Голевое пиршество в финале Кубка Гагарина! «Металлург» сравнял счёт в серии с ЦСКА, победив в матче с 10 заброшенными шайбами.

Матч для истории! «Магнитка» и ЦСКА снесли кучу рекордов КХЛ всего за один период

Финал Кубка Гагарина набирает обороты – после первого матча, закончившегося победой ЦСКА, магнитогорский «Металлург» был твёрдо намерен взять реванш и переехать в столицу при равном счёте в серии. Задача была не из лёгких – наставник «сталеваров» Илья Воробьёв на пресс-конференции по окончании стартовой встречи отметил, что армейцы совсем не откатываются, а эксперты предрекали «Магнитке» дальнейшие трудности: «ЦСКА выглядит легче, свободнее, мобильнее в движении и реализации. Не знаю, что сможет противопоставить «Магнитка», она немного тяжеловата в движении, в коньках. Думаю, у неё будут очень большие проблемы», — сказал «Чемпионату» заслуженный тренер России Владимир Плющев.

Но хозяева уже с первых секунд постарались показать, что проблемы будут вовсе не у них. После яркого начала в исполнении «Металлурга» игра стала более равной, но открыли счёт всё равно победители регулярки – Майе отлично подправил шайбу после наброса Земчёнка.

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До перерыва зрители голов больше не увидели, но второй период надолго останется в их памяти. Ведь заброшенные шайбы посыпались как из рога изобилия – Абрамов сравнял счёт всего через две с половиной минуты после выхода из раздевалок.

Следующий ход был за «Магниткой» — вскоре Хультстрём роскошным щелчком вновь вывел лучшую команду Востока вперёд. Однако радость продлилась недолго. Если быть точнее, то всего семь секунд! Именно столько понадобилось ЦСКА, чтобы довести шайбу до сетки ворот Кошечкина.

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Это стало рекордом финалов Кубка Гагарина – никогда в истории две заброшенные шайбы в решающих сериях не разделяло такое маленькое количество времени. Однако до абсолютного рекорда плей-офф не хватило совсем чуть-чуть – в трёх случаях (в сериях «Атлант» — «Локомотив» в 2011 году, «Динамо» М – СКА в 2013-м и «Торпедо» — СКА в 2015-м) зрители видели по два гола за шесть секунд.

Ещё два рекорда финалов пали в течение следующих трёх минут. Неколенко снова принёс лидерство «Металлургу», забросив шайбу через 44 секунды после гола Хультстрёма (рекорд по скорости трёх голов) и через 3:04 после гола Абрамова (рекорд по скорости четырёх).

На этот раз путь к равенству в счёте занял у армейцев чуть больше времени – через шесть с половиной минут Плотников продемонстрировал невероятную трудоспособность, чудом избежав офсайда и выцарапав шайбу у Майе, и соорудил голевой момент для Слепышева. Антон не сплоховал, направив шайбу над плечом Кошечкина.

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Кстати, это тоже рекорд финалов – на пять шайб у команд ушло 9:33, что почти на восемь минут меньше, чем в финале-2009 (17:15 в серии «Локомотива» и «Ак Барса»). Думаете, на этом всё? «Как бы не так!» — сказал Денис Зернов, забросивший шестую шайбу в периоде и установивший ещё один рекорд – так много за одну двадцатиминутку в истории решающих серий Кубка Гагарина не забивали никогда. А для пропустившего Ивана Федотова этот гол ознаменовал антирекорд – голкипер ЦСКА впервые в карьере пропустил четыре шайбы в матче плей-офф.

Голевое пиршество продолжилось уже через две минуты – рекорд по голам за период и антирекорд Федотова увеличились ещё на один пункт после гола Лайпсика, поразившего ворота бывшей команды. В третьем периоде его примеру последовал и Голдобин – и здесь уже есть большие вопросы к Федотову, который не сумел удержать шайбу, буквально переползшую через ленточку.

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На последней минуте Окулов отыграл одну шайбу, реализовав большинство после фола в исполнении Кошечкина, но о спасении всего матча речи идти уже не могло. 6:4 – 22 апреля команды сыграют в Москве при равном счёте в серии.