Шестёркин — король НХЛ! Засушил второй матч кряду и уверенно идёт к заслуженному трофею

Кто сейчас вспомнит, что несколько недель назад Игорь Шестёркин переживал какой-то спад? Главное – то, что сейчас, а сейчас он подходит к плей-офф в своей привычной королевской форме. Четыре победы в последних пяти матчах, два «сухаря» подряд, Царь Нью-Йорка в полной мере вернулся.

В предыдущем матче с «Детройтом» у Игоря не было большого объёма работы, а сегодня с «Виннипегом» пришлось потрудиться. Особенно партнёры хвалят его за умение нейтрализовать выходы один на один, два в одного. «У него лучший процент отражённых бросков при выходах один на один, что я когда-либо видел. У каждой хорошей команды есть великолепный вратарь. У нас такой точно есть», — говорил недавно Джейкоб Троуба.

Вот и сегодня, прежде чем «Рейнджерс» открыли счёт, Игорь уверенно остановил Мэйсона Эпплтона, когда «Джетс» убежали два в одного, и с броском Морганом Бэрроном, который оказался неприкрытым в опасной позиции. Позже, уже при счёте 1:0, он не дрогнул, когда Николай Элерс продавил К’Андре Миллера и выкатился на пятачок.

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«Мне, как защитнику, очень помогает иметь за собой вратаря, в котором ты полностью уверен. Ты можешь играть более уверенно и не беспокоиться о бросках с периметра, после которых может быть добивание или ещё что-то. Когда видишь, что он делает в этом сезоне, для нас, защитников, очень хорошо знать, что он всегда может выручить и сделать сейв, когда это необходимо», — заявил Адам Фокс.

Игорь спокойно охранял минимальное преимущество – вторую шайбу «рейнджеры» забросили только в середине третьего периода (Артемий Панарин впервые в карьере сделал 70 передач за сезон), а третью – уже в пустые ворота – и в итоге отразил 31 бросок. У него уже шесть матчей на ноль в сезоне, 35 побед – это третье место в НХЛ. По проценту отражённых бросков (93,6) и коэффициенту надёжности (2,01) Игорь лидирует с большим запасом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Помню, когда два раза подряд сыграл на ноль в прошлый раз – против «Нью-Джерси» в прошлом сезоне. Теперь меньше бросков допускаем, жёстче играем в обороне. Ребята стараются очистить пятак, чтобы я всегда видел шайбу. Если что-то не получается, то порой ловят шайбу на себя.

Последние несколько игр не особо удавались, приятно, что постепенно удаётся нащупать свою игру. Надо продолжать работать, продолжать в том же духе. Залез на сайт, увидел, сколько я игр сыграл, до сих пор нахожусь в шоке. Мне нравится играть, побеждать. Когда команда побеждает, ты находишь в себе новые силы продолжать в том же духе. Думаю, всё только начинается», — заявил Шестёркин.

«Он так играет 90% сезона. У него был один маленький спад, когда он играл не как Шести, но в целом он великолепен. Приятно, что Георгиев тоже недавно сделал «сухарь», наша вратарская линия в последнее время очень хороша», — сказал Галлан. Он никогда не сомневался в Шестёркине и постоянно повторял, что продолжает верить в него, несмотря ни на что.

«Везина Трофи» всё ближе и ближе, да и номинация на «Харт Трофи», ведь для своей команды Шестёркин – бесспорный MVP и в НХЛ сейчас – просто король вратарей. А главное – он выглядит полностью готовым к битвам в плей-офф.