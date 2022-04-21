«Сколько у него уже голов? Миллион?» Реакция Америки на массу рекордов Овечкина в НХЛ

Очередной матч «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:4 ОТ) превратился в настоящий бенефис капитана столичной команды Александра Овечкина. Российский форвард принял участие во всех голах своей команды, записав на счёт две заброшенные шайбы и одну результативную передачу. Благодаря этому 36-летний нападающий установил целую россыпь новых исторических достижений, как обычно, переписав летопись рекордов НХЛ.
- Первый забитый гол стал для российского форварда 49-м в нынешнем сезоне, что является новым рекордом НХЛ по заброшенным шайбам в одном регулярном чемпионате для игроков в возрасте 36 лет. Ранее этим достижением владел финский нападающий Теэму Селянне, который забросил 48 шайб в 82 матчах в сезоне-2006/2007. В том сезоне финн выступал за «Анахайм».
- Поразив ворота Логана Томпсона, Овечкин стал четвёртым игроком в истории НХЛ, забивавшим в ворота 160 голкиперов в лиге. Рекорд по этому показателю принадлежит Яромиру Ягру (178), второе место занимает Патрик Марло (177), а топ-3 замыкает Марк Мессье (164).
- Второй забитый гол стал 50-м в нынешнем сезоне, в результате чего Александр в девятый раз за карьеру достиг этой отметки в регулярке НХЛ. Таким образом, Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки и Майка Босси по сезонам с 50 голами в НХЛ.
- Провёл 158-й матч с несколькими голами за игру. Он сравнялся по этому показателю с Бреттом Халлом и теперь делит с ним второе место. Лидером НХЛ является Уэйн Гретцки — 189 матчей.
- Стал самым возрастным хоккеистом, который достиг отметки в 50 голов за сезон. Предыдущее достижение было у Джонни Буцика, которому на момент 50-й шайбы было 35 лет (в сезоне-1970/1971).
- Вошёл в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён, превзойдя достижение Дэйла Хаверчука. Овечкин занимает 20-е место в списке бомбардиров в истории НХЛ, в его активе 1410 (780+630) очков в 1272 матчах в лиге. У Хаверчука 1409 (518+891) баллов, и он располагается на 21-м месте в этом рейтинге.
- Шестой раз в карьере достиг отметки в 90 очков в регулярном чемпионате НХЛ. При этом россиянин показал свой лучший результат по очкам в регулярке НХЛ за последние 12 сезонов. В сезоне-2018/2019 Овечкин набрал 89 очков. В остальные сезоны на указанном временном отрезке Александр не добирался до данного показателя.
«Буду рассказывать своим внукам, что играл против легенды»
Неудивительно, что тема новых достижений Овечкина стала одной из ключевых при общении американских журналистов с игроками «Вегаса», одержавшими важнейшую победу в своей борьбе за попадание плей-офф.
«Мы прекрасно понимаем положение, в котором сейчас находится «Вегас». Мы прижаты к стенке и в обязательном порядке должны выигрывать матч за матчем. Очевидно, что сегодня нам удалось добыть очень важные два очка. Игра Овечкина? Он талант поколения. Сколько он уже забил голов? Миллион?» — сказал защитник «Вегаса» Алек Мартинес.
«Я пополнил список вратарей, которым забивал Овечкин? Ну он ничего так», — пошутил голкипер «Голден Найтс» Логан Томпсон, пропустивший от россиянина через три минуты после своего появления на льду. Канадский вратарь занял место в воротах с начала второго периода, заменив шведа Робина Ленера.
«Буду рассказывать своим внукам, что играл против легенды. Это круто», — сказал нападающий «Вегаса» Вильям Карлссон.
«Очень счастлив. Компания с Гретцки и Босси отличная»
В свою очередь, сам капитан «Вашингтона» после завершения встречи ответил на вопрос о повторении достижений Гретцки и Босси по сезонам с 50+ голами в НХЛ.
«Я попал в отличную компанию, и я очень счастлив. Когда ты забиваешь первый гол, то лучше чувствуешь себя в игре, и я думаю, что наше звено играло хорошо. Это один из дней, который я запомню. У нас были ещё довольно хорошие шансы, но мы не использовали их», — сказал Овечкин.
«Мы становимся свидетелями истории каждый раз, когда Овечкин выходит на лёд»
«Александр Овечкин добавил ещё одно впечатляющее достижение в свою карьеру, достойную Зала славы, став всего третьим игроком в истории НХЛ, забросившим 50 шайб в девяти сезонах», — сказано в «твиттере» Sportsnet.
«Уже практически невозможно перечислить все рекорды, которые Алекс Овечкин побил в своей карьере. Сегодня снова обратите внимание на Великую Восьмёрку», — сказано в «твиттере» NBC Sports Capitals.
«Александр Овечкин снова вошёл в историю хоккея», — написала в «Твиттере» журналистка Самми Силбер.
«NBC Sports Washington информирует, что в момент второго гола Овечкина скорость шайбы после его броска достигла отметки в 101 милю в час», — отметил журналист Ян Олэнд.
«Мы становимся свидетелями истории каждую ночь, когда Алекс Овечкин выходит на лёд. Пожалуйста, ради бога, просто примите это», — написала в «твиттере» обозреватель Трэвис Тутилл.
«Просто хочу напомнить, что, когда Овечкин подписал новый пятилетний контракт, ему нужно было забивать 33 гола в среднем за сезон, чтобы превзойти достижение Гретцки. В первом сезоне по новому контракту у него уже 50 голов», — отметил журналист Джей-Джей Реган.
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