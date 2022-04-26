Легенда КХЛ передумал завершать карьеру? Чего ждать от открытия трансферного окна

1 мая в КХЛ официально открывается рынок свободных агентов. Продолжаем рассказывать о всех возможных сделках, а также о различных слухах на трансферном рынке.

Зарипов может передумать завершать карьеру

С приходом Олега Знарка на пост главного «Ак Барса» (официально об этом ещё не объявлено, так как нужно уладить определённые формальности) в казанском клубе может многое измениться. Например, вполне может изменить своё решение о завершении карьеры после нынешнего сезона многолетний лидер «барсов» и легенда КХЛ Данис Зарипов. Разговоров о том, что Зарипов останется работать под началом Знарка, ходит всё больше. Тем более что нынешний сезон ни «Ак Барсу», ни Данису не удался, хотя Зарипов, напомним, является единственным в мире пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Знарок сам вёл переговоры с казанцами

Будущий главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок сам трудоустраивался в казанский клуб и не пользовался услугами ни одного из агентов. Информация, что Знарка в казанский клуб трудоустраивали Пётр Приходько, Юрий Николаев или Станислав Романов, не нашла своего подтверждения. По всей видимости, Знарок захотел сэкономить на агентской комиссии или же решил, что с таким послужным списком прибегать к работе посредников не имеет смысла.

Это личный выбор каждого. Например, в НХЛ Александр Овечкин и Никлас Бекстрём из «Вашингтона» тоже не пользуются услугами агентов.

Олег Знарок Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В «Салават» сватают сразу трёх легионеров. Ждать ли их в Уфе?

На днях появилось сразу несколько новостей относительно возможных иностранных новичков уфимского клуба. Так, прошли слухи, что состав команды могут пополнить вратарь Эдди Паскуале, а также форварды Мальте Стрёмвалль и Рид Буше.

По нашим данным, со Стрёмваллем в Уфе действительно разговаривали, но, так как швед хочет играть в НХЛ, переговоры о его переходе в уфимский клуб сейчас поставлены на паузу. По поводу Паскуале никаких переговоров и вовсе не было, поэтому информация, что канадец уже чуть ли не договорился с юлаевцами, неверна.

История с Ридом Буше всплыла в связи с тем, что в «Салавате Юлаеве» интересовались нападающим «Авангарда» Корбаном Найтом. Однако выяснилось, что Найт идёт в паре с Буше и если уж подписывать, то сразу обоих. Поэтому в сложившейся ситуации переговоры, как и в случае со Стрёмваллем, тоже находятся на паузе.

Тянулина в «Сочи» не будет

Нападающий «Торпедо» Артур Тянулин, о чьём переходе в ХК «Сочи» ранее сообщалось, не пополнит состав «леопардов». Стороны не сумели договориться о сотрудничестве. А вот защитник Никита Пивцакин действительно переберётся на побережье Чёрного моря и со следующего сезона станет игроком сочинского клуба. В последнее время Пивцакина часто мучили травмы, поэтому хочется верить, что на новом для себя месте Никита сможет перезагрузить карьеру.

В «Витязе» продолжают решать вопрос с ареной

В подольском клубе в ближайшее время должны определиться с ареной, на которой команда будет проводить домашние матчи КХЛ в сезоне-2022/2023. Вероятность, что подольчане переберутся в Балашиху, по-прежнему велика. Кроме того, в «Витязе» продолжают активно рассматривать кандидатов на пост главного тренера команды, так как Юрий Бабенко (как и его помощник Александр Бойков) переходят в «Ак Барс» к Знарку.