Магнитогорск мог увидеть чемпионство «Металлурга», но Нестеров и Дальбек были против.

«Магнитка» уже видела кубок, но ЦСКА не сдался! В овертайме всё решил гол двух защитников

Перед матчем, в котором ЦСКА нужна была только победа, Сергей Фёдоров пошёл на заметные кадровые изменения. Главный тренер вывел из состава защитника Богдана Киселевича, пересобрал четвёртое звено, но так и не выпустил Александра Попова.

Свежая кровь не добавила москвичам преимущества в «физике». Оба соперника начали пятый матч финала на запредельных скоростях, будто и не было за плечами длинного сезона. «Магнитка» в этом движении полагалась на индивидуальный потенциал нападающих. За счёт незамысловатых, но эффективных действий магнитогорцы подготовили целую серию серьёзных контрвыпадов. Майе заходил на цель с левого фланга, Неколенко врывался в зону по центру, Чибисов нападал с острого угла – всё было мимо.

ЦСКА по своему обыкновению сделал ставку на командную работу. Однако порой форварды столичного клуба явно заигрывались друг с другом. Лишние передачи давали уральцам дополнительное время на то, чтобы подстроиться и нивелировать опасность.

К середине периода «Металлург» предпринял резкую попытку взвинтить темп до отметок, близких к максимальным. В течение почти двух минут хозяева удерживали москвичей в зоне, но те выстояли и, выйдя из-под пресса, отправились открывать счёт. Несколько коварных бросков издалека – от Провольнева, Нестерова, Карнаухова, Дица – заставили местных болельщиков содрогнуться. Угрозы не выглядели фатальными – драматизма моментам добавила невзрачная игра Василия Кошечкина. Магнитогорский вратарь трижды не смог зафиксировать шайбу и дал соперникам шанс на добивание.

Даже не достигнув взятия ворот, армейцы создали такое преимущество, которое позволяло им уйти на перерыв в хорошем настроении. Его испортил Егор Коробкин. Невысокий нападающий оказался, пожалуй, самым активным и агрессивным игроком «Магнитки» в первом периоде. Логично, что именно он в концовке заработал на себе удаление.

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Использовать лишнего «сталеварам» не удалось, а на старте второй 20-минутке им самим пришлось сыграть вчетвером. Андрей Светлаков «взорвался» от красной линии и вышел бы один на один с Кошечкиным, если бы его скоростной прорыв не прервал Линус Хульстрём. Нарушение получилось оправданным: особых сложностей в меньшинстве «Магнитка» не испытала.

Зато ЦСКА, как только составы стали равными, столкнулся с проблемами. «Металлург» принялся рисовать атаки на любой вкус – с прямыми передачами и с диагональными, с долгим розыгрышем и с моментальным броском. Наилучшую возможность уязвить соперников имел Джош Карри. Канадец подобрал отскок после щелчка Егора Яковлева и направил шайбу низом – Федотов не видел её и отразил благодаря правильно выбранной позиции.

Временами ЦСКА испытывал трудности даже с выходом из зоны. Но на 36-й минуте москвичам хватило двух пасов, чтобы из обороны построить атаку. Константин Окулов получил шайбу справа перед синей линией соперника и, заехав за неё, выстрелил с кистей в дальний угол Кошечкина – 0:1.

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Пропущенный гол не отменил наступательные планы магнитогорцев. Пережив неудачу, они вернулись к привычной тактике и продолжили наращивать давление. За минуту до перерыва сначала Коробкин, а затем Виделль могли восстанавливать равенство – оба раза их намерения разрушила ловушка Федотова.

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Наплыв уральцев на свои ворота гости остановили удалением. Перерыв снова разорвал его на две части. «Магнитка» могла остаться без гола и на этот раз, но нежданно-негаданно ей помог соперник. Передача от Максима Карпова с фланга шла на партнёра, когда перед носом Федотова нашла клюшку армейца Светлакова. Среагировать на рикошет московский голкипер не успел.

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Окрылённый успехом «Металлург» усилил натиск на ЦСКА, и второй гол не заставил себя долго ждать. Настырный Коробкин долго преследовал Гилмора и в итоге отобрал у него шайбу, а затем вырвался на оперативный простор и прошил Федотова сильным броском – 2:1.

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«Магнитка» уже видела блеск кубка и, возможно, поэтому сохранить холодную голову уральцам не удалось: Неколенко нарушил правила и оставил одноклубников в меньшинстве. ЦСКА вложился в эти две минуты по максимуму, и несколько раз лишь сантиметры отделили армейцев от второй шайбы. Впрочем, большинство позволило москвичам обрести уверенность и как следует пристреляться к Кошечкину. Крупные планы демонстрировали ярко красное лицо 39-летнего голкипера и его сбитое дыхание. Возможностей отразить бросок Максима Соркина маститый вратарь в себе на обнаружил – 2:2.

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Остаток основного времени соперники провели в обоюдных атаках. «Магнитка», ощущая растерянность Федотова, старалась бросать из любых позиций, но армейцы выдержали под шквалом атак и перевели игру в овертайм.

В первом добавочном периоде команды решили не закрываться на все засовы. «Сталевары» действовали впереди чуть разнообразнее, ЦСКА оставалось уповать на контригру. Судьбоносным моментом встречи могло стать глупое удаление ЦСКА. Ровно на экваторе овертайма гости вышли на лёд вшестером, но «Магнитка» не реализовала большинство и простила соперника.

А вот армейцы оказались более решительными. Никита Нестеров с шайбой вдоволь накатался по зоне магнитогорцев и нашёл передачей Класа Дальбека – легионер поставил победную точку в пятом матче и подарил этой серии шестой.

Впрочем, и в следующей игре у ЦСКА не будет права на ошибку. Магнитогорцы по-прежнему ведут в противостоянии (3-2) и по-прежнему в шаге от третьего в своей истории Кубка Гагарина.