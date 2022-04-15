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Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли и легендарный канадский хоккеист Майк Босси

Установил вечный рекорд НХЛ, но проиграл болезни. Ушёл из жизни великий Майк Босси
Павел Панышев
Ушёл из жизни великий Майк Босси
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Легендарный канадец был примером и ориентиром для многих хоккеистов.

Сегодня в хоккейный мир пришла печальная новость. В возрасте 65 лет ушёл из жизни член Зала хоккейной славы, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси. Об этом сообщил североамериканский журналист Рено Лавуа.

К сожалению, у Босси была тяжёлая болезнь. В октябре прошлого года сам бывший хоккеист заявил, что у него диагностирован рак лёгких.

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Босси помог «Айлендерс» выиграть Кубок Стэнли четыре раза подряд — с 1980 по 1983 год. Канадец забросил 573 шайбы, суммарно набрав 1126 (573+553) очков за 10 сезонов. Кроме того, Босси выиграл трофей «Колдер Трофи» как лучший новичок НХЛ в 1978 году и «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок лиги в 1982 году. Он также был награждён трофеем «Леди Бинг Трофи» как образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения трижды: в 1983, 1984 и 1986 годах. В 1991 году Босси был введён в Зал хоккейной славы.

Всё это лишь подтверждает легендарность канадского игрока, ставшего для многих настоящей спортивной иконой. И уж тем более для канадцев, ведь к хоккею поклонники «кленовых листьев» относятся с особой теплотой.

Интересно, что Босси, будучи профессиональным игроком, установил рекорд лиги, считающийся вечным: забрасывал больше 50 шайб в течение девяти сезонов подряд (у Гретцки – восемь подряд), в пяти из которых забивал больше 60 голов. Получается, что Босси установил вечный рекорд НХЛ!

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин даже отвечал на вопрос про покорение рекорда Уэйна Гретцки и Майка Босси, которые провели наибольшее в сумме количество сезонов (9) с 50+ голами.

«Это будет довольно крутой номер, снова довольно крутая компания, если получится повторить. Я просто стараюсь делать всё, что в моих силах, и, если у меня получится забросить 50 шайб, это будет здорово. Если нет, то всегда есть следующий сезон», — цитировал Александра официальный сайт НХЛ.

По сути, именно Босси был ключевым игроком «Айлендерс», которые благодаря своему лидеру в течение четырёх сезонов подряд выигрывали Кубок Стэнли. Как отмечали специалисты, у форварда был талант забивать победные, самые важные шайбы, что делало его не только ценным хоккеистом для клуба, но и необыкновенно популярным среди болельщиков. А звено Кларк Гиллис — Брайан Троттье — Майк Босси по праву считается одним из величайших в истории НХЛ.

Майк Босси

Майк Босси

Фото: Getty Images

Эта тройка поражала своей универсальностью. Блистательный универсал Троттье, тафгай Гиллис с убойным броском и виртуоз Босси — голевой маэстро. У Босси были самые быстрые руки и самый быстрый рывок в его эпоху. Способность находить свободное пространство была сущностью игры Босси, ключом его успеха. Такому нельзя обучиться, это и есть настоящий талант, дарованный спортсмену с рождением.

Нельзя не вспомнить и про отношения Босси с советской хоккейной сборной. Так, именно канадский нападающий стал героем турнира Кубка Канады – 1984, когда хозяева сражались со сборной СССР. В дополнительном периоде полуфинального матча шайба от его клюшки рикошетом влетела в ворота, которые защищал Владимир Мышкин, в результате чего советским хоккеистам пришлось отправляться домой. В финале сборная Канады достаточно легко обыграла «Тре Крунур» и вернула себе почётный трофей.

В общем, хоккейная семья потеряла действительно классного профи и ветерана, чьё имя навсегда вписано в историю любимого миллионами людей вида спорта. Увы, на этот раз болезнь оказалась сильнее легендарного спортсмена.

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