Русская машина никогда не ломается. Сколько матчей из-за травм пропустил Овечкин?

Какие травмы были в карьере у Александра Овечкина?
Ови много раз пытались выключить из игры, но Русская машина и правда не ломается.
Откуда пошла фраза про Русскую машину?
Впервые её сказал сам Овечкин давным-давно, после своего второго сезона в НХЛ. Получив повреждения в матче с «Колорадо», форвард покинул лёд с помощью партнеров, но совсем скоро был в строю.
Ови — неубиваемый
За первые 15 лет карьеры в НХЛ Овечкин пропустил из-за повреждений и проблем со здоровьем всего 18 матчей.
Травма в финале МЧМ-2005
Тогда ещё молодой Овечкин не смог доиграть важнейший матч с Канадой, поскольку получил травму плеча в столкновении с Патрисом Бержероном. Продолжить встречу Ови не смог, а наши тогда проиграли 1:6.
Забивать не мешают сломанный нос и разбитая губа
31 января 2008 года Овечкин провёл шедевральный матч с «Монреалем»: ему сломали нос, а затем разбили шайбой губу, но он вернулся на лёд и сумел забросить четыре шайбы.
Шесть пропущенных матчей в сезоне-2009/2010
Тогда у Ови была диагностирована травма верхней части тела. Из-за столкновения с Раффи Торресом в игре с «Коламбусом» Овечкин выбыл на шесть игр.
ЧМ-2014: травма колена
На ЧМ-2014 Ови пропустил одну встречу: в матче с Германией получил удар по колену от Маркуса Кинка. Прямо с катка Александра отправили в больницу, однако уже к четвертьфиналу Овечкин был в строю.
Шайба прилетала даже на скамейку
Бывало такое, что Ови прилетало даже на скамейке запасных: в 2018 году на матче с «Вегасом» шайба угодила нападающему под визор, когда он даже не был на смене. Ничего страшного не случилось, капитан продолжил матч.
Шайба в лицо — сигнал к пробуждению
В начале матча с «Флоридой» в ноябре 2021 года Овечкину прилетела шайба в лицо. После ухода в раздевалку он продолжил встречу и пошутил, что это попадание стало сигналом к пробуждению в матче.
Травма в матче с «Торонто» оказалась несерьезной
После столкновения с бортом Овечкин кричал от боли, и казалось, что в этот раз травма окажется серьезной — но в «Вашингтоне» заверили, что Ови вернётся со дня на день.
Русская машина никогда не ломается. Сколько матчей из-за травм пропустил Овечкин?
Читайте также
Благородные поступки Овечкина
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Все последние достижения Овечкина
Как менялась форма хоккейной сборной России
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию