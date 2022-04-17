«На «диком» Западе новый шериф!» Капризов сокрушил очередной рекорд «Миннесоты»

Почти неделю Кирилл Капризов не забивал и не мог побить клубный рекорд по голам за сезон, поэтому одной из интриг сегодняшнего матча с «Сент-Луисом» было, установит ли он историческое достижение, которого все так ждут в «Миннесоте»? В предыдущих двух матчах с «блюзменами» он неизменно отличался.

Другая интрига – это финальная проверка перед первым раундом плей-офф, где эти соперники должны встретиться вновь. И хотя команды идут вровень в турнирной таблице, в личном противостоянии «Сент-Луис» имел преимущество – две победы из двух. Три из трёх, если учитывать эту игру.

В первом периоде «дикари» атаковали чаще, но много мудрили, пытаясь сыграть покрасивее. Впрочем, у Капризова был отличный шанс открыть счёт, когда Колтон Парэйко потерял шайбу прямо перед своими воротами. Кирилл бросал с разворота, но попал прямиком в живот Вилле Хуссо.

Счёт открыл Иван Барбашёв, который проводит лучший сезон в карьере. Он – пример игрока, который сцепил зубы, пробился в НХЛ благодаря фантастическому трудолюбию, не стеснялся рабоче-крестьянских обязанностей и верил, что со временем сможет раскрыть атакующий потенциал. И вот – пожалуйста. В этом сезоне у него уже 24 гола и 53 очка – раньше больше 14 и 26 не бывало.

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Второй период «Миннесота» начала с заброшенной шайбы – Капризов отметился 50-й передачей в сезоне, а Матс Цуккарелло – 500-м очком в НХЛ. Был у Кирилла ещё один великолепный момент – с Парэйко на плечах он убежал в прорыв, пытался запихать шайбу, но Хуссо прижал щиток ко льду. Судьи на всякий случай посмотрели повтор, но шайба не пересекла линию ворот полностью.

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Но это было уже при счёте 2:1 в пользу «Сент-Луиса», который быстро ответил на пропущенный гол. Владимир Тарасенко – ещё один герой команды. Летом только ленивый не обсуждал его неопределённое будущее. Несколько операций, вопросы о том, сможет ли он вернуться на прежний уровень, запрос на обмен… Перехода не случилось, а Тарасенко весь год доказывает скептикам, что он не только вернулся на прежний уровень, но и готов повысить планку. «Он хочет быть здесь, он хочет побеждать, и он важная часть нашего командного успеха в этом сезоне», — сказал Райан О’Райлли.

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Прямо сейчас Владимир забивает с космической скоростью – семь голов в последних четырёх матчах, добрался до юбилея в 250 шайб в карьере и вышел на единоличное 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ, превзойдя достижение Алексея Жамнова. Тарасенко — лучший снайпер и бомбардир команды, а вскоре должен побить личный рекорд по очкам. Сейчас их 73, а лучший результат Тарасенко показал в 2017 году (75 очков).

«Миннесота» продолжила пропускать – Перрон реализовал большинство (хотя формально составы к тому времени уже уравнялись), затем Брэндон Саад в контратаке с неудобной довёл счёт до 4:1. Под конец периода «дикари» разозлились на чистый и красивый силовой Павла Бучневича на Тайсоне Джосте и затеяли потасовку – Ник Делорье полез выяснять отношения с Бучневичем и Барбашёвым, но только оставил свою команду в меньшинстве.

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И как же быстро события развернулись на 180 градусов в третьем периоде! «Миннесота» обуздала эмоции и побежала отыгрываться. На четвёртой минуте показалось, что дождались рекорда Капризова – он боролся на пятачке и с первого взгляда подставил клюшку под бросок Хартмана, но на повторе стало понятно, что шайба отскочила от защитника «Сент-Луиса». Ещё через 32 секунды Фредерик Годро сократил отставание до минимума, и Крэйгу Берюбе пришлось брать тайм-аут.

Пауза помогла – вскоре Кайру мог забивать, но его обокрал Кэм Тальбо, эффектно сыграв ловушкой. Зато снайперский выстрел Бучневича остановить не смог – это 27-я шайба российского нападающего в сезоне.

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Нет, это был далеко не конец – Маркус Фолиньо реализовал большинство, сыграв на добивании, а затем произошло долгожданное событие. Цуккарелло обокрал Парэйко за воротами и отдал передачу на Капризова, который в одиночестве дежурил на пятачке и бросил в касание. Есть 43-я шайба и снайперский рекорд клуба по голам за сезон! «На «диком» Западе новый шериф!» — отметило издание Bleacher Report.

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В овертайме победный гол забил Брэйден Шенн. И пусть «Миннесота» ни разу не смогла выиграть у «Сент-Луиса» в регулярке, в первом раунде плей-офф это противостояние обещает быть жарким.