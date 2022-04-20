«Бах!» — как из ружья». Как двухметровый Хара сломал шею восходящей звезде НХЛ

Двухметровый гигант Здено Хара за карьеру провёл больше 3000 силовых, но один из них был особенно резонансным — он едва не стоил карьеры 22-летнему нападающему Максу Пасиоретти, привёл к полицейскому расследованию и изменению правил НХЛ.

Противостояние «Бостона» и «Монреаля» — это классика НХЛ, где соперники всегда бьются не на жизнь, а на смерть, а в том сезоне они ещё и шли к встрече в первом раунде плей-офф. К концу второго периода «хабы» успели провести четыре безответных шайбы и были не прочь забить ещё. Пасиоретти со вбрасывания в своей зоне рванул в атаку, за ним покатил Хара, они встретились у скамеек запасных.

Нападающий пытался просочиться между защитником и бортом, они столкнулись, и Макс врезался в заградительное стекло между скамейками. Его тело по инерции продолжило движение, а голова застряла за острым углом. Он упал, дёрнулся и замер. Носилки, скорая, больница – и объявление о том, что у нападающего тяжёлое сотрясение и сломан шейный позвонок.

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«Помню звук. «Бах!» — как из ружья. На такие вещи очень тяжело смотреть», — говорил нападающий «Монреаля» Скотт Гомес. «От такого зрелища всё внутри сжимается», — добавил Кэри Прайс.

Хару удалили до конца игры, но дополнительно наказывать не стали – НХЛ посчитала, что травма стала стечением обстоятельств и Хара не пытался намеренно причинить вред, да и в прошлом у него не было ни одной дисквалификации. Квебек забурлил негодованием, а первым выступил сам Пасиоретти.

«Я расстроен, отвратительно, что лига посчитала этот хит недостаточным для дисквалификации. Я злюсь не за себя, а из-за того, что другие могут получить такую же травму, потому что игроки будут думать, что так хитовать – нормально и за это не отстраняют. Я думаю, он специально пытался впечатать мою голову в стойку. Мы все знаем, где она находится, это был не обычный удар в голову, но мне кажется, он сделал это специально. Вы видели хит, я попал в больницу. Хотелось бы, чтобы лига что-то сделала. Я не говорю о длительном сроке, но может, один матч или два. Просто чтобы показать, что так делать нельзя».

Министр спорта Канады назвал действия Хары неприемлемыми, премьер-министр Канады Стивен Харпер призвал НХЛ изменить правила безопасности, владелец «Монреаля» Джефф Молсон в открытом письме выразил несогласие с решением лиги, которое его «расстроило и шокировало», а авиакомпания Air Canada пригрозила прекратить спонсирование лиги.

Полицию Монреаля завалили заявлениями с требованием возбудить против Хары уголовное дело. «Кто-то в СМИ призвал людей звонить в полицию и жаловаться, это безответственно. Призываю жителей Монреаля не занимать горячую линию, чтобы на неё могли дозвониться те, кому помощь жизненно необходима», — отдувался представитель ведомства.

Пасиоретти к тому времени выписали из больницы – и он даже мог вставать на ноги и ходить, но обезумевших фанатов уже было не остановить. Даже попытки самого Макса успокоить ситуацию (он заявил, что полицейское преследование Хары – это уже перегиб) тонули в громком хоре жаждущих расправы.

Уголовное дело полиция не возбудила, но расследование начала. НХЛ твёрдо придерживалась своего решения, а авиакомпании направила ответную угрозу – что клубы НХЛ вообще-то могут и перестать летать её чартерами и лишить Air Canada важной части доходов.

К концу апреля Пасиоретти окончательно смягчился и простил Хару. Хотя изначально медицинские специалисты говорили, что травма может положить конец карьере нападающего, она оказалась не такой серьёзной. Позвонок не был смещён и зажил довольно быстро, сотрясение тоже прошло, и через полтора месяца Пасиоретти уже разрешили выйти на лёд. Если бы «Монреаль» не проиграл «Бостону» в первом раунде плей-офф, он мог бы вернуться в строй в середине второго раунда!

Полиция опросила Хару только в августе – до этого он был занят сначала завоеванием Кубка Стэнли, а затем празднованиями. В ноябре дело завершилось, обвинения выдвигать не стали, посчитав, что суд всё равно не признает его виновным.

Макс Пасиоретти Фото: Bruce Bennett/Getty Images)

Пасиоретти тем летом успел жениться, а в сезоне-2011/2012 стал лучшим бомбардиром «Монреаля» и выиграл «Мастертон Трофи» за преданность хоккею. Сейчас он играет в НХЛ уже 14-й сезон и стал настоящей звездой лиги. На его счету 320 голов и 636 очков. Время давно залечило все раны, и никакой вражды к Харе он не испытывает. Наоборот, говорит, что эта травма даже помогла ему: «Такой опыт и в хоккее, и в жизни сделал меня лучше как человека и как игрока, потому что мне пришлось преодолеть эти испытания».

НХЛ в итоге всё-таки пошла на уступки – ввела новые протоколы проверки на сотрясение мозга во время матча и скруглила углы заградительных стёкол (а также вставила в них пружины), чтобы уменьшить риск травм и переломов.