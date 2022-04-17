«Ничего не слышу, у меня в ушах Кубки Стэнли». История легендарного ответа Патрика Руа

«Ничего не слышу, у меня в каждом ухе по Кубку Стэнли», — фраза, которая стала такой же легендарной, как и тот, кто её произнёс. Во втором раунде плей-офф НХЛ 1996 года сошлись будущий чемпион «Колорадо» и «Чикаго» во главе с острым на язык снайпером Джереми Рёником. В команде соперника нашёлся человек, который тоже никогда не лез за словом в карман, и это подарило истории НХЛ одну из самых весёлых перепалок в истории.

В первых двух матчах в Денвере команды одержали по победе, счёт остался равным и после чикагской партии матчей. В третьей игре Рёник сравнял счёт, мастерски разделавшись с Руа один на один, и в итоге «Блэкхоукс» победили в овертайме. В четвёртой игре тоже основным временем не ограничилось, и в первом овертайме Рёник снова убежал один на один, но в последний момент его срубил с ног Сандис Озолиньш. Такие действия вполне тянули на буллит, но судьи не дали и удаления, а в третьем овертайме «Колорадо» дожал «Чикаго».

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Этот момент спровоцировал словесный спарринг между двумя звёздными хоккеистами. «Он притормозил, потому что знал, что я был готов к его броску. Не думаю, что он смог бы меня переиграть», — заявил Руа.

«Конечно, должны были дать буллит. Мне понравилось, как Патрик сказал, что он бы отбил этот буллит. Интересно, а где он был в третьем матче, когда я «отправил его в буфет»?» — со смешком ответил Рёник.

Когда Руа попросили прокомментировать слова Рёника, тот и выдал под оглушительный смех журналистов: «Не слышал, что сказал Джереми, потому что у меня в каждом ухе по Кубку Стэнли».

В этом был весь Руа – наглый и преисполненный уверенности в себе. «Он был зазнайкой и показывал это на льду и даже в раздевалке, когда знал, что мы можем победить. Это вселяло уверенность в партнёров. Он мог сказать: «Ребята, не беспокойтесь, я больше не пропущу». Да, он был борзым и уверенным в себе, но таким можно быть, только когда ты можешь подтвердить это делом. И он каждый раз подтверждал это делом», — вспоминал бэкап Руа в «Монреале» Венсан Дамфусс.

Рёник был лучшим игроком «Чикаго» в той серии, набрал 7 (3+4) очков, но его команда проиграла следующие две встречи и отправилась в отпуск. После завершения серии Рёник и Руа по традиции пожали друг другу руки. «Он сказал, что уважает меня. Наша небольшая стычка – это ведь просто слова, часть игры. Он здорово провёл эту серию, Джереми – настоящий боец», — заявил Святой Патрик.

Рёник так и не смог выиграть ни одного, но закончил свою 20-летнюю карьеру на четвёртом месте в списке американских снайперов всех времён и продолжает удерживать эту позицию по сей день. Руа к тем двум Кубкам Стэнли в составе «Монреаля», которыми он затыкал свои уши, прибавил ещё два, уже в составе «Колорадо». Капитан «лавин» Джо Сакик позже сказал: «Тот момент с Рёником был лучшим. К тому же это был его первый год в нашей команде, его английский не был идеальным, так что это было очень смешно. Просто уморительно».