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Поражение сборной России по хоккею на домашнем ЮЧМ-2008 в Казани от сборной Канады, болельщики поддерживали Канаду, 0:8

«Это был шок». Трибуны в Казани ликовали, когда Канада разрывала Россию в финале ЮЧМ
Денис Лутченко
Канада громила Россию, а трибуны в Казани ликовали
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Наши юниоры были фаворитами решающего матча, но без шансов проиграли «кленовым» 0:8.

2008 год по праву называют едва ли не лучшим в истории российского спорта. Именно тогда футбольная сборная добралась до бронзовых медалей Евро-2008, а петербургский «Зенит» покорил Европу, поочерёдно завоевав Кубок и Суперкубок УЕФА. В том же году баскетбольный ЦСКА вернул себе титул чемпионов Евролиги, а магнитогорский «Металлург» одержал победу в последнем розыгрыше Кубка европейских чемпионов по хоккею. Тогда же наша хоккейная сборная спустя 15 лет стала чемпионом мира и сделала это не где-нибудь, а на родине хоккея – в Канаде, при этом обыграв в финале хозяев турнира.

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За месяц до триумфа в Квебеке прошёл другой чемпионат мира по хоккею – юниорский. Турнир среди лучших игроков планеты до 18 лет во второй раз в истории принимал российский город. В 2003-м ЮЧМ добрался до Ярославля, а пять лет спустя юбилейное 10-е первенство проводила Казань.

Российская команда, возглавляемая тогда Александром Бирюковым, на групповом этапе попала в квинтет со сборными Канады, Германии, Словакии и Дании. Предварительный раунд наши юниоры прошли с максимально возможным количеством очков – немцам и словакам россияне отгрузили по шесть шайб (6:4 и 6:2), канадцам забросили четырежды (4:2), а бедным датчанам забили аж 10 раз (10:1).

В параллельной группе такой же уверенной поступью шли шведы, игравшие с американцами, финнами, швейцарцами и белорусами, а потому именно они вместе со сборной России стали первыми полуфиналистами (14 лет назад победители групп выходили сразу в 1/2 финала, вторые и третьи места – в четвертьфинал).

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В борьбе за выход в финал россияне оказались сильнее юниоров из США, одержав победу со счётом 3:1, а вот шведы пропустили в решающий матч канадцев, которые еле-еле прошли финнов в 1/4 финала, забросив дважды после 20 бросков и пропустив всего одну шайбу после 36 попыток Суоми, а затем отыгрались с «Тре крунур».

Перед финалом казалось, что сборная России будет фаворитом – в пользу этого говорили и личная встреча на групповом этапе, и уверенная поступь по сетке турнира, да и поддержка домашних трибун также могла стать важным фактором, который необходим для ещё не окрепших молодых игроков.

Однако все надежды на золото были разнесены в пух и прах уже в первом периоде. Кошмар начался на пятой минуте – при игре в большинстве защитник нашей сборной Игорь Головков ошибся на ровном месте в средней зоне, благодаря чему Николя Дешам получил возможность выйти на рандеву с Александром Печурским и открыл счёт.

Через 10 минут Печурского и вовсе заменят на Данилу Алистратова, ведь к тому моменту в его воротах побывают ещё три шайбы – вереница ошибок в исполнении россиян приведёт к голам Кори Тривино, Джордана Эберле и Брэйдена Шенна, причём шайбы действующих игроков «Сиэтла» и «Сент-Луиса» соответственно разделят всего 49 секунд. Однако даже замена вратаря не сильно помогла исправить ситуацию, ведь уже через минуту Эберле оформил дубль, и команды отправились на первый перерыв при ужасающих 0:5 для сборной России.

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«Это был тот шок, который ребята не смогли преодолеть. Я нацеливал ребят только на первое место, потому что, когда выступаешь у себя на родине, при своей публике, все ждут от тебя только победы… К сожалению, этого добиться не удалось, и теперь говорить, что серебряные медали — это тоже удача, было бы неправильно, потому что главной нашей задачей были золотые медали. Но мы с ней не справились», — рассказывал по окончании встречи Бирюков.

По сути, исход игры был решён в первые 20 минут, а потому дальнейшие события большой важности уже не имели. Канадцы слегка сбавили темп и потихоньку готовились праздновать, а россияне безуспешно пытались забросить хотя бы один раз, чего за весь матч у них так и не получилось. А вот «кленовые» сделали это ещё трижды – во втором периоде по шайбе забросили Райан Эллис и Брэндон Макмиллан, а в заключительной трети окончательный счёт установил будущий первый номер драфта-2010 Тейлор Холл.

Обзор финального матча ЮЧМ-2008. Видео.

К тому моменту настроение болельщиков на «Татнефть-Арене» вряд ли можно было назвать хорошим, хотя некоторые из них нашли способ его улучшить: «На седьмой минуте третьего периода стадион неожиданно взрывается. Народ ликует, скандируя: «Мо-лод-цы!». Что же это? Неужели Россия забила? Нет! Это первая тройка канадцев разорвала на куски нашу оборону, и юный Холл нарисовал броском в пустых воротах «8:0». Зрители радовались голу канадцев и болели остаток финала за них. А за две минуты до сирены зал опустел на треть.

Даже будучи освистанными своими же трибунами, которые во всех предыдущих матчах болели за Россию, а сегодня овациями встречавшими восьмой гол сборной Канады, подопечные Александра Бирюкова шли в атаку – обречённую на очередной провал», — сообщалось в послематчевом отчёте на сайте «Татар-Информ».

Для Бирюкова эти минуты стали последними в качестве профессионального тренера. Наставник, одним из воспитанников которого является легендарный Павел Буре, после 24 апреля 2008 года больше не появлялся на тренерском мостике.

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