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«Рейнджерс» обыграли «Айлендерс» 6:3, Панарин оформил покер из передач, побив рекорд Гретцки и Мессье, видео

Ай да Панарин! Оформил покер из шикарных передач и обошёл двух суперлегенд НХЛ
Лев Лукин
Артемий Панарин оформил покер из передач
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Россиянин установил личный рекорд результативности в карьере и помог «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс» в дерби Нью-Йорка.

Если Александр Овечкин — главный русский снайпер этого сезона НХЛ, то Артемий Панарин отвечает за голевые передачи. Не так давно Хлебушек обновил личный рекорд по ассистам, а сейчас стоит на пути к историческим клубным рекордам.

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Матч с «Айлендерс» этому весьма поспособствовал — Панарин помог «Рейнджерс» сразу четырьмя пасами, оформив ассистентский покер. Уже на 4-й минуте Артемий вырезал красоту с неудобной руки на Эндрю Коппа — показалось, что кроме американского форварда этой передачи никто и не ждал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вскоре Копп оформил дубль, и снова с паса-конфетки от Панарина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Под занавес отрезка американец и вовсе разошёлся, оформив натуральный хет-трик. Эта шайба стала результатом комбинации Коппа и Строума, однако начал голевую атаку Панарин, который в итоге тоже попал в протокол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

73-я передача Артемия. Панарин вышел на третье место в истории клуба по количеству голевых за один сезон, подвинув суперлегенд НХЛ Гретцки и Мессье с их 72 пасами в 90-е годы.

Лидеры в истории «Рейнджерс» по голевым передачам за сезон

ИгрокКоличество передач за сезон
1Брайан Лич80 (1991/1992)
2Сергей Зубов77 (1993/1994)
3Артемий Панарин74 (2021/2022)
4Марк Мессье72 (1991/1992)
Уэйн Гретцки72 (1996/1997)
Брайан Лич72 (1990/1991)

Игра была сделана «Рейнджерс» в первом периоде. В начале второго отрезка «островитяне» один гол отыграли, но не более того. Ближе к перерыву «синерубашечники» отличились ещё дважды, причём Строуму вновь помог забить Панарин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

5:1 после двух периодов превратились в итоговые 6:3 в пользу «Рейнджерс». Подопечные Галлана одержали четвёртую победу подряд и не отпустили в таблице Столичного дивизиона «Каролину», которая в параллельно матче обыграла «Виннипег».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 апреля 2022, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Копп (Панарин, Труба) – 03:43 (5x5)   0:2 Копп (Панарин, Фокс) – 07:48 (5x5)   0:3 Копп (Строум, Панарин) – 18:13 (5x5)   1:3 Нельсон (Бейли) – 20:37 (5x5)   1:4 Крайдер (Фокс, Зибанеджад) – 37:15 (5x4)   1:5 Строум (Панарин, Фокс) – 39:07 (4x4)   2:5 Нельсон (Барзал, Добсон) – 42:06 (5x4)   2:6 Ривз (Лафренье, Гудроу) – 52:53 (5x5)   3:6 Бейли (Добсон, Хара) – 53:22 (5x5)

Ну а Панарин, набравший четыре очка в матче, достиг отметки в 96 (22+74) баллов в регулярке, и это новый личный рекорд Артемия в карьере. Предыдущее достижение — 95 очков, которые Артемий заработал за 69 матчей прерванной регулярки сезона-2019/2020.

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