Россиянин установил личный рекорд результативности в карьере и помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка.

Ай да Панарин! Оформил покер из шикарных передач и обошёл двух суперлегенд НХЛ

Если Александр Овечкин — главный русский снайпер этого сезона НХЛ, то Артемий Панарин отвечает за голевые передачи. Не так давно Хлебушек обновил личный рекорд по ассистам, а сейчас стоит на пути к историческим клубным рекордам.

Матч с «Айлендерс» этому весьма поспособствовал — Панарин помог «Рейнджерс» сразу четырьмя пасами, оформив ассистентский покер. Уже на 4-й минуте Артемий вырезал красоту с неудобной руки на Эндрю Коппа — показалось, что кроме американского форварда этой передачи никто и не ждал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре Копп оформил дубль, и снова с паса-конфетки от Панарина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Под занавес отрезка американец и вовсе разошёлся, оформив натуральный хет-трик. Эта шайба стала результатом комбинации Коппа и Строума, однако начал голевую атаку Панарин, который в итоге тоже попал в протокол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

73-я передача Артемия. Панарин вышел на третье место в истории клуба по количеству голевых за один сезон, подвинув суперлегенд НХЛ Гретцки и Мессье с их 72 пасами в 90-е годы.

Лидеры в истории «Рейнджерс» по голевым передачам за сезон

№ Игрок Количество передач за сезон 1 Брайан Лич 80 (1991/1992) 2 Сергей Зубов 77 (1993/1994) 3 Артемий Панарин 74 (2021/2022) 4 Марк Мессье 72 (1991/1992) Уэйн Гретцки 72 (1996/1997) Брайан Лич 72 (1990/1991)

Игра была сделана «Рейнджерс» в первом периоде. В начале второго отрезка «островитяне» один гол отыграли, но не более того. Ближе к перерыву «синерубашечники» отличились ещё дважды, причём Строуму вновь помог забить Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

5:1 после двух периодов превратились в итоговые 6:3 в пользу «Рейнджерс». Подопечные Галлана одержали четвёртую победу подряд и не отпустили в таблице Столичного дивизиона «Каролину», которая в параллельно матче обыграла «Виннипег».

Ну а Панарин, набравший четыре очка в матче, достиг отметки в 96 (22+74) баллов в регулярке, и это новый личный рекорд Артемия в карьере. Предыдущее достижение — 95 очков, которые Артемий заработал за 69 матчей прерванной регулярки сезона-2019/2020.