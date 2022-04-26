Перерождение русского здоровяка в Канаде. Задоров — лучший в НХЛ по продвинутой статистике

Никита Задоров приходил в НХЛ одним из главных защитных талантов драфта: скауты отмечали и редкое сочетание габаритов и хорошего катания, и чисто оборонительные способности, и атакующие навыки: в своей юниорской команде он часто выходил в большинстве. Под 16-м номером его выбрал «Баффало» — и мало какие русские защитники на тот момент (2013-й) уходили выше.

Однако в «клинках» он провёл лишь один полноценный сезон, который был перебит скандалами. Сначала клуб не отпустил Задорова на МЧМ из-за травмы одного из взрослых защитников, потом дважды дисквалифицировал его: один раз русский защитник не успел вернуться из Доминиканы из-за овербукинга в самолёте. Второй раз Задорова отстранили из-за опоздания на собрания — в целом даже в сливном «Баффало» того сезона русский защитник проявил себя неярко.

Летом 2015-го Задоров стал частью пакета, который отправился в «Колорадо» за Райана О'Райлли. В Денвере игра Задорова изменилась кардинально: его сделали чисто оборонительным защитником, который больше полагался на силовые — впрочем, сверхзвуковой бросок никуда не делся, и Никита периодически использовал его для пушечных голов с неочевидных позиций.

Никита Задоров в форме «Колорадо» против Милана Лучича Фото: Joe Amon/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

Несмотря на это, количество претензий к Задорову в последние годы только росло. Его сверхконцентрация на силовых многим в НХЛ кажется уже устаревшей: защитник теперь обязательно должен поддерживать атаку, подключаться к позиционкам, хорошо читать игру. Сомнения в уровне хоккейного интеллекта Задорова прозвучали у журналистов после вылета во втором раунде от «Далласа», когда Никита не всегда принимал правильные решения, чтобы лишний раз сыграть в тело. Тренер «лавин» Джаред Беднар урезал игровое время Задорова, а в межсезонье он отправился в «Чикаго».

Сезон там получился спорным: многие болельщики терпеть не могли игрока. «Когда ты видишь, как Задоров преследует игрока с шайбой, чтобы сделать силовой, при этом оставляя открытым собственный пятачок, хочется выдернуть все волосы из головы. Однако продвинутые метрики показывают, что Задоров — один из лучших оборонительных защитников лиги», — писал после сезона портал The Hockey Writers, оценивший прошлогоднюю игру Задорова на «трояк». «В 26 лет Задоров — «сырой» продукт, который с одинаковой вероятностью может заставить взвизгнуть от волнения и боли», — отмечал The Athletic.

Тем не менее многим казалось, что Задоров уже не подходит для современного хоккея, при этом сам защитник явно оценивал себя выше, чем журналисты и клуб, поэтому подавал заявки в арбитраж. Задоров о себе говорил так: «Пожалуй, это был мой самый успешный сезон в карьере. Наверное, я показал не самый лучший результат в плане статистики: очков, голов и всего такого. Но, на мой взгляд, я был действительно хорош в защите». Летом игрока с его стилем игры, больше подходившим нулевым, обменяли в клуб, который был готов играть а-ля нулевые — «Калгари». Это решение «Чикаго» поддержали 90% болельщиков клуба, опрошенных The Athletic.

«Калгари» после долгих лет посредственности решил вернуть тренера, который в последний раз выводил команду в финал Кубка Стэнли — Дэррила Саттера. Один из членов легендарной хоккейной семьи к моменту возвращения в НХЛ вроде бы отошёл от дел и вообще со своим стилем игры казался динозавром. Стиль этот очень простой: максимальный прессинг, много бросков со всех позиций, много силовых и физики — олдскульный, энергозатратный хоккей.

Никита Задоров в атаке Фото: nhl.com

Однако в Калгари Саттер добавил к старым трюкам кое-что новое и благодаря скорости и креативности игроков создал команду, которая не только здорово защищается, но и много забивает, при этом не выглядя регулярочной «сладкой булочкой». О том, что это за человек, ярко сказал сам Задоров: «Если ты на разминке с кем-то на красной [линии] поговоришь – тебе конец. Ну если он это увидит. Он тебя посадит игр на 10».

И в первых матчах сезона Большой Зи после пары неудачных игр лишился места в составе. Саттер объяснял это просто: играет тот, кто хорошо играет. После нескольких игр Никита вернулся в состав «Калгари» — в основном ради того, чтобы получать проклятья от болельщиков в режиме онлайн. «Абсолютно ужасный игрок, который не должен быть «огоньком» — не самое жёсткое из написанного осенью.

После короткой воспитательной работы Задоров вернулся в состав, при этом Саттер определил к нему в пару Эрика Гудбрансона. Аналитические гики после таких новостей должны были схватиться за сердце: Гудбрансон считался одним из худших защитников всей лиги. Человек, который приходил в лигу со статусом элитного домоседа, стал медленным, растерял хоккейный IQ и мог только бездумно хитовать. В общем, к Задорову в пару поставили образ Задорова, который рисуют его хейтеры.

Никита Задоров и Эрик Гудбрансон (слева) Фото: nhl.com

Однако в хоккее Саттера это сочетание стало работать. Болельщики чертыхались от их игры ещё в прошлом декабре, но с нового года это сочетание стало одним из самых надёжных в лиге. Несмотря на то что Задоров всё ещё часто идёт в силовую (чаще него в команде хитует только Милан Лучич), количество хитов всё-таки сократилось по сравнению с «Колорадо», силовые ради силовых ушли, в позиционной игре защитника стало больше уверенности.

Теперь Задоров — любимчик статистики. В командах Саттера из-за особенностей стиля, который максимизирует бросковые попытки с одновременной их минимизацией у соперника, большинство игроков показывают отличные цифры продвинутой статистики. Но Задоров — всё равно лучший в лиге: его процент Corsi For составляет 60,9% (упрощенно: когда Большой Зи находится на льду, «Калгари» делает три бросковые попытки, а соперник — две). Сразу после Никиты следом идёт его партнёр Гудбрансон, а потом элита НХЛ — Экблад, Даути и Макэвой.

Кроме этого, Задоров помогает и атаке: в этом году у него 20 очков в 71 матче — это лучший результат в карьере. В спецбригадах, правда, его используют сравнительно редко, но первые две пары защитников команды тоже играют мощно: конкуренция высока. Вдобавок Никита стал ещё и диджеем команды. Он рассказывал про это Calgary Sun: «В раздевалке 23 парня, и у всех разные вкусы. Кто-то любит только кантри, но не любит рэп и рок — а у нас в России кантри вообще нет, да и я рос в большом городе. Иногда я ставлю «тяжеляк» типа AC/DC, иногда рэп старой школы, иногда клауд-рэп. Я пробую разные стили — это зависит от нашего настроения и от того города, где мы играем».

В России Задоров в последнее время был чаще известен своими высказываниями про политику и экономику, чем про хоккей — причём обычно говорил он про это в более резкой форме, чем, например, Артемий Панарин. Депутаты не раз критиковали игрока, а болельщики часто писали в комментах, что лучше жевать, чем говорить. Что ж, в этом году Задоров вышел на уровень, который казался проектируемым при драфте в 2013-м. Теперь у «Калгари» самые важные матчи сезона и самые большие шансы на чемпионство за последние лет 30 — надо тащить и там.