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Русская слава в НХЛ: какие рекорды наши хоккеисты побили в этом сезоне?
Русская слава в НХЛ: какие рекорды наши хоккеисты побили в этом сезоне?
Устанавливать мощные достижения в НХЛ может не только Ови.
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Капризов побил клубный рекорд по очкам за сезон
Капризов побил клубный рекорд по очкам за сезон
Во второй сезон в «Миннесоте» Капризов обновил клубный рекорд, набрав за сезон как минимум 84 очка (38+46). У Мариана Габорика было 83 очка в сезоне-2007/2008.
Георгиев вышел на 9-е место по шат-аутам среди россиян
Георгиев вышел на 9-е место по шат-аутам среди россиян
9 матчей в НХЛ голкипер «Рейнджерс» провёл на ноль, столько же — у Михаила Шталенкова.
Тарасенко уже 6 сезонов забрасывает 30+ шайб…
Тарасенко уже 6 сезонов забрасывает 30+ шайб…
Из действующих игроков результат лучше только у Овечкина (16), Кросби (9) и Стэмкоса (7).
…и выбил 500 очков в НХЛ
…и выбил 500 очков в НХЛ
Владимиру удалось стать 22-м российским игроком, достигнувшим такой отметки.
Малкин побил рекорд Фёдорова по передачам среди россиян…
Малкин побил рекорд Фёдорова по передачам среди россиян…
К 971-му матчу в НХЛ Малкин сделал 697 ассистов и превзошёл достижение соотечественника.
…и повторил достижение Ягра по победным шайбам за «Питтсбург»
…и повторил достижение Ягра по победным шайбам за «Питтсбург»
Теперь у Малкина 78 шайб, которые напрямую принесли его команде победу.
Георгиев и Шестёркин — с клубным рекордом по победам
Георгиев и Шестёркин — с клубным рекордом по победам
Сначала Шестёркин провёл 7 победных матчей в стартовом составе, а сейчас 6 побед подряд в старте одержал Георгиев.
Панарин обновил личный рекорд по передачам за сезон
Панарин обновил личный рекорд по передачам за сезон
За 66 матчей Панарин сумел оформить 65 результативных передач. Предыдущий рекорд — 63 паса в 69 встречах.
Кто, кроме Овечкина? Капризов, Панарин и другие россияне в НХЛ тоже бьют крутые рекорды
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