Битва таланта и системы подарит КХЛ крутой финал? Чего ждать от разборки «Магнитки» и ЦСКА

Финал Кубка Гагарина дарит нам ремейк финала-2016 — и, в принципе, это самый заслуженный из возможных исходов. В главных матчах сезона сыграют две самые стабильные команды плей-офф, ЦСКА и «Металлург». Первые прошли по Западу очень уверенно и, несмотря на скользкий счёт финала со СКА, контролировали серию стратегически. Вторым, как оказалось, надо было вломить авангардовской дубиной, чтобы выйти на проектируемую мощность после стартовых 0-2 — после них «Металлург» уже не останавливался.

Этот исход был далеко не очевидным в августе 2021-го: смена власти ЦСКА на фоне усиления «Локомотива» и «Динамо» как будто отбрасывала клуб на вторые роли на Западе, а «Металлург» потрясывало после слухов о беспорядке в раздевалке и не самой очевидной (как тогда казалось) селекции. Тем не менее в решающий момент все летние топ-приобретения их конкурентов оказались бесполезными. Как два клуба шли к главной серии сезона?

ЦСКА: стабильность системы и неожиданная супертройка

Четыре финала Кубка Гагарина подряд — это нереальное достижение даже с учётом почти безграничных возможностей. В нашем хоккее такое удавалось «Динамо» в начале 90-х, но тогда схема розыгрыша была другой и плей-офф не всегда определял чемпиона страны. Объяснить это одними деньгами не получится — в Петербурге сидит клуб, который имеет как минимум такие же возможности, но проиграл ЦСКА пять серий подряд.

ЦСКА — победитель Западной конференции КХЛ в сезоне-2021/2022 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

После ухода Дмитрия Квартальнова у ЦСКА произошёл небольшой стратегический переход. От постоянного навала на чужие ворота клуб перешёл к очень селективному выбору позиций для броска, но всё также допускал минимум возможностей у соперника. Вратари ЦСКА благодаря этому могли набрать фантастическую статистику даже в те моменты, когда были не в форме.

Если в СКА предпочитали громкие имена и попытку создать самую креативную и атакующую команду КХЛ, то ЦСКА смотрели на надёжность. Там не было центров, которые бы филонили при игре в обороне. Сергей Андронов и Андрей Светлаков остаются в системе клуба долгое время, до этого в составе красно-синих играли Максим Шалунов и Линден Вей, который мог выигрывать 63% вбрасываний в своей зоне, постоянно оставляя шайбу команде.

Игрокам это не особо нравилось, хоккей ЦСКА никогда не называли красивым нейтральные зрители. Антон Бурдасов в своё время сказал в интервью «Чемпионату»: «Когда ушёл из ЦСКА, то будто вышел из темницы. Если честно, я был счастлив. Мне захотелось жить, улыбаться». Николай Прохоркин говорил ещё про стиль Квартальнова: не получаешь удовольствия, даже когда выигрываешь. Старинный стиль «копать от забора и до обеда», воспетый поколениями дембелей, в хоккее получил своё логическое завершение.

Надёжность игры ЦСКА позволяют обеспечивать домоседы. Показательно, что одной из первых крупных покупок ЦСКА в новую эру был Богдан Киселевич, за которого «Северсталь» получила 100 миллионов рублей. Армейцы позволяют себе тратить легионерскую вакансию на чисто оборонительного защитника Дальбека, но своей надёжностью он компенсирует те потерянные шайбы, которые мог забить на его месте условный Крис Уайдман. По ходу сезона ЦСКА потратился на Дица, но за ним всегда есть кому подчистить, если вдруг — хоть тому же Киселевичу.

Богдан Киселевич Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

О том, как играет ЦСКА в этом плей-офф и как Сергею Фёдорову удалось переломить неудачный ход сезона, мы уже писали — и не раз. Остановимся на звене, которое внезапно сделало для клуба всю серию со СКА: Попов — Светлаков — Соркин. Показательно, что за всю регулярку этого сезона тройка сыграла лишь 10 минут — штаб ЦСКА собрал её с листа в плей-офф, ударив по советскому штампу о звеньях, наигрываемых по ходу всего сезона.

Эта тройка вполне символизирует ЦСКА последних пяти лет: напористый, простой, при этом обладающий богатейшим опытом и элитными качествами игрока (их символизирует Попов), физически мощный и быстрый, при этом умеющий и отработать в обороне. Пока лидеры молчали почти весь западный финал, эта тройка забивала и создавала моменты даже тогда, когда не забивала. Что придумает против них Илья Воробьёв?

«Металлург»: комбинации от канадцев и универсальность

Автор победного буллита в полуфинале Олимпиады Арсений Грицюк в свежем интервью «Чемпионату» сказал: «Металлург» здорово играл, вообще респект им за этот сезон. Очень хорошая команда, классный хоккей показывает: комбинационный, в пасик. Приятно было с ними соперничать, и даже в их серии с «Трактором» получал удовольствие от игры «Магнитки». Открытый, русский хоккей, от которого глаз радуется».

Форвард «Авангарда» кратко высказал коллективное мнение последних месяцев: «Металлург» — чуть ли не бразильская команда, самая атакующая и креативная в лиге. Какой-нибудь цифрой типа xG креативность не измерить, но в плей-офф у «Металлурга» один лишь Голдобин, казалось, родил больше красивых голов, чем во всех остальных сериях КХЛ. А ведь это далеко не единственный технарь в команде.

Николай Голдобин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Летом «Магнитка» устроила большую перестройку и смогла собрать очень редкий для КХЛ микс технарей и парней, которые могут отпахать. В лиге кто-то сваливается либо в сторону игроков на рояле (как «Автомобилист»), либо его таскателей (»Авангард» в межсезонье). «Металлург» же балансировал Майе Карри, а Голдобина Чибисовым — получилось просто отлично. Эта команда умеет забивать абсолютно любыми способами. Интересно, что среди креативщиков есть и два канадца — Майе и Лайпсик. О втором Илья Воробьёв говорил, что партнёры по «Вашингтону» называли его «советским игроком».

При этом оборона, за исключением феноменальных случаев типа первых матчей с «Авангардом», у клуба поставлена — «Металлург» ситуативно может врубить и мощнейший прессинг за чужими воротами, давя на защитников оппонента всеми силами, а может и поставить в средней зоне «трап»-ловушку, заводя соперника в болото уже в центральном круге вбрасывания. «Магнитка» неплохо подстраивается под соперника и показывала это ещё в прошлом чемпионском плей-офф, когда против несущегося и бросающего с любых позиций ЦСКА Квартальнова самоотверженно блокировала броски, терпела и пользовалась шансами в контратаках.

Индивидуально «Металлург» кажется талантливее ЦСКА — забавно, что в клубе играют Лайпсик, Коростелёв и Голдобин, от которых в Москве отказались в один год. Теперь у нас будет возможность сравнить, чей подход к хоккею был более правильным. Один негабаритный технарь в прошлом году уже показал ЦСКА, чего стоит отказ от него.

Финал Кубка Гагарина — 2016 Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Финал-2016 решался в семи матчах. Есть ощущение, что максимальное количество игр потребуется и в этом году — соперники максимально близки друг к другу, их недостатки нивелируются игрой друг друга. Да и семи матчей в финале КХЛ не было с того самого противостояния.