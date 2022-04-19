Русский тренер вляпался в историю в Европе. Захаркин провалился или его просто подставили?

«Крефельд» впервые за 31 год вылетел из высшей лиги Германии – новость не самая интересная для российского читателя, если бы не одно но. Это событие случилось в то время, когда команду возглавлял известный российский тренер Игорь Захаркин.

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Захаркин в первую очередь известен по своему дуэту с Вячеславом Быковым, с которым они были не разлей вода на протяжении долгих лет. Вместе они приводили к Кубку Гагарина сначала «Салават Юлаев», затем СКА, вместе выигрывали для России первое хоккейное золото чемпионатов мира за 15 лет, а через год защищали титул чемпионов.

Были, конечно, и провалы, а ночная боль Ванкувера не утихает до сих пор. После 2015 года Быков фактически ушёл из большого хоккея, а Захаркин пустился в свободное плавание. Во второй раз в карьере – ещё до прихода в СКА — он успел поработать со сборной Польши и на второй год вывел её в группу А первого дивизиона.

Игорь Захаркин и Сергей Савельев Фото: photo.khl.ru

Самостоятельную работу в КХЛ Захаркин начал в роли консультанта «Салавата Юлаева», но вскоре пошёл на повышение до главного тренера и преобразил команду. Уфимцы стали показывать красивый и при этом эффективный и самоотверженный хоккей, который довёл их до финала Восточной конференции. На этом успехи Захаркина-тренера закончились – в следующем году команду трясло, а под конец сезона она выдала серию из девяти поражений и в плей-офф в пяти матчах проиграла «Ак Барсу».

Ещё одну попытку самостоятельной работы в КХЛ Захаркин предпринял в следующем сезоне, возглавив «Югру», но продержался чуть больше месяца. После этого Игорь Владимирович окунулся в работу с подрастающим поколением и стал сотрудничать с Академией «Ак Барса», но в этом сезоне решил вновь попробовать себя в профессиональном хоккее и уехал в «Крефельд».

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Для начала надо сказать, что «Крефельд» уже давно не хватал звёзд с неба – в плей-офф команда в последний раз выходила в 2014 году, в квалификации (плей-ин) играла в 2015-м и с тех пор поселилась в подвале турнирной таблицы, лишь раз выиграв больше 20 матчей за сезон. То есть не то чтобы Захаркин развалил отлично смазанный механизм, скорее, не смог выправить шаткое положение аутсайдера.

«Пингвины» и в прошлом году заняли последнее место, но из-за пандемии никто из лиги не вылетал. Нынешний чемпионат коронавирус тоже задел – его пришлось продлевать на неделю, часть матчей так и не сыграли, а места в турнирной таблице распределялись по проценту набранных очков, потому что часть клубов провела 56 матчей, часть – меньше. Руководство клуба даже грозилось оспорить вылет, но, на самом деле, как ни считай, «Крефельд» всё равно стал худшим клубом сезона. Он был третьим с конца по забитым шайбам, вторым – по пропущенным, и проиграл как по очкам, так и по проценту очков даже тем командам, которые сыграли на 3-4 матча меньше.

Игорь Захаркин Фото: photo.khl.ru

«Болельщики уходят, игроки приходят в отчаяние, а одиозный босс хочет подать в суд. Угроза вылета добавляет ещё больше хаоса «Крефельду», — пишет издание Spox. Одиозным боссом немцы называют вовсе не Захаркина, а управляющего директора, генерального менеджера и помощника тренера клуба Сергея Савельева, которого, в общем, и назначают главным виновником провала: «25-летний латвиец перед сезоном говорил о чемпионском титуле, а теперь отказывается принимать вылет команды из лиги. Большинство обозревателей считают его ответственным за такой результат, потому что в «Крефельде» нет такой сферы, где бы не заведовал Савельев.

Теперь он отдаёт указания на скамейке как главный тренер, а Захаркин смотрит и говорит, что «благодарен за любую помощь». На тренировках Савельев – мастер на все руки, когда надо, может и в защиту встать, и на ворота. По неподтверждённой информации, он даже хотел получить статус игрока лиги». Это – не единичное мнение, издание Rheinische Post также пишет о том, что Савельев не был командным игроком, а пытался солировать во всех аспектах деятельности клуба.

Но Савельев – фигура неизвестная, а Захаркин – бывший тренер сборной России, двукратный чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина. И похоже, что он, на свою беду, оказался чуть ли не «свадебным генералом» в команде, где власть захватил один человек. В провале обычного не бывает одного виноватого, это всегда совокупность факторов. Тот же Rheinische Post среди основных причин выделяет сомнительное руководство, промах с главным тренером Донателли, который начинал сезон, с легионерами, неопределённость во вратарской линии на старте сезона и травмы ключевых игроков. Провалился Захаркин или его просто подставили, но в историю он вляпался и теперь будет вынужден добавить в своё резюме строчку «привёл немецкий клуб к вылету из высшей лиги».