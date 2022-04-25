Большая разница. В России в тренеры идут экс-хоккеисты, в Канаде — юристы и стекольщики

В нашей стране на теоретиков смотрят косо. За океаном им дают расти и прогрессировать, а потом они выигрывают Кубки Стэнли.

На прошлой неделе СКА уступил ЦСКА в седьмом матче финала Западной конференции и выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. Петербуржцы заняли четвёртое место по итогам сезона. К такому результату они пришли под руководством Романа Ротенберга. В январе многолетний менеджер СКА переквалифицировался в тренера, несмотря на то, что никогда не играл в хоккей на профессиональном уровне. Этот факт в числе прочих сделал Ротенберга исключительной фигурой в рамках КХЛ. Все остальные 15 российских тренеров в лиге стали наставниками, завершив карьеру игроков.

Роман Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Захаркин попал на тренерский мостик через университетскую парту

Российские специалисты, которые сами не выходили на лёд в статусных матчах, никогда не были особенно востребованы на внутреннем рынке. Игорь Захаркин — наш последний тренер, попавший в профессию без игрового опыта — покинул КХЛ весной 2017 года. До этого он на протяжении двух сезонов управлял «Салаватом Юлаевым». В первый год ведомая им команда добралась до финала Востока, обыграв по пути «Ак Барс» и «Авангард». Но на следующий год уфимцы без боя сдались «Металлургу» (1-4 в 1/8 финала), и от Захаркина отказались.

Пост главного тренера достался Захаркину в результате специального обучения и продолжительной работы на низших позициях. Его карьера игрока остановилась в юниорском возрасте – хоккеист не смог подняться в молодёжную команду ЦСКА и повесил коньки на гвоздь.

Клюшку в руках Захаркин заменил на тетрадь и ручку. В 21 год он с красным дипломом окончил Московский государственный центральный институт физкультуры, а впоследствии защитил кандидатскую диссертацию. Захаркину удалось быстро найти работу по специальности, но к управлению профессиональной командой его привлекли только через семь лет. Бо́льшую часть этого времени отличник учёбы был занят в ленинградском СКА – руководил комплексной научной группой. Затем Захаркин перебрался в ЦСКА на позицию тренера-методиста.

Впервые россиянин взял власть над игроками в Швеции. На два года он трудоустроился в «Худиксвалле» из второго дивизиона. После — провёл в двух других скандинавских клубах ещё семь лет.

Игорь Захаркин и Вячеслав Быков Фото: РИА Новости

В 2004 году Захаркин вернулся домой, чтобы ассистировать в ЦСКА олимпийскому чемпиону Вячеславу Быкову. Тренерский дуэт сложился в прочный союз и перекочевал в сборную России. С национальной командой тандем дважды завоевал золото чемпионатов мира, но с треском провалился на Олимпиаде-2010 в Ванкувере. Клубная карьера тренеров достигла вершины за пределами Москвы: в 2011 году они взяли Кубок Гагарина вместе с «Салаватом Юлаевым», а четыре сезона спустя повторили это достижение в СКА.

«Никто в руководстве не хочет рисковать»

Ветераны отечественного хоккея воспринимали Захаркина настороженно даже в дни побед. Критичное отношение к специалисту сохранилось и сегодня.

«Он работы не знает просто, — заявил «Чемпионату» Владимир Крикунов. В 2007 году именно его заменили Быков и Захаркин в сборной страны. — Это же я всегда говорил. Идёт человек по дороге, ему сказали: «Вот «Формула-1», хочешь прокатиться просто так?». Почему нет — ну и всё. Его же как специалиста в хоккейном мире никто не воспринимает, понимаете. Как сложился тандем Захаркина с Быковым? Славка-то и игрок выдающийся, я скажу, и тренер из него такой же. Ну а как? Дружили они — ну взял он его».

64-летний Захаркин продолжает работать за границей. Минувший сезон сложился для его команды неудачно: «Крефельд» из одноимённого города занял 15-е место в чемпионате Германии и покинул первый дивизион.

Несмотря на жёсткую критику в адрес Захаркина, Крикунов считает, что можно стать хоккейным тренером, не играя в хоккей на высоком уровне: «В основном кто играл, те и идут в тренеры, потому что они знают эту работу, им это ближе, они в нюансах разбираются. Тем, кто не играл, конечно, сложнее начинать, наверное. Но со временем приобретают опыт, работают. Может ли не игравший человек привнести в хоккей что-то новое? Почему нет, я думаю, что как раз он-то и может, потому что он смотрит нетривиально на это дело, по-своему.



Сергей Коньков, двукратный обладатель Кубка Гагарина, тоже не считает отсутствие игрового опыта препятствием для входа в тренерскую профессию. Работу Захаркина экс-хоккеист называет «хорошим примером». «Если человек учился, получал образование в этой сфере, то почему он не может свои знания применить на практике. Вполне», — отметил Коньков.



Тогда почему таких тренеров нет в клубах КХЛ? «Наверное, никто в руководстве не хочет рисковать и доверять команду человеку, который не играл», — отвечает Крикунов.

Кубок Стэнли выигрывали бывшие юрист и стекольщик из Канады

Для НХЛ активное участие в хоккее тренеров, не имеющих за плечами солидного опыта игры, давно стало распространённым явлением. Скотти Боумэн ушёл со льда, получив травму черепа в матче молодёжных команд.

Впоследствии он построил выдающуюся карьеру тренера: стал лидером лиги по числу побед и единственным специалистом, который приводил к Кубку Стэнли три разные команды.

Тренеру, который возглавлял чемпионский «Вашингтон» Александра Овечкина, хоккейную карьеру перечеркнуло повреждение шеи. Зато Барри Тротц 15 лет управлял «Нэшвиллом», и после «Кэпиталз» ему доверили перенастройку «Нью-Йорк Айлендерс». Майк Бэбкок развалил сборную России в четвертьфинале Ванкувера-2010 и выиграл с канадцами олимпийское золото, хотя игроком не смог вырваться из студенческих лиг.

Майк Бэбкок Фото: Martin Rose/Getty Images

Обладатель двух последних Кубков Стэнли — «Тампа» — забралась на вершину под руководством Джона Купера. Сын строителя перестал заниматься хоккеем ещё в подростковые годы, в юности выучился на финансиста, а затем устроился на Уолл-стрит.

Купер был не в восторге от рутинной работы и отправился за вторым высшим образованием — юридическим. Новые знания не особенно пригодились будущей звезде спорта, чего не скажешь о знакомствах. Во время обучения Купер играл в любительской команде юристов и судей. Один из них — Томас Бреннан — предложил Джону работу в обмен на услугу. Судья попросил Купера тренировать хоккейную команду его маленького сына.

Канадец быстро организовал детвору и привёл её к успехам. Подопечные новоиспечённого тренера дважды в пяти сезонах выиграли городской чемпионат среди сверстников. Достижения не остались незамеченными, и Куперу пришлось забросить работу юристом. Джона пригласили в техасскую команду NAHL (Североамериканская хоккейная лига).

Джон Купер Фото: Xavier Laine/Getty Images

Шанс заявить о себе на более высоком уровне превратился в испытание силы воли. Техассцы выступали в амбаре для родео, где водились мыши и крысы. Нежданные зрители Купера не смущали. Если условия игры не устраивали канадца, он сам их менял: рисовал логотип, продавал билеты и красил лёд после заливки. В результате дважды за пять лет его команда взяла титул.

Затем Купер шагнул ещё на ступень выше — стал работать с профессионалами в минорных лигах Северной Америки. Этот этап в его карьере занял ещё 15 лет. В 2013 году тренер получил назначение в «Тампу» — и теперь методично превращает её в команду-династию.

В российских условиях тренеры без игрового опыта тоже достигали успехов. «Авангард» пришёл к Кубку Гагарина под руководством Боба Хартли. Канадец не сумел вырасти во вратаря и работал на сборочной линии стекольной компании PPG Industries. В свободное от цехового труда время Хартли тренировал юниорскую команду в городе Хоксбери. Через 10 лет после тренерского дебюта Боб вместе с «Колорадо» завоевал Кубок Стэнли.

Разин – самый североамериканский тренер КХЛ

В североамериканском хоккее путь в тренеры лежит через годы практики. Как правило, будущие наставники клубов НХЛ стартуют с юниорских или молодёжных команд. Причём внутри этого тренда оказываются и бывшие хоккеисты, за плечами которых долгая и яркая игровая карьера. Например, легендарный вратарь «Колорадо» Патрик Руа, прежде чем возглавить «Эвеланш», почти десять лет отработал в юниорской лиге Квебека.

В России для входа в профессию зачастую достаточно иметь хоккейную биографию. Большинство становятся тренерами сразу после того, как закончили спортивную карьеру. Так в тренерах появлялись Игорь Никитин, Андрей Назаров, Александр Гулявцев, Алексей Кудашов, Дмитрий Квартальнов, Юрий Бабенко, Дмитрий Юшкевич. Продолжить этот список можно ещё десятками имён.

В этом смысле ближе остальных к североамериканским коллегам Андрей Разин. В 2007 году он завершил профессиональную карьеру, а после двухлетнего перерыва вернулся на лёд — тренировать детскую команду ЦСКА, составленную из хоккеистов 2002 года рождения.

После этого Разин отправился покорять Высшую хоккейную лигу — начал с саратовским «Кристаллом», а на третий год работы выиграл вместе с «Ижсталью» серебряные медали турнира. Затем переехал в «Автомобилист». Путь от старта тренерской карьеры до КХЛ занял у Разина шесть лет — меньше, чем обычно у североамериканцев, но гораздо больше, чем у любого россиянина. Сейчас Разин работает в «Северстали».

Андрей Разин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Череповецкий клуб является одним из самых бедных в лиге — зарплатный фонд «сталеваров» соответствует установленному регламентом минимуму. В нынешнем сезоне команда Разина заняла пятое место в Западной конференции и довела до седьмого матча серию плей-офф с куда более обеспеченным «Динамо».

В Омске молодые тренеры начинают с дворового хоккея

Впрочем, определённые возможности для попадания в весьма закрытую касту тренеров в России всё же есть. Работа без лицензии в профессиональных клубах — под запретом. Получить соответствующее разрешение можно только после окончания специализированного университета или школы тренеров. В России таких учреждений восемь: два в Москве и по одному в Московской области, Петербурге, Уфе, Омске, Челябинске и Набережных Челнах.

В омской школе обучение проводится в очно-заочной форме в течение одного года. Стоимость образовательных услуг составляет 125 000 рублей. Двери школы открыты в том числе и для не имеющих прямого отношения к хоккею людей, но среди них желающих войти в эти двери немного.

«Как правило, приходят те, кто связан с хоккеем. Буквально 1-2% — это люди, которые получили другое первое образование – например, юридическое или экономическое, — рассказал «Чемпионату» руководитель омской Высшей школы тренеров Дмитрий Бернатавичюс. — Остальные — выходцы из хоккея: кто-то отыграл профессиональную карьеру, кто-то закончил на молодёжном уровне и сейчас пытается попасть в элиту хоккея».

Те, кто завершает карьеру на молодёжном уровне и стремится стать тренерами, сначала учатся в университете спортивного профиля. Во время обучения, отмечает Бернатавичюс, их распределяют по местам практики — в том числе в хоккейных клубах и школах.

«У нас идут или в школу «Авангарда», или в [школу имени Александра] Кожевникова, — говорит Бернатавичюс. — И там же их рассматривают как специалистов, которые проходят практику. Если парень достойный, понимает и умеет правильно строить тренировочный процесс, ему предлагается работа. Например, в «Авангарде» есть проект «Дворовый хоккей». Сначала [молодые тренеры] занимаются с детьми в каком-то дворе, где есть коробка. Он показывает свою работу, и, если выполняет её качественно, его приглашают дальше — в систему «Авангарда», в академию».