Больше трёх не приглашать. В чём плюсы нового лимита на легионеров в КХЛ?

Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Эта поговорка вполне подходит для обозначения перспектив следующего сезона КХЛ. Жить придётся по новым правилам. И многие правила придётся менять. Одно из них – лимит на легионеров. Недавно ФХР направила в Минспорта предложение о его уменьшении с пяти до трёх хоккеистов. И в этом есть логика, учитывая все обстоятельства.

Для начала прикинем, в каких российских клубах КХЛ ещё остались иностранцы. Имеются в виду игроки, у которых есть действующие контракты на следующий сезон. Шесть команд не имеют легионеров вообще. Это «Северсталь», «Торпедо», «Витязь», «Сочи», «Салават Юлаев», «Адмирал».

По одному — в «Авангарде», «Амуре», московском «Динамо», «Локомотиве», «Металлурге», «Сибири», «Спартаке», СКА и ЦСКА. По два в «Ак Барсе» и «Нефтехимике», трое в «Автомобилисте» и четверо в «Тракторе».

Главный вопрос, который сейчас волнует всех – приедут ли вообще легионеры в КХЛ? Можно только предполагать, как поведут себя финны, шведы, чехи и североамериканцы. И насколько они будут зависеть от нехоккейной ситуации и общей обстановки у себя в стране. Скорее всего, европейцев мы вообще не увидим. Это было понятно уже пару месяцев назад, когда началось их массовое бегство из лиги. Трудно себе представить, что должно произойти, чтобы условный финский, шведский или чешский игрок решился бы этим летом на переезд. Да, границы не закрыты, но как в этих странах давят на хоккеистов, мы уже успели узнать в марте. Даже те, кто и не прочь был бы остаться, решали не рисковать.

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За океаном всё попроще. Это в небольшой Финляндии гипотетическое решение кого-то «поплыть против течения» неизбежно вызовет резонанс. Тем сильнее он будет, чем известнее игрок. А в США и Канаде хоккеистов в десятки раз больше, есть НХЛ. Трансферы на другой континент мало кого интересуют. Но, скорее всего, и они будут единичными.

Вилле Покка Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Всё это, кстати, касается, и вышеперечисленных хоккеистов, связанных контрактами с клубами КХЛ. Кого удерживали действующие соглашения в марте, когда чемпионат был в разгаре? Те, кто хотел уезжать – уезжал. Те, кто чувствовал ответственность перед командой, у кого она перевешивала остальные резоны, — оставались. Летом этого фактора не будет.

Зачем в такой ситуации сохранять действующий лимит? Даже если предположить чудо в виде поголовного возвращения всех подписанных на данный момент иностранцев — как видно, только один клуб превысит лимит, предлагаемый ФХР: «Трактор». А если учесть, что три иностранных игрока – это заявка на отдельный матч, то проблемы нет вообще. И при прежнем лимите ситуация, когда «лишний» легионер сидел на трибуне, была весьма распространённой.

Тимур Билялов, Адам Рейдеборн Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Противники снижения задают вопрос: зачем в принципе трогать лимит, если легионеров и так не будет? Но давайте снова предположим, что общая ситуация по ходу сезона будет меняться. Это вполне возможно. Тогда неизбежно у клубов появится желание заполнить все имеющиеся вакансии. Но ведь к этому времени на лидирующих позициях будут российские игроки. Наверняка много молодых, тех, которым выпадет отличный шанс заявить о себе. Не эпизодически, а на длинной дистанции чемпионата. Да и не просто шанс, а право на ошибку, возможность не попасть в ротацию после провальной игры, почувствовать уверенность в своих силах. Как себя будут чувствовать эти ребята, зная, что легионерских вакансий много и они в любой момент могут быть заполнены?

Тренеры успеют наиграть звенья, сочетания…

Да и вообще несолидно получается. Иностранцы не едут, но мы их всё равно ждём. Оставляем под них места. Ущербная какая-то позиция.

Зачем в таком случае сокращать лимит, а не запретить приезд иностранцев вообще? Наверное, ради тех, кто ещё имеет действующие контракты. Мы-то свои обязанности собираемся выполнить. В отличие от многих, кто на них в феврале-марте, по-простому выражаясь, «забил». А ещё – для тех, кто всё-таки не побоится приехать. Приехать играть в хоккей, делать свою работу, не обращая внимания на всё остальное. То есть, следуя принципу «спорт вне политики», который многим уже кажется смешным на фоне того, что происходит вокруг. Но, оказывается, есть люди, которые ему следуют и следовать будут. По крайней мере, можно гарантировать, что они не убегут в решающий момент. Ждём их в КХЛ.

Джош Карри и Эрик Мартинссон Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

Почему-то стали говорить, что легионеры приедут менее мастеровитые. Странная позиция. Как мастерство зависит от взглядов на ситуацию в мире? Или приедут просто самые отчаянные, кому уж очень нужны деньги? Так тоже не будет. Изменившиеся условия не означают того, что клубные менеджеры станут хватать всех, у кого хватит смелости пересечь границу России. Да, выбор будет меньше, но это не значит, что его не будет вообще. Ничего не изменится. Менее мастеровитый будет стоить меньше и играть будет не в топ-клубе, а в середняке.

Одним словом, если и соберутся в какой-то команде «три мушкетёра», то на них точно можно будет рассчитывать со всех точек зрения. Будет двое, один – не беда. Да и если не будет вообще – сильно не расстроимся.