Хет-трик главной звезды и сюрприз немцев для Канады. Итоги второго дня ЮЧМ-2022 по хоккею

24 апреля в Германии прошёл второй день ЮЧМ-2022 по хоккею. Кратко подводим его итоги.

Группа А

В группе А первыми вышли на лёд сборные США и Чехии. Вчера звёздно-полосатые устроили показательную порку для канадцев, чехи же не без труда сломили сопротивление немцев.

Сегодня сенсации не произошло, хотя до 26-й минуты чехи вели с минимальным преимуществом — Кулих реализовал буллит. Но потом американцы проснулись и уже во втором периоде накидали в ворота Шнаттингера четыре шайбы. Довести дело до победы в заключительном отрезке для одного из главных фаворитов ЮЧМ оказалось делом техники.

Один из голов у сборной США забил автор покера в ворота канадцев Исаак Ховард. Теперь на счету лучшего снайпера турнира уже 5 шайб.

Любопытно развивались события в поединке хозяев ЮЧМ с канадцами. К середине матча «кленовые» вели 4:0, но затем немцы неожиданно включились и едва не сотворили камбэк, устроив Канаде неприятный сюрприз. До перерыва Германия отыграла две шайбы, а в самом начале третьего периода Юлиан Луц оформил дубль, подарив болельщикам на трибунах надежду на чудо.

Однако праздник немцам быстро испортил главная звезда турнира (в отсутствии Матвея Мичкова) Коннор Бедард. Канадское дарование забил два гола в течение 73 секунд, оформив таким образом хет-трик. После этого «кленовые» забросили ещё две шайбы, установив окончательный счёт матча — 8:3.

Группа В

В первом матче игрового дня на лёд арены в Кауфбойрене вышли финны и латвийцы. Подопечные Олега Сорокина вчера сенсационно грохнули шведов, а сегодня играли вничью с финнами после первого периода.

Однако затем финны сломили сопротивление прибалтов. Команда Суоми забила два гола за две минуты в начале второго периода, а в третьем отрезке произвела контрольный выстрел. 4:1 — финны одерживают вторую победу на турнире.

Сборная Швеции была близка ко второму подряд конфузу в Германии. В матче со швейцарцами «Тре крунур» уступали 1:2 ко второму перерыву и вновь испытывали серьёзные проблемы с реализацией, но третий отрезок позволил выдохнуть всем поклонникам шведской сборной.

За 20 минут подопечные Магнуса Хевелида забросили в ворота Алессио Бельери пять безответных шайб и в результате одержали крупную победу со счётом 6:2. Швейцарцы же потерпели второе поражение подряд на турнире.

Расписание матчей на 26 апреля

Завтра на ЮЧМ выходной, а во вторник турнир возобновится четырьмя матчами, по итогам которых определятся расположение команд в турнирной таблице и пары четвертьфиналов. В группе А США проэкзаменует Германию, а Канада и Чехия поборются за второе место в квартете. В группе В Финляндия встретится с неубедительными пока шведами, а Латвия постарается выиграть второй матч на турнире — у швейцарцев.