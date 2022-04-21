«Металлург» забодал соперника, а ЦСКА некомфортен открытый хоккей. Как начался финал КХЛ

Финал-2022 за первые две игры показал, что имеет все шансы уйти в семь матчей. И ЦСКА, и «Магнитка» показали, что умеют мощнейше включаться в атаки сами, а потом и перекрывать кислород оппоненту в атаке. При этом смотреть этот хоккей очень интересно: первый матч был не настолько событийным, как второй, но вполне достойным.

Правда, первая игра и не получилась очень запоминающейся: ЦСКА капитализировал первые же огрехи соперника, во второй половине третьего периода полностью закрыл подходы к своим воротам, а когда «Магнитка» попыталась снять вратаря, очень быстро провалилась в чужой зоне и получила гол в пустые через 10 секунд после вбрасывания.

Для «Металлурга» проигрыш первой игры — это даже хорошая примета. Дебютные матчи со «Львом» в 2014-м и тем же ЦСКА команда проводила настолько чудовищно, что 0-4 выглядели результатом решённым — однако команда перестраивалась и дотягивала до итогового чемпионства. Не получилось в 2017-м, но слишком уж сильна была разница в классе.

«Магнитка» в первой игре атаковала очень консервативно — для ЦСКА с его стилем такой хоккей был вполне удобен. Команда Фёдорова использовала две позиционные ошибки соперника, огрехи пары Яковлев — Земчёнок — этого хватило, чтобы удобно устроиться на своём преимуществе и сушить соперника, как это получалось большую часть похода в финал.

Артём Сергеев (ЦСКА) Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Металлург» ответил изменениями: в состав вернулся Коростелёв, который внезапно из него пропадал, а экстренно подписанного на дедлайне Виделля отправили в четвёртое звено. Возможно, ветеранистый швед просто не выдерживал минуты первого звена физически: вчера в нескольких моментах он показал свою креативность и здорово помог не очень звёздным партнёрам. Видоизменённое первое звено тоже смогло сыграть по-другому.

После одной шайбы в первом матче (и той в большинстве) вчера «Металлург» сразу же начал очень агрессивно, нападающие активно шли за чужие ворота, нагружали Федотова быстрыми бросками — это был не обстрел с любых позиций, но бросковые возможности благодаря яростному форчеку возникали постоянно. Что важно, ЦСКА в первом периоде не отставал в плане единоборств и прессинга — и эти 20 минут по плотности игры, по отсутствию свободного пространства для хоккеистов вполне напоминали современную НХЛ. На фоне ренессанса отката это вдвойне приятно.

Но эта агрессивность у «Металлурга» сочетается с фирменной безалаберностью, которая очень характерна для команды Воробьёва. Ещё в прошлом году поражали пижонские штучки от форвардов «Магнитки», которые в большинстве на ровном месте могли исполнять какие-то пасы за спину вместо понятного розыгрыша. Во второй игре это проявилось в нескольких ракурсах: на второй период хозяева вышли откровенно расхлябанными и прозевали гол, потом позволили забить через семь секунд после своей шайбы. В чужой зоне за зевки отвечал Николай Голдобин, который пару раз руинил атаки пасами не глядя — иногда у этой команды явный перебор с креативностью.

Однако когда мы говорим о вчерашнем втором периоде, не стоит забывать, что и у ЦСКА было достаточно моментов — они не раз получали открытые броски на пятаке, но Кошечкин спасал. Любая структурная игра после первого перерыва испарилась — но техники завершения армейцев не хватило, в отличие от магнитогорцев. Правда, InStat считает, что ожидаемых голов во втором матче на двоих (2,7 — 2,8) было чуть меньше, чем в первом (3,1 — 2,7).

Николай Голдобин («Металлург» Мг) Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

ЦСКА надо было отыгрываться — и эти попытки давали Магнитогорску с его грандиозным арсеналом технарей только больше голевых моментов. Позиционные атаки у команды Фёдорова получались далеко не идеальными, а «Магнитка» играла довольно активно, что позволяло после отбора шайбы мгновенно улетать на рандеву с Федотовым.

Возможно, на команду Фёдорова повлиял общий характер игры. Между Западом и Востоком в КХЛ потихоньку происходит разделение, характерное и для НХЛ: одна конференция более воздушно-атакующая, вторая жёстко-оборонительная. Подобных фейерверков на Западе у ЦСКА не было — серия со СКА была весьма закрытой. «Динамо» в четвёртой игре после удобных 3:0 решило сыграть сверхпассивно — это было чудовищной ошибкой, за которую бело-голубых наказали очень быстро. И сложно назвать это «игрой «Металлурга» — весь сезон ЦСКА играл в малорезультативный хоккей и потерялся в открытом стиле.

Что будет в Москве? Стоит ожидать сверхактивного прессинга уже от команды Фёдорова — тем более с такой линейкой оборонительных форвардов это есть кому делать. «Магнитке» надо играть самоотверженно, блокировать броски и как-то избегать наложений соперника на пару Яковлев — Земчёнок: из пяти шайб ЦСКА в равных составах эта пара выходила на лёд в четырёх, а капитан «Металлурга» особенно разочаровывает: в моменте с голом Слепышева он позволил легчайше себя переиграть.

Егор Яковлев («Металлург» Мг) Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Магнитке» же надо окончательно прикрутить своё пижонство — а так команда умеет играть организованно, когда надо: в третьем периоде второго матча «Металлург» плотно сыграл в средней зоне, заблокировал немало попыток соперника — по счёту штаб Воробьёва играть умеет.

Возможно, рано это говорить, но нас наверняка ждёт отличный финал. В Магнитогорске сделали замах на то, что эта серия будет максимально долгой и интересной — нам в последние годы такого не хватало.