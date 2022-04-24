Отдайте им кубок! Феноменальная смена игроков «Металлурга» приблизила их к чемпионству

«Металлург» задушил ЦСКА: после лихой победы уральцы сразили москвичей терпением. Ещё один такой матч — и трофей станет магнитогорским.

Московская часть серии началась для ЦСКА по максимально пессимистичному сценарию. В третьей игре финала армейцы были хозяевами льда, но не положения. «Магнитка» показала фантастический хоккей, забросив четыре шайбы и оставив один вопрос: сохранилась ли в противостоянии интрига?

В дебюте четвёртого матча команды не стремились непременно найти однозначный ответ. Все их старания сводились в первую очередь к осмотрительной игре. К середине отрезка магнитогорцы вели в количестве бросков, хотя ЦСКА атаковал более качественно. Антон Слепышев мог открывать счёт на третьей минуте: ледоколом прорубил правый фланг и попытался срезать угол – не получилось. Несколько коварных бросков нанёс защитник красно-синих Артём Сергеев, а после выстрела Андрея Светлакова шайба просвистела чуть выше перекладины.

За пять минут до перерыва ЦСКА получил возможность сыграть в большинстве. Первая спецбригада москвичей взяла зону соперника в плотную осаду, но допустила ошибку при смене. Из-за нарушения численного состава хозяева остались вчетвером. Освободившимся пространством никто из игроков не воспользовался.

Тем не менее концовка периода запомнилась: Сергей Плотников бросил со входа в зону, попал в борт и, продавив оборону гостей, вышел на добивание – Кошечкин не дрогнул. От «Магнитки» высказался Брендан Лайпсик: пролетел от своих ворот до чужих и вылез на ударную позицию – промахнулся.

На старте второго периода уральцы вернули на вооружение то, что принесло им успех в двух предыдущих встречах. «Металлург» резко добавил в скорости, снова стал изобретательным и дерзким. Гости организовали несколько комбинационных атак, одна из которых завершилась голом: Артём Земчёнок мощно щёлкнул с вершины круга вбрасывания – Федотов с угрозой не справился.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На позитивной волне «Магнитка» продолжила обеспечивать вратаря ЦСКА работой. Шансы увеличить преимущество имели Коробкин, Коростелёв, Голдобин… Однако армейцы выстояли и, охладив пыл гостей, сделали сценой противоположную половину площадки. Правда, блистали на ней оборонявшиеся «сталевары».

Хоккеисты одного из магнитогорских звеньев провели, возможно, самую длинную смену в своей жизни. Так, защитник Артём Минулин не покидал лёд в течение шести минут и шести секунд, а нападающий Максим Карпов оставался в игре на протяжении пяти минут и 12 секунд. К концу этого отрезка Карпов согнулся на 90 градусов. Заперев соперника в зоне, ЦСКА активно менял составы, но направление мысли оставалось одним: бесхитростные затяжные атаки, несмотря на их продолжительность, оказались для уральцев решаемой задачей.

Однако героизм игроков «Металлурга» невозможно не отметить. После этой феноменальной смены, во время которой некоторые ребята провели на льду больше пяти минут, так и хотелось повторить знаменитые слова Ильи Воробьёва из финала-2017: «Отдайте, отдайте им кубок!». Но в этот раз, конечно, вложить в них совсем другой смысл.

Новость по теме Защитник «Металлурга» Минулин провёл шестиминутную смену в конце второго периода

Впрочем, избежать последствий магнитогорцам, судя по всему, не удалось. В третьей 20-минутке ЦСКА, нащупавший слабости противника, с каждой сменой становился всё ближе к тому, чтобы восстановить равенство в счёте. Григоренко щёлкнул в касание из правого круга вбрасывания – мимо. Слепышев выкатился из-за ворот и пустил шайбу чуть выше сетки. Плотников выцеливал в открытый Кошечкиным угол – перекладина.

Несладкая жизнь для «металлургов» продолжалась до восьмой минуты. После этого «Магнитке» удалось нарушить темп столичных нападающих. Игра распалась на множество коротких отрезков, внутри которых создать опасности армейцы не успевали.

На финише ЦСКА остался без решительного штурма. Превосходную возможность не забросить, так затолкать шайбу за спину Василия Кошечкина заработали Павел Карнаухов и Михаил Абрамов. Но магнитогорцы выложили ограждение из своих тел и сохранили победный счёт.

39-летний Кошечкин повторил рекорд финалов КХЛ. Вслед за Шимоном Грубецом из «Авангарда» и Ильёй Сорокиным из ЦСКА он оформил два подряд «сухаря» в финальной серии.