Вратарь ЦСКА показал непристойные жесты сопернику, а КХЛ его даже не оштрафовала. Как так?

На следующий день после второй игры финала КХЛ в серии между «Магниткой» и ЦСКА появился околохоккейный нерв. В нескольких телеграм-каналах практически одновременно появилось видео с технической камеры «Арены-Металлург», на котором запечатлён уход ЦСКА в подтрибунное помещение после окончания второй встречи. Армейцы вереницей тянутся со льда, а всё внимание к себе приковывает один хоккеист — голкипер Иван Федотов. Он показывает неприличные и оскорбительные жесты кому-то из соперников.

ВИДЕО.



Конечно, это видео просочилось в СМИ неслучайно. Так же неслучайно, как в марте достоянием общественности стала запись беседы Боба Хартли у судейской комнаты арены в Казани. Но в плей-офф хороши все средства для достижения результата, а предать огласке инцидент и попробовать тем самым вызвать шумиху — это ещё весьма невинный поступок.

Но важно не то, как видео попало в интернет, и не то, сколько человек увидели пантомимы Федотова, а сама суть инцидента. Разумеется, видеоматериалы отправились в СДК КХЛ, и «Магнитка» имела все основания рассчитывать, что ЦСКА как минимум на один матч финала останется без основного вратаря — ведь у лиги был относительно свежий прецедент: год назад за похожий жест в адрес игроков «Йокерита» одноматчевой дисквалификацией и штрафом был наказан нападающий «Локомотива» Николай Коваленко.

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Да даже и не в прецеденте дело. У КХЛ есть дисциплинарный регламент, в котором есть пункт 1.32 статьи 28, который гласит: «хоккеист, который использует любые непристойные, нецензурные или оскорбительные жесты по отношению к судье или любому лицу <…> наказывается дисквалификацией от 1 до 3 матчей и денежным штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей».



Выходит, у Федотова не было никаких шансов избежать наказания, однако итоговое решение СДК КХЛ, мягко говоря, удивило. Ивана не только не дисквалифицировали ни на один матч, но даже не оштрафовали!

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Важно понять, что автор этих строк не требует «крови». Понятно, что Федотов после шести пропущенных шайб был расстроен, и наверняка у его срыва были какие-то другие причины — секундами ранее инцидента он ведь проезжал через гущу игроков «Магнитки». Все мы люди, все мы иногда теряем контроль над эмоциями, и Иван наверняка уже сам сто раз пожалел, что исполнил этот мини-спектакль.

Но он попал на видео, материалы были отправлены в соответствующие органы и обязаны были быть оценены беспристрастно и только лишь в соответствии с законом — дисциплинарным регламентом. Однако в результате мы получили весьма странное решение, не подкреплённое в официальном релизе никакими аргументами.



Сразу после его публикации мы попробовали получить разъяснения у председателя СДК КХЛ Валерия Каменского, но безуспешно — дозвониться до Валерия Викторовича не удалось. Чуть позже пресс-служба КХЛ всё-таки выпустила объяснение, своего решения, но понятнее не стало.

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Даже по тому видео, которое разлетелось по интернету, вполне понятны характер и направленность жестов Федотова. В СДК КХЛ, если верить разъяснению, смотрели эпизод с нескольких камер. И всё равно обнаружили «отсутствие веских видеодоказательств». Очень странно.



После всей этой истории главное разочарование не в том, что Федотов вышел сухим из воды (Иван — абсолютно нормальный парень, и со спортивной точки зрения хорошо, что ни одна из команд в финале не несёт кадровые потери), а в том, что в очередной раз пришлось усомниться в силе закона в КХЛ. И в том, что перед ним равны представители абсолютно всех клубов лиги.