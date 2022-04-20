Русский дуэт разорвал оборону американского клуба! Видео шедевра от Тарасенко и Бучневича

Взаимопонимание и продуктивность у лидеров «Сент-Луиса» в последнее время на запредельном уровне.

Весь сезон российские болельщики НХЛ восхищались Овечкиным и Капризовым, Шестёркиным, Панариным и Кучеровым, но под занавес регулярки в нашей диаспоре в лучшей лиге мира появились новые главные герои. Это форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич.

С начала апреля российские «музыканты», объединённые в звено с канадцем Робертом Томасом, буквально разрывают любого соперника. В 10 матчах месяца (не включая сегодняшнюю встречу с «Бостоном») Тарасенко наколотил 18 (10+8) очков, оформив два дубля и один хет-трик. Бучневич же во всех этих играх без исключения набирал результативные баллы, заработав в итоге 6+12.

Тарасенко, Бучневич и примкнувший к ним Томас вышли на какой-то запредельный уровень взаимопонимания и продуктивности и потащили «Сент-Луис» к высотам Центрального дивизиона. Догнать «Колорадо» «Блюз», конечно, не в состоянии, а вот побороться за второе место и отвоевать у «Миннесоты» преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф очень даже реально. Этому очень способствовала девятиматчевая победная серия «Блюз».

Однако эта приятная для фанатов «Сент-Луиса» победная традиция прервалась в матче с «Бостоном». «Музыканты» уступили в овертайме, пропустив победный от Чарли Макэвоя.

Впрочем, Тарасенко и Бучневич свою норму выполнили и в этой игре: оба россиянина набрали по 2 очка, поучаствовав во всех голах своей команды. На 40-й минуте они помогли отличиться Томасу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но главный шедевр дня был нарисован в начале матча. На 12-й минуте «Сент-Луис» играл в большинстве, и вот как Тарасенко, Бучневич и Джордан Кайру, вышедший с россиянами в спецбригаде, разорвали оборону «Бостона».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Красота! Такая же красота и в личной статистике ребят, которые проводят абсолютно лучшие сезоны в своих карьерах, хотя предпосылок особых не было: Тарасенко долго приходил в себя после травм и неудачных операций и вроде как даже в какой-то момент разочаровался в организации «Сент-Луис»; Бучневич же только-только перешёл из «Рейнджерс», где так и не смог взлететь и, казалось, уже давно упёрся в свой потолок.



Но сейчас у Тарасенко уже 78 (33+45) очков, у Бучневича — 71 (28+43) балл. Парни чувствуют себя настоящими лидерами «Сент-Луиса» и наверняка готовы вести «музыкантов» к Кубку Стэнли.