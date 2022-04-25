Что за драма в НХЛ! Команда, давно потерявшая шансы на плей-офф, свела с ума «Даллас»

«Сан-Хосе Шаркс» распрощался с надеждой на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли ещё за месяц до завершения регулярного чемпионата НХЛ. Потеряв турнирную мотивацию, «акулы» начали охотно подтягивать к составу молодых игроков, что привело к ещё большему падению результатов – в начале апреля команда Боба Бугнера проиграла 10 матчей кряду, что стало одной из худших серией за всю историю выступления американского клуба в НХЛ.

Как найти мотивацию к продолжению сезона, когда до отправления в отпуск остаётся провести всего четыре матча в регулярном чемпионате? Нужно найти себе врага и постараться испортить ему сезон, чтобы самим поставить эффектную точку в чемпионате. Такой враг нашёлся для «Сан-Хосе» в лице «Вегас Голден Найтс», с которым «акул» связывает насыщенная история взаимоотношений.

В дебютном сезоне НХЛ никто и представить не мог, что «рыцари» смогут добраться до финала Кубка Стэнли, но они исполнили историю золушки, с ходу войдя в историю лиги. После выхода в финал плей-офф «Вегас» моментально переместился в число фаворитов, и именно в таком статусе команда Жерара Галлана подходила к своему второму розыгрышу Кубка Стэнли. В 2019 году соперником «Вегаса» по первому раунду плей-офф стал «Сан-Хосе», и до поры до времени всё у «рыцарей» шло как по маслу. Они вели в серии 3-1, причём два из четырёх матчей завершились убедительными победами «Голден Найтс». Но сделать заключительный шаг к победе в серии у них не получилось – «Сан-Хосе» выиграл три матча кряду и совершил сенсацию в плей-офф.

С этого момента и пошла история принципиального противостояния между этими командами. Выступающие в одном дивизионе соперники в силу календаря часто встречались между собой – и каждый раз «Вегас» выходил на игру с повышенной мотивацией. В результате победная серия «рыцарей» в матчах с «акулами» перед сегодняшним игровым днём составляла 11 матчей! В последний раз «Сан-Хосе» обыгрывал «Вегас» в официальной встрече ещё в ноябре 2019 года.

Дополнительным аспектом противостояния команд стал и тот факт, что нынешним главным тренером «Вегаса» является не кто иной, как Питер Дебур, под руководством которого «Сан-Хосе» несколько лет назад добирался до финала Кубка Стэнли. Это произошло в 2016 году, когда ныне занимающий пост главного тренера «акул» Боб Бугнер являлся первым помощником Дебура в его тренерском штабе. Сегодня Дебуру кровь из носу необходимо было обыгрывать бывшую команду и своего бывшего помощника, чтобы продолжать борьбу за попадание в плей-офф НХЛ. И в стане «акул» прекрасно понимали важность поединка для их соперника.

«Наш сезон ещё не закончен. Осталось провести несколько матчей, и среди них нас ждёт игра с «Вегасом». Это будет самый важный матч всего сезона для «Сан-Хосе». Между нами есть принципиальное противостояние. И очевидно, что у нас есть шанс лишить их шанса попасть в плей-офф. Мы обязаны сфокусироваться на этой игре», — громогласно заявил в прессе нападающий «Сан-Хосе» Тимо Майер.

Такое количество подтекстов делали этот матч одним из самых интересных во всём игровом дне, но ждать фантастической развязки пришлось на протяжении всей встречи. Как и положено в любом настоящем триллере, всё развивалось неспешно и постепенно. «Акулы» открыли счёт в середине первого периода – отличился Томаш Гертл. Затем «Вегас» взялся за дело и забросил три шайбы кряду, создав себе комфортное преимущество – 3:1. Под занавес второго периода Ник Бонино отыграл одну шайбу, но на старте третьего отрезка Николя Руа восстановил задел «Вегаса» в две шайбы.

4:2 в пользу «Вегаса» за 15 минут до конца третьего периода. Хозяевам оставалось довести матч до важной победы и отправиться готовиться к следующей встрече с «Далласом». Но за две минуты до конца основного времени на льду начали разворачиваться ключевые события. Гости заменили вратаря на шестого полевого игрока, и нападающий «Шаркс» Бонино отважился на бросок от синей линии – голкипер «Вегаса» Логан Томпсон справиться с ним не сумел, и в игру вернулась интрига.

А дальше случилась абсолютно голливудская история, которые так любят в Северной Америке. «Шаркс» снова заменили голкипера на полевого игрока, заперли соперника в зоне и устроили организованный навал – Брент Бёрнс на исходе основного времени накинул шайбу на пятачок, она отскочила на неприкрытого форварда «Шаркс», и тот за секунду до конца матча вогнал её в ворота. Этого нападающего гостей зовут Тимо, а фамилия его Майер. Именно он перед началом матча говорил о том, насколько важна сегодняшняя встреча для «Сан-Хосе». И швейцарский форвард делом ответил за свои слова, сумев лишить «Вегас» невероятно важной победы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Реакция Майера на заброшенную шайбу не заставила себя долго ждать – он приложил руки к ушам, исполнив не нуждающийся в объяснениях и расшифровке жест в направлении болельщиков «Вегаса». «Я вас не слышу», — словно показывал Майер потрясённым фанатам «Голден Найтс», которые уже были готовы положить два очка в копилку своей команды.

Но и это был ещё не конец. В овертайме у «Вегаса» был превосходный шанс всё-таки вырвать победу, но хозяева упустили большинство, не сумев отличиться в формате «четыре на три». Расплата за упущенный шанс настигла «Голден Найтс» в серии буллитов, где автором победного броска стал Томас Бордело. Проводивший всего шестой матч в своей карьере в НХЛ американец реализовал свою попытку и украл у «Вегаса» важное очко.

ВИДЕО.

А знаете, кто был самым заинтересованным зрителем матча с участием «Вегаса» и «Сан-Хосе»? Болельщики и пресс-служба «Даллас Старз», с которым «рыцари» и ведут напряжённую борьбу за попадание в плей-офф. Победный гол Бордело в буквальном смысле свёл с ума «твиттер» «Далласа», который взорвался серией восклицательных знаков через несколько секунд после того, как шайба влетела в ворота.

«!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.. Мы любим вас, «Сан-Хосе» (сегодня). Завтра будет весело, — сказано в «твиттере» «звёзд». Завтра, а вернее, послезавтра по московскому времени, действительно будет весело. На льду домашней арены «Даллас» примет «Вегас» в ключевом матче на финише сезона. Сейчас в турнирной таблице команды разделяет три очка, и победа «Далласа» в основное время гарантирует им участие в плей-офф, а «Вегас» в этом случае отправится в отпуск. Но примечательно, что теперь даже возможное поражение не станет катастрофой для «Старз», ведь они всё равно сохранят преимущество в таблице над «Голден Найтс». И благодарить за это они должны «Сан-Хосе», который поставил подножку своему принципиальному сопернику.

«У нас нет времени сидеть здесь и грустить о произошедшем. Но если этих двух очков в конечном счёте не хватит для попадания в плей-офф, летом будет очень больно вспоминать о сегодняшнем поражении», — заметил Дебур на послематчевой пресс-конференции.