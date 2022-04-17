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Пётр Воробьёв — о СКА, Романе Ротенберге, ЦСКА, «Металлурге» и финале Кубка Гагарина

«Сын идёт своей дорогой, ребят не зажимает. Я так не играл». Интервью с Петром Воробьёвым
Елена Кузнецова
Пётр Воробьёв – о СКА, Ротенберге, ЦСКА
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О Сергее Фёдорове, Романе Ротенберге и финале Кубка Гагарина.

Уже завтра в финале Кубка Гагарина сойдутся «Металлург» и ЦСКА, а сегодня «Чемпионат» поговорил с заслуженным тренером России Петром Воробьёвым о его сыне Илье Воробьёве – главном тренере «Магнитки», о последней завершившейся серии – СКА с ЦСКА, о Сергее Фёдорове и Романе Ротенберге, а также о предстоящей главной серии сезона.

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«ЦСКА обыграл СКА только в семи матчах, эту победу нельзя назвать залихватской»

— Сергей Фёдоров — гениальный игрок, который стал тренером и с ходу залетел в финал. Как оцените его работу?
— Хорошо оцениваю. Я с ним очно познакомился ещё в Нагано, уже тогда он мне показался очень серьёзным человеком, который хорошо разбирается в хоккее. И в интервью всегда излагал правильные и обоснованные мысли, уже тогда он был зрелым, внимательным человеком с хорошим мышлением.

— СКА пять лет не может выйти в финал — в чём причины?
— Их несколько. Постоянная смена состава – многие ведущие ребята уезжают в НХЛ, другие заканчивают карьеру, как Дацюк или Ковальчук. Также смена тренерских составов, это не укрепляет позиции клуба. Усиление в штабе СКА произошло только одно – появился Роман Ротенберг. Это молодой тренер, но в противостоянии с мощным ЦСКА он показал себя достойно. Настрой у команды был сумасшедший, и Ротенберг здесь оказал сильное влияние. Проиграть в седьмом матче полуфинала, да и добраться до полуфинала – это серьёзный показатель. Однако у его помощников недостаточно победного опыта в КХЛ.

У ЦСКА же, напротив, тренеры давно работают с командой и уже становились чемпионами – Корешков, Якубов, а по ходу этого сезона вернули из «Звезды» Чебатуркина, который до этого несколько лет работал с главной командой. И в составе много игроков, которые выигрывали Кубок Гагарина, в отличие от СКА.

Сергей Фёдоров и Роман Ротенберг

Сергей Фёдоров и Роман Ротенберг

Фото: photo.khl.ru

— Ведёте к тому, что победа ЦСКА была закономерной?
— Это слишком резкие слова. Если бы ЦСКА выиграл в пяти матчах, можно было бы так резко «рубить шашкой», а победу в семи матчах не назвать залихватской и закономерной. Только в седьмом матче ЦСКА смог выиграть второй период, забить решающие голы в этом отрезке.

Системность Сергея Фёдорова и его штаба всё равно проглядывалась в большинстве встреч и сказалась в решающем матче. Но в победе во втором периоде системности не было. СКА до седьмого матча лучше играл вторые периоды, очень хорошо играл в большинстве, но ЦСКА в конечном итоге разобрал эти компоненты, не дал шанса петербуржцам в решающей встрече.

— Да и в целом СКА по игре смотрелся лучше большую часть серии.
— СКА играл очень здорово, и не только в этой серии, но и на протяжении всего плей-офф. Когда складывается настолько упорное противостояние, как было в финале Запада, можно говорить и о везении. СКА где-то не повезло, в нужный момент чуть-чуть не хватило точности паса или броска.

Для ЦСКА серия со СКА стала настоящим испытанием. В пятом матче СКА перехватил инициативу, впервые в серии повёл в счёте. В шестом матче всё было очень на тоненького, СКА здорово играл, да и в других матчах тоже.

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«На стороне «Металлурга» — опыт тренерский, на стороне ЦСКА — опыт игроков»

— В чём «Металлург» может превзойти ЦСКА?
— «Металлург» и ЦСКА – победители своих конференций. На первый план в финале выйдут несколько вещей. Первая – игра вратарей, без голкипера в плей-офф вообще нечего делать. Вторая – численное неравенство. Третья – количество индивидуальных ошибок и реализация соперником этих ошибок.

— Опыт тренера тоже сыграет роль? У Ильи Петровича это будет уже четвёртый финал, а Фёдоров находится в самом начале тренерской карьеры.
— Конечно, опыт играет роль. На стороне «Металлурга» опыт тренерский, на стороне ЦСКА – опыт игроков. У армейцев целая когорта ребят, которые уже становились чемпионами, у «Металлурга» таких игроков гораздо меньше, в каждой линии можно по одному, наверное, наскрести. Получается, в плане опыта у финалистов 50 на 50.

— Как вы видите хоккей, который ставит Илья Петрович? Есть ли в нём какое-то ваше влияние?
— Серьёзного влияния нет, он идёт своей дорогой. У меня было больше системности в игре, а он ребят не зажимает, игроки сами отмечают, что он даёт возможность играть так, как они сами видят. В атаке он даёт полную свободу действий, у «Металлурга» хорошая комбинационность, я так не играл. У ЦСКА больше системности, чёткая и мощная оборона. Армейцы могут свернуться и вообще ничего не позволить сопернику, как было в третьем периоде седьмого матча со СКА.

— Удивлены, что «Металлург» несколько раз снимал вратаря чуть ли не с начала третьего периода?
— Я был удивлён. И ведь у него же был шанс, при счёте 4:5 челябинцы ошиблись и двое игроков «Металлурга» оказались перед воротами, но Вилл выручил. И в других матчах, играя без вратаря, «Металлург» тоже забивал и мог вытаскивать встречи.

Да и Фёдоров в овертаймах в сезоне тоже снимал вратаря. Молодцы ребята. Я тоже однажды снял вратаря за семь с половиной минут, когда мы проигрывали две шайбы. Одну забили, но сравнять не смогли.

Илья Воробьёв

Илья Воробьёв

Фото: photo.khl.ru

— Считаете ли, что Илья Петрович в прошлое межсезонье кардинально пересмотрел взгляды на хоккей, на селекцию команды? Ведь стиль «Магнитки» изменился.
— На селекцию – да, он и сам говорил о том, что нынешние правила позволяют играть миниатюрным и подвижным игрокам. Получилось очень удачно.

— Согласны, что в карьере сына был некий кризис, который сейчас успешно пройден?
— Не думаю, что дело в кризисе, скорее – в обстоятельствах, которые не совсем пошли ему на руку. Кризис – это нечто другое.

— Илья Петрович стал ещё эмоциональнее, чем раньше. Почему?
— Он сам говорит, что надо зажигать игроков, и многие так считают, что нельзя стоять как памятник. Может быть, это выглядит солидно, но надо быть вместе с командой. Когда наступают тяжёлые времена, надо помогать команде всеми возможными способами – Илья это делает.

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