«Сколько у него уже голов? Миллион?» Реакция Америки на массу рекордов Овечкина в НХЛ

Очередной матч «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) превратился в настоящий бенефис капитана столичной команды Александра Овечкина. Российский форвард принял участие во всех голах своей команды, записав на счёт две заброшенные шайбы и одну результативную передачу. Благодаря этому 36-летний нападающий установил целую россыпь новых исторических достижений, как обычно, переписав летопись рекордов НХЛ.

Первый забитый гол стал для российского форварда 49-м в нынешнем сезоне, что является новым рекордом НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет. Ранее этим достижением владел финский нападающий Теэму Селянне, который забросил 48 шайб в 82 матчах в сезоне-2006/2007. В том сезоне финн выступал за «Анахайм».

Поразив ворота Логана Томпсона, Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забивавшим в ворота 160 голкиперов в лиге. Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (178), второе место занимает Патрик Марло (177), а топ-3 замыкает Марк Мессье (164).

Второй забитый гол стал 50-м в нынешнем сезоне, в результате чего Александр в девятый раз за карьеру достиг этой отметки в регулярке НХЛ. Таким образом, Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам с 50 голами в НХЛ.

Провёл 158-й матч с несколькими голами за игру. Он сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом и теперь делит с ним второе место. Лидером НХЛ является Уэйн Гретцки — 189 матчей.

Стал самым возрастным хоккеистом, который достиг отметки в 50 голов за сезон. Предыдущее достижение было у Джонни Буцика, которому на момент 50-й шайбы было 35 лет (в сезоне-1970/1971).

Вошёл в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение Дэйла Хаверчука. Овечкин занимает 20-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ, в его активе 1410 (780+630) очков в 1272 матчах в лиге. У Хаверчука 1409 (518+891) баллов, и он располагается на 21-м месте в этом рейтинге.

Шестой раз в карьере достиг отметки в 90 очков в регулярном чемпионате НХЛ. При этом россиянин показал свой лучший результат по очкам в регулярке НХЛ за последние 12 сезонов. В сезоне-2018/2019 Овечкин набрал 89 очков. В остальные сезоны на указанном временном отрезке Александр не добирался до данного показателя.

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«Буду рассказывать своим внукам, что играл против легенды»

Неудивительно, что тема новых достижений Овечкина стала одной из ключевых при общении американских журналистов с игроками «Вегаса», одержавшими важнейшую победу в своей борьбе за попадание плей-офф.

«Мы прекрасно понимаем положение, в котором сейчас находится «Вегас». Мы прижаты к стенке и в обязательном порядке должны выигрывать матч за матчем. Очевидно, что сегодня нам удалось добыть очень важные два очка. Игра Овечкина? Он талант поколения. Сколько он уже забил голов? Миллион?» — сказал защитник «Вегаса» Алек Мартинес.

«Я пополнил список вратарей, которым забивал Овечкин? Ну он ничего так», — пошутил голкипер «Голден Найтс» Логан Томпсон, пропустивший от россиянина через три минуты после своего появления на льду. Канадский вратарь занял место в воротах с начала второго периода, заменив шведа Робина Ленера.

«Буду рассказывать своим внукам, что играл против легенды. Это круто», — сказал нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон.

«Очень счастлив. Компания с Гретцки и Босси отличная»

В свою очередь, сам капитан «Вашингтона» после завершения встречи ответил на вопрос о повторении достижений Гретцки и Босси по сезонам с 50+ голами в НХЛ.

«Я попал в отличную компанию, и я очень счастлив. Когда ты забиваешь первый гол, то лучше чувствуешь себя в игре, и я думаю, что наше звено играло хорошо. Это один из дней, который я запомню. У нас были ещё довольно хорошие шансы, но мы не использовали их», — сказал Овечкин.

«Мы становимся свидетелями истории каждый раз, когда Овечкин выходит на лёд»

«Александр Овечкин добавил ещё одно впечатляющее достижение в свою карьеру, достойную Зала славы, став всего третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 50 шайб в девяти сезонах», — сказано в «твиттере» Sportsnet.

«Уже практически невозможно перечислить все рекорды, которые Алекс Овечкин побил в своей карьере. Сегодня снова обратите внимание на Великую Восьмёрку», — сказано в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Александр Овечкин снова вошёл в историю хоккея», — написала в «Твиттере» журналистка Самми Силбер.

«NBC Sports Washington информирует, что в момент второго гола Овечкина скорость шайбы после его броска достигла отметки в 101 милю в час», — отметил журналист Ян Олэнд.

«Мы становимся свидетелями истории каждую ночь, когда Алекс Овечкин выходит на лёд. Пожалуйста, ради бога, просто примите это», — написала в «твиттере» обозреватель Трэвис Тутилл.

«Просто хочу напомнить, что, когда Овечкин подписал новый пятилетний контракт, ему нужно было забивать 33 гола в среднем за сезон, чтобы превзойти достижение Гретцки. В первом сезоне по новому контракту у него уже 50 голов», — отметил журналист Джей-Джей Реган.