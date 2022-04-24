Панарин выйдет на Малкина, а Овечкин сыграет против Бобровского? Расклад на плей-офф НХЛ

Ровно семь дней остаётся до конца регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022. Первый день мая ознаменуется завершением семимесячного марафона, в течение которого североамериканские команды бились за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли и пытались определить посев на самую важную часть сезона. Представляем расклады на финиш гладкого чемпионата и называем пары первого раунда Кубка Стэнли по состоянию на данный момент.

Восточная конференция

Восемь соискателей главного трофея НХЛ на Востоке были определены уже довольно давно. За Кубок Стэнли от этой конференции поборются «Каролина», «Рейнджерс», «Питтсбург», «Флорида», «Торонто», «Тампа», «Бостон» и «Вашингтон».

Напоминаем, что по регламенту в первом раунде между собой встречаются второе и третье места каждого дивизиона. И на текущий момент диспозиция в Столичном и Атлантическом октетах дарит такие пары:

«Рейнджерс» — «Питтсбург»

«Торонто» — «Тампа»

По большому счёту, результаты команд за последнее время свидетельствуют о том, что эти пары уже не претерпят изменений. Вчерашнее поражение «Рейнджерс» от «Бостона» фактически лишило команду Жерара Галлана шансов на первое место в дивизионе, так как отставание от «Каролины Харрикейнз» за три матча до конца теперь составляет два очка. Впереди «синерубашечников» и «ураганов» ещё ждёт очная встреча, но всё дело в том, что при равенстве очков по дополнительным показателям именно «Кейнс» будут позиционироваться выше в таблице.

Таким образом, «Рейнджерс» не только нужно выигрывать личную встречу, но и рассчитывать на потерю очков «Каролиной» в других матчах, что вряд ли возможно, учитывая календарь команды Рода Бриндамора.

Артемий Панарин Фото: Getty Images

Да и вряд ли «Рейнджерс» будут сильно убиваться на финише регулярки ради теоретической возможности выиграть дивизион. В плей-офф НХЛ не бывает слабых соперников – это банальная прописная истина. Но если выбирать между «Питтсбургом», «Вашингтоном» и «Бостоном», наверняка тренерский штаб «синерубашечников» оставил бы всё как выходит на данный момент. Пока что именно Евгений Малкин и его «пингвины» становятся соперником команды Артемия Панарина, и что-то подсказывает, что это пара уже не претерпит изменений.

Формально «Вашингтон» ещё может подвинуть «Питтсбург» с третьего места в дивизионе, но для этого столичной команды нужно ликвидировать отставание в 2,5 очка за три матча до финиша. Пока что «Кэпиталз» отстают от «Пингвинз» на два очка и имеют один матч в запасе, но по дополнительным показателям именно команда из Пенсильвании будет иметь преимущество при равенстве очков. А календарь у «Питтсбурга» видится более благоприятным.

В Атлантическом дивизионе всё намного проще. «Тампа» и «Торонто» уже давно двигаются встречным курсом к тому, чтобы подарить болельщикам хоккея настоящий праздник в первом раунде плей-офф. «Флорида» уже давно гарантировала себе победу этом октете, а «Торонто» фактически застолбил за собой второе место. На протяжении долгого времени «Тампу» лихорадило, и существовала вероятность того, что «молнии» даже могут пропустить «Бостон» в турнирной таблице. Но сейчас действующий чемпион НХЛ набрал форму, учинил два разгрома подряд и по сути снял вопросы о третьем месте в дивизионе.

Никита Кучеров Фото: Getty Images

Примечательно, что один из разгромов был учинён никому иному, как «Торонто». На днях «Лайтнинг» вдоволь покуражились над канадским клубом, отправив в его ворота восемь шайб. «Кленовые листья» провели отличную регулярку, там разыгрался Мэттьюс, однако у этого коллектива уже очень давно выработалась репутация абсолютно некубковой команды, и пока не видно, за счёт чего там могут исправить этот аспект. Так что «Тампу» наверняка всё устраивает в турнирной диспозиции, и они сделают всё возможное, чтобы не позволить «Бостону» себя опередить.

«Флорида» — «Вашингтон»

«Каролина» — «Бостон»

Как уже было замечено выше, позиции «Флориды» в данном посеве уже ничего не угрожает – команда Эндрю Брюнетта набрала сумасшедшую форму, досрочно выиграла Восточную конференцию и теперь ждёт, кто займёт позицию второго уайлд-кард в регулярке. И здесь складывается довольно примечательная история. «Вашингтон» совершил успешный западный выезд и практически ликвидировал своё отставание от «Бостона». Ещё вчера команды и вовсе имели одинаковое количество очков, но благодаря победе над «Рейнджерс» «мишки» снова вырвались вперёд.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

Обеим командам осталось провести по четыре матча в регулярке, и от исхода этих встреч и будет зависеть окончательная расстановка команд по позициям в конференции. Если «Вашингтон» всё-таки не сможет превзойти «Бостон» или даже «Питтсбург», то в первом раунде нас ждёт интересное противостояние Александра Овечкина и Сергея Бобровского. Долгое время, голкипера «Флориды» нещадно критиковали за его игру в плей-офф, и в этом сезоне российский вратарь намерен доказать скептикам их неправоту. Но и лучший российский снайпер в истории НХЛ вряд ли планирует отправляться в отпуск уже в самом начале мая. Тем более, в этом году даже в сборную России на чемпионат мира съездить не выйдет.

Западная конференция

В этой конференции на утро 24 апреля определены только пять участников плей-офф, тогда как три кубковые позиции остаются вакантными. Все вопросы о попадании в розыгрыш Кубка Стэнли сняли «Колорадо», «Калгари», «Миннесота», «Сент-Луис» и «Эдмонтон». При этом, одна пара плей-офф уже официально определена:

«Сент-Луис» — «Миннесота»

«Сент-Луис» и «Миннесота» уже даже теоретически не могут сместить «Колорадо» с первого места в дивизионе, точно так же как не могут и покинуть зону топ-3 в Центральном дивизионе. При этом клубы, занимающие второе и третье места в дивизионе, имеют одинаковое количество очков, а у «Миннесоты» есть одна игра в запасе. Словом, борьба за преимущество домашней площадки в этой серии будет жаркой, хоть и заочной — лимит личных матчей «музыканты» и «дикари» уже выбрали.

Противостояние Кирилла Капризова и российского легиона «музыкантов» в лице Владимира Тарасенко, Ивана Барбашёва и Павла Бучневича должно получиться одним из самых интересных в первом раунде плей-офф. В дедлайн «дикари» выменяли из «Чикаго» Марка-Андре Флёри, и вероятнее всего, именно этому 37-летнему голкиперу придётся сдерживать атаку «блюзменов».

Кирилл Капризов Фото: Getty Images

Первое место в Центральном дивизионе уже точно заняло «Колорадо», а в Тихоокеанском — первенствовало «Калгари». Главный тренер «огоньков» Дэррил Саттер, в своё время объявлял о завершении тренерской карьеры, но в позапрошлом году вернулся к активной деятельности и в этом сезоне выстроил отличную команду, словно по лекалам своей работы в «Лос-Анджелесе», который канадец приводил к победам в Кубке Стэнли в 2012 и 2014 годах.

К слову, «короли» минувшей ночью сделали невероятно важный шаг в направлении плей-офф, сумев сломить сопротивление немотивированного «Анахайма». «Лос-Анджелес» одержал четвёртую победу кряду создав весомый задел в турнирной таблице. На текущий момент запаадные пары выглядят следующим образом:

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»

«Колорадо» — «Даллас»

«Калгари» — «Нэшвилл»

Но в борьбу за попадание в Кубок Стэнли ещё продолжает вести «Вегас». «Рыцари» отстают от зоны уайлд-кард всего на четыре очка, при этом команда Питера Дебура имеет один матч в запасе относительно «Далласа». Более того, впереди этих соперников ещё ждёт очная встреча, и если «Вегас» сумеет в ней одержать победу в основное время, то ситуация на Западе НХЛ запутается до предела. В свою очередь «Ванкувер» потерпел третье поражение кряду и практически распрощался с мечтой на участие в плей-офф.