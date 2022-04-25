«Миннесота» вырвала победу у «Нэшвилла», а Капризов набрал ещё два очка в этом сезоне.

Русский защитник поставил на уши американцев! Куликов вогнал шайбу за секунду до сирены

«Миннесота» и «Сент-Луис» продолжают увлекательную заочную борьбу за преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Стэнли. Сегодня команды практически синхронно проводили гостевые матчи в Нэшвилле и Анахайме.

«Блюз» неудачно провели старт игры с «утками», пропустив два быстрых гола, но во втором периоде сумели выправить ситуацию.

В очередной раз на высоте были российские форварды «музыкантов» Тарасенко, Бучневич и Барбашёв: все они забили по голу, набрали семь очков на троих и помогли своей команде испортить праздник легенде «Анахайма» Райану Гецлафу, который этим матчем завершал славную карьеру.

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Тарасенко разменял девятый десяток очков в нынешнем сезоне и продлил результативную серию до 10 матчей. А Бучневич впервые в карьере добрался до отметки в 30 шайб за сезон после вот такого шикарного броска из круга вбрасывания.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельной встрече «Миннесоте» тоже пришлось совсем не легко в поединке со сражающимися за место в плей-офф «хищниками». Обе команды на радость зрителям устроили настоящую голевую перестрелку: Бьюгстад открыл счёт, Форсберг сравнял, Эрикссон Эк вновь вывел «Уайлд» вперёд, Дюшейн восстановил равновесие.

Вскоре Джохансен впервые дал «Нэшвиллу» преимущество, но Эрикссон Эк при помощи Кирилла Капризова оформил дубль, забив в большинстве. 57-ю голевую передачу в сезоне российский лидер «дикарей» отдал в падении.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В дальнейшем команды ещё по разу обменялись голами и ушли в овертайм, который был безголевым 4 минуты и 58 секунд, но на самом флажке «Миннесота» успела нарисовать победную комбинацию!

Главный герой матча Эрикссон Эк выиграл тяжёлую борьбу за шайбу у игрока «Предаторз», пролез в чужую зону по левому флангу и успел выдать передачу в центр, куда уже на всех парах мчался российский защитник Дмитрий Куликов. Тот получил шайбу, чуть продвинулся к воротам и кистевым броском прошил Давида Риттиха, буквально поставив на уши работавших на матче американских комментаторов!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Уайлд» вырвали победу за 1,3 секунды до конца дополнительного времени — потрясающая развязка! Кстати, в этой шайбе также поучаствовал и Кирилл Капризов, увеличивший лицевой счёт в нынешнем сезоне до 103 (45+58) очков.



Благодаря этой выстраданной победе «Миннесота» осталась на втором месте в Центральном дивизионе, не позволив обогнать себя «Сент-Луису». Кроме того, у «дикарей» остаётся ещё одна игра в запасе. Что касается «Нэшвилла», то «хищники» заработали важное очко за ничью в основное время, сохранив отрыв в четыре балла от некубкового девятого места, которое сейчас занимает «Вегас».