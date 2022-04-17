Убегут или возьмут русские миллионы? 26 легионеров с контрактами в КХЛ

На днях шведский защитник Теодор Леннстрём рассказал, что не хочет играть в КХЛ в следующем сезоне, несмотря на подписанный контракт с «Торпедо»: «Они выдвинули требование, когда я уезжал в «Юргорден», чтобы я подписал контракт с клубом на следующий сезон. Ввиду обстоятельств я не хочу возвращаться и играть там. Это всё, что я могу сказать. Не знаю, что необходимо, чтобы разорвать контракт. С этим будет разбираться мой агент».

Помимо Леннстрёма, контрактами с клубами КХЛ на следующий сезон связаны ещё 25 легионеров. Убегут ли они из лиги или же возьмут русские миллионы?

«Амур»

В рядах изрядно обескровленных хабаровчан, зарубежный контингент которых в этом сезоне составляли сплошь чехи, к следующей регулярке должен остаться всего один – защитник Михал Йордан, у которого остался ещё год по текущему соглашению.

Михал Йордан Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Сибирь»

География легионеров новосибирцев была куда шире, но и там к сентябрю из всех останется только тёзка Йордана из Словакии Чайковски, для которого предстоящий год также станет последним по контракту.

«Локомотив»

Если в распоряжении «Амура» и «Сибири» остались легионеры, занимающие ведущие позиции в команде, то вот ценность единственного оставшегося иностранца в составе железнодорожников – голкипера Эдди Паскуале – сильно упала по ходу плей-офф. Контракт канадца действует до 30 апреля 2023 года, однако станут ли ярославцы оставлять в команде высокооплачиваемого немотивированного игрока?

«Спартак»

Из всех легионеров красно-белых на следующий год контракт есть только у шведского защитника Тима Хеда. «Надеемся, что он приедет. Разговаривали после окончания сезона, он сказал, что с удовольствием приедет играть в КХЛ, если будет возможность. Многое зависит от политической и экономической ситуации», — рассказал спортивный директор клуба Роман Беляев.

Тим Хеед Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

ЦСКА

Единственный иностранец московских армейцев на следующий сезон, как и у их соседей из «Спартака», швед – голкипер Адам Рейдеборн. В ЦСКА он вчистую проиграл конкуренцию Ивану Федотову, поэтому даже в случае его преждевременного отъезда горевать финалисты Кубка Гагарина вряд ли будут.

«Металлург»

Контракт с «Магниткой» на сезон-2022/2023 пока есть только у Брендана Лайпсика и Джоша Карри. Бояться, что из-за продолжения карьеры в России он испортит себе репутацию на родине, первому не приходится – там она и так находится не на самом высоком уровне. Поэтому ожидаем, что Брендан, ставший одним из лидеров «сталеваров», останется в Магнитогорске. А вот останется ли в нынешних условиях Карри, пока загадка

«Нефтехимик»

В Нижнекамске с действующими контрактами находятся два чеха – Лукаш Клок и Рональд Кнот. Директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов, говоря об их судьбе, был довольно-таки оптимистичен: «Мы благодарны им, что они до конца выполнили свой долг, сыграли за нас в плей-офф, остались до последнего матча. Мы также выполнили все обязательства перед ними. С их стороны есть желание вернуться в команду. Всё будет зависеть от того, какое положение будет перед стартом нового чемпионата».

Лукаш Клок Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Ак Барс»

С казанским клубом контрактами связаны два североамериканских легионера – канадский форвард Джордан Уил и гражданин Соединённых Штатов защитник Стивен Кэмпфер. Вернутся ли они в Татарстан – пока большой вопрос.

«Авангард»

В Омск с «ястребами» вернутся два легионера – чешский голкипер Шимон Грубец и защитник Виктор Сведберг, который, несмотря на наличие казахстанского паспорта, всё ещё остаётся уроженцем шведского Гётеборга. Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков рассказал, что оба хоккеиста пообещали приехать и отработать контракты, которые будут действовать ещё год.

СКА

Клуб из Северной столицы сумел сохранить всех легионеров во время плей-офф, но их вклад в успехи СКА был почти минимальным. Всех оставшихся – Микко Лехтонена, Лео Комарова и Оскара Фантенберга – петербуржцы могут отпустить со спокойной душой (и полученной неустойкой), тем более что в Финляндии и Швеции от игроков сильно ждут отъезда из КХЛ.

Леонид Комаров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Автомобилист»

Представить, что канадцы Джесси Блэкер и Патрис Кормье, а также швед Юхан Маттссон (который, в общем, и не особо нужен «Автомобилисту») покинут Екатеринбург, легко. Куда интереснее будет узнать о решении Стефана Да Косты – о давлении на французских хоккеистов слышать пока не приходилось.

«Трактор»

В случае если все иностранные хоккеисты останутся в клубе (об их желании на итоговой пресс-конференции заявил главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин), «Трактор» станет обладателем самого большого пула легионеров, которых в составе финалиста Восточной конференции будет сразу пятеро (учитывая обладателя белорусского паспорта Ника Бэйлена). И если в перспективах сохранить Ника, а также шведа Пилута и чехов Гику и Седлака есть сомнения, то заботливый отец Пулккинен наверняка продолжит играть в КХЛ.