Такого от Овечкина никто не ждал! Попросил судью не удалять соперника, восхитив Америку

Возвращение Овечкина на лёд арены в Парадайсе, где он четыре года назад поднял над головой заветный Кубок Стэнли, получилось феерическим. Ови сделал дубль, оформив 50-й гол в сезоне, набрал три очка, забравшись в топ-20 бомбардиров НХЛ всех времён, а также снёс несколько рекордов лучшей лиги мира разной степени значимости.

Кроме того, в этом матче Овечкин показал себя не только великим хоккеистом, но и честным и справедливым человеком. Примерно в середине первого периода россиянин убедил арбитров матча не давать удаление игроку «Вегаса», после контакта с которым Ови оказался на льду!

Капитан «Вашингтона» в этом эпизоде пытался укротить летящую по воздуху шайбу и выйти из своей зоны, чему всячески мешал нападающий «Вегаса» Макс Пасиоретти. Американец пару раз легонько схватил ускользающего от опеки Овечкина за свитер, после чего россиянин рухнул на лёд. Но вместо того, чтобы выжидательно смотреть на судью и выпрашивать удаление, Ови сделал то, что от него, кажется, никто не ожидал: он начал показывать арбитру, что никакого криминала в действиях Пасиоретти и близко не было!

Действительно, найти нарушение правил у игрока «Вегаса» здесь трудно: скорее всего, Овечкин просто потерял равновесие. Однако подавляющее большинство хоккеистов в такой ситуации с радостью покривили бы душой, лишь бы заработать для своей команды большинство, к тому же арбитры уже были готовы выписать Пасиоретти две минуты. Ови же сделал всё, чтобы судьи и не подумали отправлять Макса в штрафной бокс.

Благородство россиянина вызвало восторженную реакцию в Америке. В соцсетях болельщики назвали поступок Овечкина «классным» и даже «главным событием года», а также потребовали признать Александра первым игроком, отменившим удаление у соперника.



«Что за парень!» — так отреагировал в «Твиттере» на эпизод журналист Брэдди Треттенеро.



Ну и наконец сами комментаторы матча отметили честность Овечкина и даже прочитали по губам, как он говорит арбитрам «Нет, нет, нет».



Как мы знаем, за этот великодушный поступок Ови в итоге был вознаграждён дублем, который ещё больше приблизил его к самым верхним границам Величия. Но к голам Овечкина все давно привыкли, а проявление человечности с его стороны гораздо важнее. В наше-то непростое время.