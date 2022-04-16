«Мир отключился: есть лишь я, шайба, лёд и вратарь». Разговор с русским героем Олимпиады

Арсений Грицюк — одно из главных открытий нынешнего чемпионата. 21-летний воспитанник омского клуба с ноги выбил дверь в КХЛ, стал лучшим снайпером «ястребов» в сезоне, наколотив 22 гола в 52 матчах регулярки и плей-офф, а ещё приятно удивил своей игрой на Олимпиаде в Пекине. Там Арсений стал настоящим героем сборной России, забив победный буллит шведам в полуфинале и обеспечив нашей команде серебряные медали Игр.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Грицюк рассказал о причинах своего прорыва и кропотливой работе с Бобом Хартли, раскрыл секрет серебряного буллита в ворота Швеции и похвалил «Магнитку», лишившую «Авангард» чемпионских полномочий.

«Хартли в начале сезоне не сильно доверял. А потом увидел во мне то, что не каждый тренер заметит»

— Сезон для «Авангарда» закончился раньше, чем хотелось. Какие ощущения после него?

— Для меня это был хороший сезон. И на Олимпийские игры съездил, и в клубе о себе заявил. В общем и целом я доволен. Конечно, хотелось бы поиграть подольше, пройти дальше в плей-офф с командой. Но мы там, где мы должны быть. Ничего страшного, дальше будем сильнее.

— Лично для вас этот год — по-настоящему прорывной. Как думаете, что стало причиной такого резкого взлёта?

— Наверное, моё желание уже наконец по-настоящему заиграть в КХЛ. Хартли много со мной работал, и если в начале сезона ещё не так сильно доверял, то потом увидел во мне что-то такое, что не каждый тренер заметит. С каждой игрой у меня увеличивалось игровое время, мы много общались с Бобом. Сейчас Хартли уехал, но мы остались с ним в прекрасных отношениях, и я очень доволен, что мне удалось поработать с ним. Благодарен ему за тот толчок, который он дал мне в этом году.

В атаке Арсений Грицюк Фото: РИА Новости

— Вас подстёгивал пример Егора Чинахова, для которого прорывным стал прошлый чемпионат?

— Не могу сказать, что я как-то на него равнялся. У него свой путь, у меня свой. Конечно, я очень рад за него, что он сейчас уже играет в НХЛ.

— Летом вы проходили уже не первую предсезонку с «Авангардом». Было ощущение, что вот в этот раз точно прорвёт?

— Я чуть изменил систему подготовки в этот раз. Мне посоветовали съездить к тренеру по физподготовке Александру Хохлову, и он мне очень много дал в плане навыков силы и выносливости. В целом удалось заложить летом прочный фундамент, как физический, так и моральный. Стал сильнее психологически и приехал на сборы с полным пониманием того, что нужно заявлять о себе. К счастью, это получилось.

— В течение сезона вы ощутимо прибавляли ментально, и это помогало раскрываться таланту. Верное наблюдение, что всё идёт от головы?

— Конечно, но тут всё идёт и от доверия со стороны тренеров. Когда тебе позволяют что-то придумывать, когда развязаны руки в зоне атаки и ты уверен, что тебя не прибьют на лавочке за ошибку, то это даёт новую энергию, новый импульс. И когда в голове спокойно, не ощущается напряжение, то намного легче идёт игра.

«Понимал, что, скорее всего, мы Хартли в КХЛ больше не увидим. Это непростой шаг для него»

— Расскажите, как с вами персонально работал Хартли? Грубец недавно рассказал, что Боб был к вам очень строг.

— Это была даже больше работа не на тренировках, а просмотр видео. Да, на занятиях он делал какие-то поправки, но основной разбор был после. Хартли мог час-полтора показывать мне видео именно с тренировок, грубо говоря, показывать, где я не туда поехал. Он называл это школой, и это действительно была шикарная хоккейная школа. Боб был очень требователен, уделял огромное внимание мелочам, но, думаю, именно благодаря этому «Авангарду» и удалось выиграть Кубок Гагарина в прошлом сезоне. Хартли — строгий, но справедливый и понимающий тренер.

— Пару лет назад Хартли не решался подпускать вас и Чинахова к составу, считая, что вы ещё не готовы играть на взрослом уровне. Как вы думаете, он правильно сделал, что не стал спешить?

— Честно говоря, я не знаю, правильно это было или нет. Но результат сейчас налицо: Чинахов играет в НХЛ, я закрепился в «Авангарде». Хартли — специалист, поработал во многих лигах с огромным количеством хоккеистов, и я думаю, что он прекрасно понимал, что он делает.

Лучший снайпер «Авангарда» Арсений Грицюк Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— С какими чувствами и эмоциями встретили новость, что Хартли уходит из «Авангарда»?

— С пониманием. Понятно, что он давно жил в России вдали от семьи, к тому же сейчас не самая простая обстановка в мире. Всем иностранцам это даётся нелегко, им не совсем комфортно в том плане, что они давно не виделись с родными. Так что я понимал, что, скорее всего, больше мы Хартли в КХЛ не увидим. Это непростой для него шаг, ведь он живёт хоккеем, проводит целые дни на арене. Но сейчас он решил провести время с семьёй.

— Сейчас для вас самое главное — это психологически выдержать испытание успехом?

— Не считаю, что я какую-то прям высокую планку задал. Собираюсь продолжать усердно работать, уже с нетерпением жду начала сборов, игр, встречи с командой. Я понимаю, что и как я делал в прошлом году, и сейчас собираюсь готовиться ещё лучше, чтобы сделать новый шаг вперёд.

— Вы стали лучшим снайпером «Авангарда» в сезоне, наверняка КХЛ вам вручит приз лучшему новичку. Для вас что-то значат индивидуальные награды?

— Не хочу загадывать, кто получит приз лучшему новичку, пока мы все в ожидании. То, что стал лучшим снайпером — это приятно, однако никакая индивидуальная награда не сравнится с чемпионством команды, в которой ты играешь. Личные призы отходят на второй план, когда идут кубковые игры.

«Магнитка» классный хоккей показывает. Открытый, русский хоккей, от которого глаз радуется»

— «Авангард» прошёл «Ак Барс» в стиле, похожем на чемпионский. Что пошло не так в серии с «Магниткой»?

— «Металлург» здорово играл, вообще респект им за этот сезон. Очень хорошая команда, классный хоккей показывает: комбинационный, в пасик. Приятно было с ними соперничать, и даже в их серии с «Трактором» получал удовольствие от игры «Магнитки». Открытый, русский хоккей, от которого глаз радуется.



Не знаю, что конкретно у нас не получилось. Раз они выиграли, значит, были сильнее.

— Может быть, что негативное влияние оказали две первые победы в Магнитогорске с огромным количеством голов?

— Думаю, что после тех двух поражений они нас получше разобрали, поняли, что мы делаем, и затем уже сыграли на наших ошибках.

Арсений Грицюк на Олимпиаде-2020 Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— После седьмой встречи вас персонально похвалил Илья Воробьёв на пресс-конференции. Знаете об этом?

— Да, мне папа сразу рассказал. Он у меня отвечает за новости в интернете. И на льду Илья Петрович мне сказал приятные слова, я ему благодарен за такую оценку моей игры. Для меня это стимул расти и работать дальше. В свою очередь, я хотел бы его поздравить с выходом в финал Кубка Гагарина.

— В седьмой игре также случился неприятный эпизод с Маклюковым. Было видно, что вы сильно переживали.

— Да, это был, мягко говоря, не очень хороший эпизод, я очень испугался. Первый раз в карьере, что кому-то приходится ловить шайбу головой после моего броска. Испугался, потому что сразу услышал неприятные звуки, и сразу показал доктору, что нужно срочно идти на помощь. Хотел спросить у него, что произошло.

После игры попросил Диму Шевченко дать номер Маклюкова, хотел позвонить сразу, но ребята сказали, что пока не надо, так как Алексея увезли на скорой. Надо, чтобы время прошло, чтобы он чуть-чуть в себя пришёл. Потом я уже с ним созвонился, и он сказал мне не винить себя, всё нормально, жить будет. Я, конечно, очень рад, что ничем плохим эта ситуация не кончилась. Желаю Алексею скорейшего выздоровления!

«Мне было просто приятно забивать на тренировках вратарю олимпийской сборной Чехии»

— В этом сезоне вы раскрылись не только на льду, но и в раздевалке. Чего стоит только ваша шутливая пикировка с Толчинским.

— Да, я заметил, что людям это понравилось. Сергей — взрослый, ещё Телегин у нас есть, которого я весь сезон шутливо называл дядя Ваня, потому что он большой бородатый дядька. Тут ничего личного. Толчинский — хороший парень, весь сезон с ним плотно общались, а это были такие шуточки от меня (смеётся).

— С другими партнёрами было такое же непринуждённое и лёгкое общение?

— Да, конечно. Хартли всегда говорил, что мы должны получать удовольствие от хоккея, а просто прийти и молча сесть на своё место в раздевалке — это не очень круто. Мне нравилось общаться с ребятами, с иностранцами особенно. Шимон Грубец вот рассказывал, как мы на тренировках перекрикивались. Это вообще прикольно! Мне было просто приятно забивать на тренировках вратарю олимпийской сборной Чехии, я сразу что-то в шутку ему говорил. Но, конечно, когда я не забивал, то получал вдвойне (смеётся). Это было весело, эмоционально, мы получали удовольствие.

— Не стало ли труднее общаться с иностранцами после известных событий?

— Нет, мы оставались командой, одной семьёй. Разве что иногда спрашивал парней, как у них вообще настроение, что они чувствуют. Но на самом деле в раздевалке никто особо не поднимал тему того, что творилось в мире. Мы играли в плей-офф, и не было времени смотреть новости и отвлекаться. Мы мало знали обо всём этом.

«Серебряный» буллит в полуфинале со Швецией Фото: Elsa/Getty Images

«Буллит в ворота шведов — пока самое запоминающееся событие в карьере. У меня не было никакой трясучки»

— Был ли для вас неожиданным вызов на Олимпиаду?

— Не скажу, что прям неожиданным, но для меня и моей семьи это было удивление, восторг и радость. Я понимал, что если меня вызвали, то я заслуживаю находиться там. И, конечно, я очень рад, что я в результате провёл весь турнир с командой, сыграл все матчи и мы все вместе взяли серебро Игр. Благодарен всему тренерскому штабу, что они дали мне шанс.

— Победный буллит в ворота шведов — пока самое запоминающееся событие в карьере?

— Пожалуй, да. Победа в Кубке Гагарина на втором месте.

— Как там всё произошло?

— Когда мне сказали, что я иду бросать, то сразу взял все эмоции под контроль. Внутри был момент ожидания, все чувства утихли, не было никакой трясучки. Как будто весь мир отключился вокруг меня, и в нём есть только я шайба, лёд и вратарь.

Я сразу знал, что я буду делать. Так получилось, что забил, а затем уже все эмоции вырвались наружу.

— Не сильно ли угнетала жизнь в пекинском «пузыре»?

— Да, мы понимали, что коронавирус в мире, понимали всю строгость. Где-то не хватало болельщиков, живого общения. Но это была часть этой Олимпиады, и мы ничего не могли с этим поделать.

«Очень хочется забить этот гол, чтобы ощутить атмосферу «Арены-Омск»

— У вас ещё год контракта с «Авангардом», вы в любом случае намерены доиграть его до конца?

— Да, конечно.

— Вы задрафтованы «Нью-Джерси», общались ли уже с вами после этого сверхуспешного сезона? Проявляли интерес?

— Пока со мной не так часто выходят на связь, они больше общаются с моим агентом.

— «Авангард» возвращается в Омск на новую арену. Ждёте с нетерпением?

— Разумеется. Я очень жду возвращения домой, там все близкие, там прошло моё юношество. Все знают, как болельщики поддерживают команду в Омске, и я в ожидании первого матча. Очень хочется забить этот гол, чтобы ощутить атмосферу «Арены-Омск».