продолжат пахать так же, как пахали в Кубке Гагарина, то будут двигаться вперёд. И в аспектах статистики. И в области результата – вместе с остальной командой.

Думаю, что кого-то из опытных игроков в Питере следующего сезона не будет. Например, Бурдасов в серии с ЦСКА не сыграл от слова совсем – всего один гол в семи встречах. Робинсон с Лехтоненом выглядели так, что под впечатлением от них хочется вообще запретить всем иностранцам играть в КХЛ. Фантенберг чуть скрасил впечатление от собственных ошибок победным голом в матче номер пять и мужеством, когда с риском травмы выуживал шайбу из пустых ворот на последних секундах серии. Но всё равно вектор развития очевиден: обстрелянная молодёжь. Плюс резерв, подготовленный клубной вертикалью – ведь питерская команда МХЛ вышла в финал Кубка Харламова. Именно они – перспектива СКА, и ставка на своих смотрится куда предпочтительнее, чем приглашение иностранцев.

Роман Ротенберг Фото: Константин Окулов и Захар Бардаков

И несколько слов о главном тренере. Если вывести за скобки весь хейт, который неминуемо сопровождает фигуру Романа Ротенберга, то дебютный тренерский плей-офф у него вышел очень неплохим. СКА главного тренера Ротенберга отыграл серию с ЦСКА лучше, чем СКА Знарка, СКА Брагина или СКА Воробьёва. И, кстати, посмотрим, сможет ли «Магнитка» дотянуть в предстоящем финале с ЦСКА до седьмого матча?