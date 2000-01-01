Сколько денег потратили на проведение ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге?
ИИХФ лишил Россию чемпионата мира, а огромную арену продолжают строить.
Предварительные расчёты
Изначально на проведение чемпионата мира по хоккею в Санкт-Петербурге планировалось потратить около 1,2 миллиарда рублей.
Сколько потратили на ЧМ-2016 по хоккею?
Эти средства сопоставимы с теми, что были потрачены на ЧМ-2016 по хоккею в Санкт-Петербурге: 1 миллиард 135 миллионов рублей.
Из какого бюджета выделяли средства?
По концепции правительства Санкт-Петербурга планировалось покрыть 50% расходов из бюджета Санкт-Петербурга и ещё 50% — из федерального бюджета.
Новая арена для чемпионата
Для проведения ЧМ-2023 в Петербурге снесли СКК и начали возведение «СКА-Арены» — самого большого хоккейного стадиона в мире (на 21,5 тыс. человек). И это уже совершенно другие затраты.
Сколько стоит постройка «СКА-Арены»?
Предварительная сметная стоимость проекта была оценена в 37 миллиардов рублей. Не более 10 миллиардов планировалось выделить из бюджета города, всё остальное покрывает инвестор.
Что собой представляет «СКА-Арена»?
Огромная арена возвысится на семь этажей, рядом оборудуют подземный и наземный паркинги. На самой арене спроектирована кейтеринг-зона с меню на любой кошелёк, а первый ряд кресел будет примыкать прямо к бортику.
Арену достроят, несмотря на отмену ЧМ
Сейчас объект готов примерно на 70%, его продолжат строить в штатном режиме, даже несмотря на отмену ЧМ-2023.
По сравнению с ЧМ по футболу эти затраты — копейки
По оценкам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, на подготовку к ЧМ-2018 в городе потратили около 145 миллиардов рублей, из которых более 100 миллиардов — из городского бюджета.
Минус турнир и миллиарды. Сколько денег ушло на отобранный ЧМ-2023 по хоккею в Питере?
Читайте также
Все травмы Александра Овечкина
Благородные поступки Овечкина
Мощные рекорды россиян в НХЛ за последнее время
Какие рекорды может побить Овечкин сейчас
Все последние достижения Овечкина
Как менялась форма хоккейной сборной России
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки
Игроки «Авангарда» убойно отметили чемпионство. Так шампанское не пил никто!
Ковальчук третий раз поднял Кубок, «ястребы» ликовали и купались в золотом дожде
Разрушитель рекордов. Овечкин на пути к хоккейному бессмертию