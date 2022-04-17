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Капризов побил рекорд «Миннесоты» по голам за сезон. Что пишут в Америке об историческом достижении Капризова

«Он всё-таки стоит своих денег!» Реакция Америки на исторический рекорд Капризова
Егор Бульчук Елена Кузнецова
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Капризов побил рекорд «Миннесоты»
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Болельщики называют россиянина «самым крутым парнем на свете» и смеются над теми, кто его недооценивал.

Матч «Миннесоты» с «Сент-Луисом» наверняка станет одним из самых памятных в жизни Кирилла Капризова. Россиянин вошёл в историю своего клуба, забросив 43-ю шайбу в 73-м матче регулярного чемпионата – раньше такая планка не покорялась ни одному из игроков «Уайлд».

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Предыдущий рекорд делили две главные легенды «Дикарей»: Мариан Габорик забил 42 гола за 77 матчей сезона-2007/2008; Эрику Стаалу для аналогичного достижения четыре года назад понадобилось 82 игры.

Капризов, несмотря на личный успех, на послематчевой пресс-конференции говорил о неудаче команды. Уступая по ходу встречи 1:4 и 3:5, «Миннесота» нашла в себе силы на то, чтобы совершить камбэк, но проиграла в овертайме. «Обидно такие игры отдавать», – признался форвард. Именно он стал автором шайбы, которая дала матчу дополнительное время.

ВИДЕО

Достижение Кирилла стало темой для обсуждения в американской прессе и соцсетях.

«Кирилл сотворил историю, – констатировал автор официального сайта «Миннесоты» Дэн Майерс. – У Капризова безупречный тайминг. Невероятно, как часто он забрасывает переломные шайбы в решающие моменты игр. За оставшиеся восемь матчей до окончания регулярного сезона у Капризова будет уйма возможностей создать собственный рекорд, за которым он сам сможет погнаться в будущем».

Первая реакция сотрудников «Миннесоты» на достижение Капризова была более эмоциональной. «Опа! И это всего лишь второй сезон! Поздравляем, Кирилл!» – написали представители «Уайлд» в одной из соцсетей, пока россиянин принимал поздравления с забитым голом от партнёров.

«Головокружительный рекордсмен», – добавили эсэмэмщики «Дикарей» на другой платформе, опубликовав фотографию, на которой запечатлён момент взятия ворот.

Фото: nhl.com

«Кирилл невероятен на протяжении всего сезона, нам крупно с ним повезло, – отметил после матча одноклубник Капризова Маркус Фолиньо. – В то же самое время он парень, который хочет по-настоящему большого момента и хочет быть тем единственным, кто поднимет всю команду себе на плечи. Он забивает важнейшие голы, как сегодня, и я думаю, он с нетерпением ждёт плей-офф».

Лучшего друга Капризова в «Миннесоте» – Матса Цуккарелло – о рекорде Кирилла не спросили. После матча норвежский нападающий не скрывал разочарования из-за поражения, хотя набрал 500-е очко в карьере и побил рекорд «Миннесоты» по голевым передачам за сезон – теперь в активе Цуккарелло 52 ассиста.

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А вот зрители НХЛ не остались в стороне от достижения Капризова. «Помните, как Даути [защитник «Лос-Анджелес Кингз»] сказал, что Капризов переоценён и ему переплачивают? Похоже, что он всё-таки стоит своих денег!» – отметил Люк Аффолтер.

«Лучший игрок «Уайлд» всех времён», – постановил пользователь под ником Depressed Wild Fan.

«Вы можете перестать спрашивать, является ли Капризов лучшим или самым талантливым игроком в истории «Миннесоты». Ответ был очевиден в середине его первого сезона. Сейчас статистика лишь делает этот ответ официальным», – проанализировал пользователь Fran Snarkenton.

«Каждая команда заслуживает такого игрока, как Капризов», – высказался Claude.

«Кирилл Капризов – самый крутой парень на свете прямо сейчас», – считает Кэйли Михайлик.

Впрочем, несколько парней с этим тезисом вряд ли согласятся. Капризов занимает пятое место в списке снайперов НХЛ. До вершины уже не добраться – её с 58 голами в 69 матчах оккупировал Остон Мэттьюс из «Торонто». А вот лучшим российским голеадором Кирилл всё еще может стать: пока лидерство удерживает Александр Овечкин с 46 шайбами.

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