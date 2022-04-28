Как «Динамо» будет жить дальше? Честное интервью с Алексеем Кудашовым

В нынешнем сезоне выступление московского «Динамо» вряд ли можно назвать успешным. Москвичи, с трудом переиграв в плей-офф скромную «Северсталь» (4-3 в серии), вылетели во втором раунде, не сумев ничего противопоставить ЦСКА (0-4). В эксклюзивной беседе с обозревателем «Чемпионата» главный тренер бело-голубых Алексей Кудашов назвал причины неудачи и подробно рассказал, как команда будет жить дальше и на чём делать акцент в столь непростое время.

«Будут изменения, курс взят на омоложение»

— В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте клуба, было написано про концепцию развития, которую вы предоставляли руководству. Можете хотя бы тезисно рассказать о её ключевых вещах?

— Смысл в том, что мы будем продолжать развивать свою молодёжь, давать ей возможность проявлять себя. Первый шаг сделан, он не такой яркий, как хотелось бы, но будем двигаться дальше. Наши мальчишки только заиграли, как некоторые сразу обращают свой взгляд за океан. Все хотят себя попробовать, у людей есть мечта, я их понимаю, но мы стараемся удержать ребят.

— Кто из молодых ребят проявил себя уже в этом году?

— Отмечу Рашевского, Новикова, Тринеева. Все они сделали шаг вперёд. Мы довольны развитием Кисакова, Дидковского, Никонова, прогрессирует Мачулин. В Питере целый ряд игроков: Брызгалов, Михайлов – они часть сезона играли у нас. На подходе праворукие Петров, Косолапов, достойных ребят хватает. Дальше всё будет зависеть только от них самих. Также в системе питерского «Динамо» есть Будницкий, Буруянов, Джиошвили, Мальцев, Малышев. За всеми мы следим, всем будем давать шанс развиваться. Тот же Прибыльский провёл хороший сезон, Игумнов вышел на новую для себя роль, Яковлев заиграл.

— Молодёжь – это хорошо, а с ветеранами динамовского клуба вы на постоянном контакте?

— Безусловно. Недавно поздравлял легендарного Александра Мальцева с днём рождения. С Владимиром Юрзиновым раз в неделю стабильно разговариваем, Виталий Давыдов был на последнем совете директоров. Он высказал замечания по сезону, дал некоторые советы на будущее. С Зинэтулой Билялетдиновым общаемся, для меня нет ничего зазорного в том, чтобы попросить какой-нибудь совет. Также хочу сказать спасибо председателю совета директоров – президенту клуба Виктору Воронину, а также всем нашим акционерам.

— На итоговой пресс-конференции вы говорили, что в вашем тренерском штабе поменяется тренер вратарей. Уже определились, кто им станет? И остаются ли другие ваши помощники на своих местах?

— Определённость присутствует. Помощники остаются, а по тренеру вратарей есть ряд кандидатов, с которыми мы говорим, с одним из них общаемся плотно и близко. В ближайшее время будут и подписания контрактов, и продления, появится достаточно информации. Будут изменения, курс взят на омоложение. Мы будем в очень плотном контакте с Люзенковым (главный тренер МХК «Динамо». – Прим. «Чемпионата»), с Пушковым (главный тренер «Динамо» СПб. – Прим. «Чемпионата»). Постараемся интегрировать всех игроков, тренерские кадры – аналогично.

Алексей Кудашов (второй справа) на тренерской скамейке «Динамо» Фото: РИА Новости

«Стараюсь многие вещи пропускать между ушей, за последние годы много всего произошло»

— Сейчас довольно много информационного негатива вокруг клуба, не всё понятно с селекционной работой – идут постоянные разговоры об уходе лидеров, в частности Шипачёва, Войнова, Галиева и Миронова. Как вы всё это воспринимаете?

— Стараюсь многие вещи пропускать между ушей, за последние годы много всего произошло на международном уровне, в клубах, в сборной. Да, это часть бизнеса, любое событие можно воспринимать и как отрицательное, и как положительное. Любую критику мы стараемся исправить. Если тебя критикуют, то ты прислушиваешься, ведь дыма без огня не бывает. Особенно когда всё высказывают и критикуют болельщики.

— Что же всё-таки не получилось у «Динамо» в серии плей-офф с ЦСКА?

— Если серия проиграна, значит, ошибались все. И тренеры, и защита, и атака, и вратарская линия. Не было чёткости, ведь чтобы выходить в эту стадию плей-офф и обыгрывать такие команды, мы должны быть к этому готовы. Сказался легионерский вопрос: двое иностранцев решили уехать, Ведин слёг с ангиной и температурой, Клинкхаммер тоже выбыл. Один Линдберг был в обойме. Роли в команде поменялись. Один чуть выпал, сразу всё изменилось. Все звенья пришлось перекраивать, это началось уже с первой игры.

— Всё это сказывалось и на лидере команды – Вадиме Шипачёве?

— Это сказалось на многих хоккеистах, им пришлось больше играть, пробовать себя в других ролях, из третьих звеньев переводили людей в первые. Всех благодарю, никто не был равнодушным, старались всё исправить. Реализация моментов с ЦСКА оставляла желать лучшего, а в плане статистики мы примерно равны.

— Что скажете о вратарской линии?

— Как говорится, плей-офф — это игра вратарей и третьих звеньев. Много нюансов, могли сыграть лучше вратари, могли лучше сыграть в других линиях. Мы ищем и формируем вратарскую бригаду, в ближайшее время всё узнаем, будут изменения. Обращаем внимание на всё, строим команду.

Алексей Кудашов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«У меня огромное желание. Если я понадоблюсь, то всегда готов помочь сборной России»

— В «Динамо» готовы расстаться с высокооплачиваемыми топ-игроками?

— Нельзя исключать подобного развития событий, у нас в планах есть обновление команды. Мы верим в труд. Доверие, коллектив и работа принесут свои плоды. Если не сегодня, то завтра и послезавтра точно.

— Многое было сказано о вашей задаче на привлечение молодых игроков к основе «Динамо», при этом никто не снимает с вас задачи бороться за первые места. Как совмещать заявленный курс на своих воспитанников с работой на результат?

— Задача очень сложная, но вся наша система понимает, что иногда нужно сделать шаг назад, чтобы подготовить кадры и точечно их усилить. Мы постараемся, чтобы в составе были и молодёжь, и взрослые ребята, которые поведут молодых за собой.

— На ваш взгляд, сколько игроков из МХК «Динамо» может в следующем сезоне быть привлечено к главной команде?

— Это все ребята, которые какое-то количество времени с нами проводили. Говорить про кого-то некорректно в первую очередь для них самих. Сбор начнётся с лагеря развития, в конце июня – начале июля. Все будут собраны, у каждого появится шанс проявить себя. Есть группа ребят, про которых я сказал ранее, у них появится шанс закрепиться. Многие себя хорошо проявили в молодёжном хоккее, а некоторые, повторюсь, собрались попробовать себя в НХЛ.

— Ждать ли в «Динамо» новых иностранцев?

— Первое, что я сказал, это то, что концепция и философия будут сосредоточены на наших игроках. Если понадобится усиление или мы увидим хоккеистов, которые будут показывать пример, то рассмотрим их, но пока даже не приходится об этом говорить. Сейчас очень много но, есть политическая, экономическая ситуации, есть вопрос перевода денег в современных реалиях. Очень много моментов, поэтому будем рассматривать всех, а уже дальше принимать решения.

— Есть ли уже понимание относительно продолжения вашей работы в сборной России? Или этот вопрос сейчас не очень актуален в свете текущей ситуации на международной арене?

— В первую очередь это зависит от главного тренера сборной и Федерации хоккея России. У меня огромное желание. Если я понадоблюсь, то всегда готов помочь. Я очень переживаю за нашу молодёжь 16-20 лет, хочу, чтобы ребята не потеряли международный опыт. Им надо развиваться, соревноваться с другими странами, обогащаться. Необходимо повариться в собственном соку, увидеть тенденции хоккея. Уровень соперничества очень важен. Уверен, когда-то всё это закончится. Вопрос в том, насколько быстро.