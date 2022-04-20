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Как Здено Хара сломал шею Максу Пасиоретти — фанаты «Монреаля» требовали уголовного наказания

«Бах!» — как из ружья». Как двухметровый Хара сломал шею восходящей звезде НХЛ
Елена Кузнецова
Как Здено Хара сломал шею Максу Пасиоретти
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Когда НХЛ не стала наказывать защитника, взбешённые фанаты «Монреаля» завалили полицию требованиями возбудить уголовное дело.

Двухметровый гигант Здено Хара за карьеру провёл больше 3000 силовых, но один из них был особенно резонансным — он едва не стоил карьеры 22-летнему нападающему Максу Пасиоретти, привёл к полицейскому расследованию и изменению правил НХЛ.

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Противостояние «Бостона» и «Монреаля» — это классика НХЛ, где соперники всегда бьются не на жизнь, а на смерть, а в том сезоне они ещё и шли к встрече в первом раунде плей-офф. К концу второго периода «хабы» успели провести четыре безответных шайбы и были не прочь забить ещё. Пасиоретти со вбрасывания в своей зоне рванул в атаку, за ним покатил Хара, они встретились у скамеек запасных.

Нападающий пытался просочиться между защитником и бортом, они столкнулись, и Макс врезался в заградительное стекло между скамейками. Его тело по инерции продолжило движение, а голова застряла за острым углом. Он упал, дёрнулся и замер. Носилки, скорая, больница – и объявление о том, что у нападающего тяжёлое сотрясение и сломан шейный позвонок.

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«Помню звук. «Бах!» — как из ружья. На такие вещи очень тяжело смотреть», — говорил нападающий «Монреаля» Скотт Гомес. «От такого зрелища всё внутри сжимается», — добавил Кэри Прайс.

Хару удалили до конца игры, но дополнительно наказывать не стали – НХЛ посчитала, что травма стала стечением обстоятельств и Хара не пытался намеренно причинить вред, да и в прошлом у него не было ни одной дисквалификации. Квебек забурлил негодованием, а первым выступил сам Пасиоретти.

«Я расстроен, отвратительно, что лига посчитала этот хит недостаточным для дисквалификации. Я злюсь не за себя, а из-за того, что другие могут получить такую же травму, потому что игроки будут думать, что так хитовать – нормально и за это не отстраняют. Я думаю, он специально пытался впечатать мою голову в стойку. Мы все знаем, где она находится, это был не обычный удар в голову, но мне кажется, он сделал это специально. Вы видели хит, я попал в больницу. Хотелось бы, чтобы лига что-то сделала. Я не говорю о длительном сроке, но может, один матч или два. Просто чтобы показать, что так делать нельзя».

Министр спорта Канады назвал действия Хары неприемлемыми, премьер-министр Канады Стивен Харпер призвал НХЛ изменить правила безопасности, владелец «Монреаля» Джефф Молсон в открытом письме выразил несогласие с решением лиги, которое его «расстроило и шокировало», а авиакомпания Air Canada пригрозила прекратить спонсирование лиги.

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Полицию Монреаля завалили заявлениями с требованием возбудить против Хары уголовное дело. «Кто-то в СМИ призвал людей звонить в полицию и жаловаться, это безответственно. Призываю жителей Монреаля не занимать горячую линию, чтобы на неё могли дозвониться те, кому помощь жизненно необходима», — отдувался представитель ведомства.

Пасиоретти к тому времени выписали из больницы – и он даже мог вставать на ноги и ходить, но обезумевших фанатов уже было не остановить. Даже попытки самого Макса успокоить ситуацию (он заявил, что полицейское преследование Хары – это уже перегиб) тонули в громком хоре жаждущих расправы.

Уголовное дело полиция не возбудила, но расследование начала. НХЛ твёрдо придерживалась своего решения, а авиакомпании направила ответную угрозу – что клубы НХЛ вообще-то могут и перестать летать её чартерами и лишить Air Canada важной части доходов.

К концу апреля Пасиоретти окончательно смягчился и простил Хару. Хотя изначально медицинские специалисты говорили, что травма может положить конец карьере нападающего, она оказалась не такой серьёзной. Позвонок не был смещён и зажил довольно быстро, сотрясение тоже прошло, и через полтора месяца Пасиоретти уже разрешили выйти на лёд. Если бы «Монреаль» не проиграл «Бостону» в первом раунде плей-офф, он мог бы вернуться в строй в середине второго раунда!

Полиция опросила Хару только в августе – до этого он был занят сначала завоеванием Кубка Стэнли, а затем празднованиями. В ноябре дело завершилось, обвинения выдвигать не стали, посчитав, что суд всё равно не признает его виновным.

Макс Пасиоретти

Макс Пасиоретти

Фото: Bruce Bennett/Getty Images)

Пасиоретти тем летом успел жениться, а в сезоне-2011/2012 стал лучшим бомбардиром «Монреаля» и выиграл «Мастертон Трофи» за преданность хоккею. Сейчас он играет в НХЛ уже 14-й сезон и стал настоящей звездой лиги. На его счету 320 голов и 636 очков. Время давно залечило все раны, и никакой вражды к Харе он не испытывает. Наоборот, говорит, что эта травма даже помогла ему: «Такой опыт и в хоккее, и в жизни сделал меня лучше как человека и как игрока, потому что мне пришлось преодолеть эти испытания».

НХЛ в итоге всё-таки пошла на уступки – ввела новые протоколы проверки на сотрясение мозга во время матча и скруглила углы заградительных стёкол (а также вставила в них пружины), чтобы уменьшить риск травм и переломов.

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