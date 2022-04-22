Ай да Панарин! Оформил покер из шикарных передач и обошёл двух суперлегенд НХЛ

Если Александр Овечкин — главный русский снайпер этого сезона НХЛ, то Артемий Панарин отвечает за голевые передачи. Не так давно Хлебушек обновил личный рекорд по ассистам, а сейчас стоит на пути к историческим клубным рекордам.
Матч с «Айлендерс» этому весьма поспособствовал — Панарин помог «Рейнджерс» сразу четырьмя пасами, оформив ассистентский покер. Уже на 4-й минуте Артемий вырезал красоту с неудобной руки на Эндрю Коппа — показалось, что кроме американского форварда этой передачи никто и не ждал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Вскоре Копп оформил дубль, и снова с паса-конфетки от Панарина.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Под занавес отрезка американец и вовсе разошёлся, оформив натуральный хет-трик. Эта шайба стала результатом комбинации Коппа и Строума, однако начал голевую атаку Панарин, который в итоге тоже попал в протокол.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
73-я передача Артемия. Панарин вышел на третье место в истории клуба по количеству голевых за один сезон, подвинув суперлегенд НХЛ Гретцки и Мессье с их 72 пасами в 90-е годы.
Лидеры в истории «Рейнджерс» по голевым передачам за сезон
|№
|Игрок
|Количество передач за сезон
|1
|Брайан Лич
|80 (1991/1992)
|2
|Сергей Зубов
|77 (1993/1994)
|3
|Артемий Панарин
|74 (2021/2022)
|4
|Марк Мессье
|72 (1991/1992)
|Уэйн Гретцки
|72 (1996/1997)
|Брайан Лич
|72 (1990/1991)
Игра была сделана «Рейнджерс» в первом периоде. В начале второго отрезка «островитяне» один гол отыграли, но не более того. Ближе к перерыву «синерубашечники» отличились ещё дважды, причём Строуму вновь помог забить Панарин.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
5:1 после двух периодов превратились в итоговые 6:3 в пользу «Рейнджерс». Подопечные Галлана одержали четвёртую победу подряд и не отпустили в таблице Столичного дивизиона «Каролину», которая в параллельно матче обыграла «Виннипег».
Ну а Панарин, набравший четыре очка в матче, достиг отметки в 96 (22+74) баллов в регулярке, и это новый личный рекорд Артемия в карьере. Предыдущее достижение — 95 очков, которые Артемий заработал за 69 матчей прерванной регулярки сезона-2019/2020.
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