Невероятный Тарасенко! Забил супергол, смяв всю оборону, и установил рекорд в НХЛ

Когда вам покажется, что дела в вашей жизни идут плохо, вспомните о клубе «Сиэтл Кракен». Новички НХЛ имели возможность приобрести на драфте расширения многих звёздных игроков, но их итоговый выбор удивил очень многих. В частности, одним из доступных хоккеистов был российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Русский Танк напрочь рассорился с клубом после нескольких неудачных операций на плече – казалось, что 91-й номер в «Блюз» вот-вот станет свободен.

Однако на северо-западе США приняли решение забрать из Миссури Винса Данна. 25-летний канадец – тоже довольно неплохой улов. Он быстро вошёл в историю «кракенов», забросив первую домашнюю шайбу в истории клуба. К тому же, сейчас Винс является самым результативным защитником «Сиэтла» и пятым бомбардиром команды. Но иметь возможность бесплатно забрать Тарасенко и не сделать этого значит сильно продешевить.

Владимир начал доказывать свою состоятельность вместе со стартом сезона, и постепенно разговоры о его уходе из «Сент-Луиса» полностью сошли на нет. К концу регулярки его форма ничуть не испортилась и стала только лучше – в последних пяти матчах перед встречей с «Нэшвиллом» Тарасенко набрал 12 (7+5) очков, включая пять результативных действий в его лучшей игре в карьере с бедолагами из «Баффало».

Сегодня «Предаторз» постигла та же печальная участь – «хищники» сами стали жертвами Владимира и всех остальных «блюзменов». Хотя счёт после первого периода совсем не предвещал растерзания хозяев – команды уходили на перерыв при равном счёте, а «Нэшвилл» и вовсе перебросал соперников.

Что произошло в раздевалках – полнейшая загадка, но во второй трети «Сент-Луис» попросту разорвал борющийся за место в плей-офф клуб прямо на глазах у его болельщиков. Голевой парад начал Тарасенко – Владимир получил шайбу у входа в зону, с невероятной лёгкостью (не зря зовут Танком) продавил Каррье и с пятака переиграл Сароса. Шикарный фирменный гол!

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Россиянин продлил свою голевую серию до пяти матчей, но это было только начало – через три минуты он поучаствовал в шайбе Калле Росена, а ещё через пять минут соотечественник Тарасенко Павел Бучневич, также демонстрирующий шикарный хоккей в последнее время, благодаря пасу на гол Кайру продлил рекордную для себя результативную серию до 10 матчей.

Джон Хайнс принял решение заменить Сароса на Риттиха, но это совсем не помогло «хищникам» — вскоре Тарасенко ещё раз ассистировал Росену и набрал третье очко в матче и 76-е в сезоне. Владимир также установил личный рекорд – его предыдущим лучшим результатом были 75 результативных действий в сезоне-2016/2017!

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При этом Русский Танк помог обновить пару рекордов и клубу: «Сент-Луис» забросил не менее четырёх шайб в 12 матчах подряд – ранее максимальная серия составляла 11 игр. Но и на этом «блюзмены» не остановились – до конца периода они забили ещё трижды (очки за передачи набрал Иван Барбашёв) и впервые в истории смогли забросить семь шайб за одну двадцатиминутку.

Таким образом, игра была сделана – «Предаторз», успевшие отличиться под занавес второй трети, отыграли ещё одну шайбу в заключительной, но вернуться в игру им это, естественно не помогло. «Нэшвилл» слегка усложнил себе жизнь в борьбе за плей-офф, ну а за таким «Сент-Луисом» будет очень интересно понаблюдать в Кубке Стэнли.