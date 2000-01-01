Минус турнир и миллиарды. Сколько денег ушло на отобранный ЧМ-2023 по хоккею в Питере?

По сравнению с ЧМ по футболу эти затраты — копейки

По оценкам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, на подготовку к ЧМ-2018 в городе потратили около 145 миллиардов рублей, из которых более 100 миллиардов — из городского бюджета.