«Кучеров в режиме зверя!» Забил первым же броском в матче и снова сделал гениальный пас

«Тампа» выглядит устрашающей и непобедимой, за последнюю неделю она «уничтожила» «Торонто», «Нэшвилл» и «Флориду», а сегодня, последнем домашнем матче регулярного сезона, не оставила никаких шансов «Коламбусу». «Молнии» добились четвёртой победы кряду, а лидеры команды продолжили показывать невероятную результативность.

Никита Кучеров начал матч с гола первым же броском по воротам Элвиса Мерзликина. Стивен Стэмкос поборолся у борта и выдал передачу на россиянина, который бросил из-под Владислава Гаврикова, продлив свою голевую серию до семи матчей. Эта связка в последних играх и так феерит, а сегодня имела ещё и дополнительную мотивацию.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Мы держали это в голове, говорили о том, что было бы здорово, если бы Стэмкос набрал 100-е очко дома. Мы пытаемся играть правильно, не форсировать события, играть по системе», — заявил Кучеров. До сотни капитану «молний» не хватало ещё двух очков, в итоге он даже перевыполнил план. Они с Кучеровым поучаствовали во всех четырёх голах «Тампы» — в последних семи встречах Никита набрал 20 (9+11) очков, Стэмкос – 21 (7+14).

«Коламбус» быстро отыгрался, но это был единственный гол, который пропустил Андрей Василевский, а «Тампу» было не остановить. Ещё до первого перерыва они вновь вышли вперёд, реализовав большинство. Кучеров отдал передачу через всю зону под бросок Стэмкосу в касание.

Во втором периоде состоялся долгожданный юбилей – Кучеров пошёл в прессинг, подбил клюшку Гаврикова, украл у него шайбу и выдал Стэмкосу на 100-е очко в сезоне. «Он хорошо играет. Мне повезло выходить с ним в одном звене в последних матчах. У нас с ним есть химия, счастлив за него, 100 очков набрать очень тяжело», — сказал Никита, который первым поздравил партнёра со знаменательным достижением.

«Это особенный момент, раньше я никогда не набирал 100 очков. Я близко подобрался к этому достижению в 2014 году, а сейчас я больше всего горжусь тем, что доказал многим людям их неправоту. Ну а люди, которые всегда в меня верили, делают такие моменты ещё более особенными. Когда делаешь что-то настолько крутое, невозможно не думать о них», — заявил Стэмкос.

«Звено Стэмкоса и Кучерова экстремально «горячее», не удивительно, что мы выигрываем», — сказал Джон Купер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Никита отдал ещё одну передачу, пожалуй, самую красивую в этом матче. Он расположился за воротами, не встречая никакого сопротивления соперника, ждал, оценивал обстановку, и выложил шикарную конфетку на выскочившего на пятачок Ондржея Палата. Через клюшку Веренски, под его коньком.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Обалдеть, Кучеров в режиме зверя!» — написал журналист The Athletic Джо Смит.

«Немыслимая передача Кучерова!» — отреагировали в соцсетях Bally Sports Sun: Lightning.

«Это был гвоздь в крышку гроба «Коламбуса», — отметил журналист «Джекетс» Джефф Свобода.

В регулярке «Тампе» осталось провести ещё два матча, а её тренера Джона Купера уже спрашивают о потенциальном третьем Кубке Стэнли подряд. «Когда «Айлендерс» выиграли четыре подряд, их назвали династией, так что мы можем услышать это слово. У этой команды пять финалов конференций за семь лет… Побеждать тяжело, но эта группа продолжает это делать, в этом году снова 50 побед, 100+ очков. Это, конечно, не гарантирует успех в плей-офф, но последние 10 лет для этой команды были великолепны. Я в предвкушении от того, что мы будем делать. Это должна быть весёлая весна», — ответил Купер.