Шестёркин заберёт «Везину», Тарасенко наградят за верность хоккею? Кто выиграет призы НХЛ

Уже 1 мая в Национальной хоккейной лиге завершится регулярный чемпионат сезона-2021/2022. Уже определены 16 команд, которые продолжат борьбу за Кубок Стэнли. Остальные отправятся в отпуск в ожидании начала подготовки к новому сезону. Традиционно по итогам регулярки НХЛ определяются лауреаты многих индивидуальных наград в североамериканской лиге. И в нынешнем сезоне как минимум один российский игрок в обязательном порядке должен пополнить коллекцию индивидуальных призов.

«Везина Трофи»

Этим игроком является голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, на абсолютно невероятном уровне отыгравший регулярный чемпионат. Во многом благодаря фантастической игре Шестёркина «синерубашечники» задолго до окончания регулярки гарантировали себе возвращение в плей-офф, в котором самый богатый клуб НХЛ не принимал участия с 2017 года (если не считать участие в квалификационном раунде в коронавирусном сезоне).

Статистика Шестёркина просто поражает воображение. Россиянин с запасом лидирует в НХЛ по классическим вратарским показателям КН (2,03) и %ОБ (93,6), а также продвинутому GSAx (разнице ожидаемых и фактически пропущенных голов) с невероятным показателем «+35,3». Неудивительно, что российский голкипер сводит с ума фанатов «Рейнджерс», которые скандируют «Игорь, Игорь» на каждом домашнем матче команды в этом сезоне.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

Сложно сказать, как получится у Шестёркина и всей команды проявить себя в плей-офф, но приз лучшему вратарю присуждается на основе выступления в гладкой части сезона. И здесь у Игоря нет решительным счётом никакой конкуренции. Некоторые североамериканские журналисты даже обсуждали вероятность того, что Шестёркин выиграет не только «Везину», но даже и «Харт Трофи» как самый ценный игрок сезона.

Если ожидания журналистов не разойдутся с реальностью, то Игорь станет всего третьим россиянином, удостаивавшимся «Везина Трофи». В 2013 и 2017 годах приз доставался выступавшему за «Коламбус» Сергею Бобровскому, а в 2019-м первенствовал голкипер «Тампы» Андрей Василевский. Собственно, Василевский должен был брать «Везину» и в прошлом сезоне, но по каким-то соображениям приз довольно неожиданно присудили Марку-Андре Флёри. Пожалуй, только подобного рода случайность может помешать Шестёркину стать лучшим сейчас.

«Харт Трофи», «Арт Росс Трофи» и «Морис Ришар Трофи»

Действительно, на протяжении большей части сезона имя Шестёркина фигурировало среди потенциальных кандидатов и на «Харт Трофи», но во второй части регулярки уж слишком хороши были два североамериканских нападающих – канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и американский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс.

Капитан «нефтяников» стал всего пятым игроком за последние 20 лет, кому удалось покорить гроссмейстерскую планку в 120 набранных очков в регулярке. Ранее это делали Никита Кучеров (128, 2018/2019), Сидни Кросби (120, 2006/2007), Яромир Ягр (123, 2005/2006) и Джо Торнтон (125, 2005/2006). А на счету Макдэвида уже 122 результативных действия, и у него запасе есть ещё два матча до завершения регулярного чемпионата, в которых можно ещё сильнее улучшить индивидуальную статистику. Тем более что командный результат сейчас не давит на Коннора, ведь «Эдмонтон» в плей-офф уже пробился.

Коннор Макдэвид Фото: Getty Images

Долгое время конкуренцию Макдэвиду в борьбе за «Арт Росс Трофи», приз лучшему бомбардиру регулярки, навязывал нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо. Канадский форвард провёл лучший сезон в карьере и стал первым игроком в клубной истории, покорившим планку в 100+ очков в регулярке. Но за последнюю неделю Коннор сумел организовать отрыв в семь очков, который отыграть уже невозможно.

Призом «Харт Трофи» награждается игрок, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. И, скорее всего, третий год кряду эта награда уйдёт в руки игроков «Эдмонтона». В 2020 году приз завоевал Леон Драйзайтль, а в прошлом сезоне второй раз в карьере победил Макдэвид (первый раз – в 2017 году). Вряд ли кто-то удивится, если в нынешнем сезоне Коннор оформит хет-трик из «Хартов».

Остон Мэттьюс Фото: Getty Images

Что касается Мэттьюса, то теоретически «Харт» может достаться и ему. В пользу американского форварда говорит удивительная статистика заброшенных шайб. Остон стал первым игроком за последние 10 лет, достигшим рубежа в 60 точных бросков в регулярке. В 2012 году столько шайб настрелял Стивен Стэмкос, и с тех пор никому не удавалось достичь подобного рубежа. Также Мэттьюс стал первым игроком, родившимся в США, которому покорилось это достижение. И теперь весь вопрос заключается в том, какой выбор сделает Ассоциация журналистов НХЛ. Что победит – универсальность Макдэвида, совмещающего голы с результативными передачами, или невероятная снайперская точность Мэттьюса, который уже фактически гарантировал себе второй подряд «Морис Ришар».

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«Джеймс Норрис Трофи» и «Колдер Трофи»

По итогам регулярки также определятся и обладатели ещё двух престижных наград в НХЛ – приз «Джеймс Норрис Трофи» вручается лучшему защитнику лиги, а «Колдер Трофи» вручат лучшему новичку. Хоккеист не может быть номинирован на приз лучшему новичку, если он сыграл 25 игр в одном из предшествующих сезонов или более шести игр в любых двух предыдущих сезонах. Ещё одно условие: претенденту не может быть больше 26 лет.

Ситуация с фаворитами в этих номинациях разная. На днях на официальном сайте НХЛ состоялось голосование среди 17 экспертов для определения претендентов на трофей лучшему новичку. Фаворитом на текущий момент является защитник «Детройт Ред Уингз» Мориц Зайдер. Немецкий защитник занял первое место, набрав 76 баллов от экспертов, 14 из которых поставили его на первое место. В текущем регулярном сезоне 21-летний немец провёл 80 матчей, набрав 49 (6+43) очков при показателе полезности «-9». В тройку также вошли форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Бантинг, получивший 57 баллов и одно первое место от экспертов, а также Тревор Зеграс из «Анахайм Дакс» с 50 очками (два первых места). Именно между этими игроками и будут выбирать представители Ассоциации журналистов НХЛ.

И если в споре за «Колдер Трофи» существует какая-то интрига, то приз лучшему защитнику НХЛ в этом сезоне, вне всяких сомнений, обязан уйти в Швейцарию – к Роману Йози из «Нэшвилл Предаторз». 31-летний хоккеист провёл просто отменный регулярный чемпионат, став первым защитником в XXI веке, которому удалось набрать 90+ очков. В прошлый раз защитник набирал 90+ очков в сезоне-1993/1994. Тогда Рэй Бурк («Бостон») завершил регулярку с 91 (20+71) баллом в 71 игре. Кроме того, Йози установил рекорд по очкам за сезон среди защитников из Европы. Он превзошел достижение Сергея Зубова (89 очков в 78 матчах в том же сезоне-1993/1994).

В последнее время мы уже привыкли к тому, какое внимание в Северной Америке уделяется статистическим показателям. И приз лучшему защитнику является одним из самых ярких свидетельств вышесказанных слов, так как зачастую лучшим признают банально самого результативного защитника сезона. Но нельзя сказать, что Йози является исключительно атакующим защитником, неспособным играть у своих ворот. Это совершенно не так, и лучший показатель полезности среди защитников в его команде это доказывает. Теоретически помешать Роману получить «Джеймс Норрис Трофи» может тот факт, что ему отдавали это приз всего два года назад, а в нынешнем сезоне очень хорош ещё и молодой Кейл Макар из «Колорадо». Но всё-таки, скорее всего, именно Йози оформит дубль в этой номинации.

Тарасенко получит приз за верность хоккею?

Российский форвард «Сент-Луиса» попал в число номинантов «Билл Мастертон Трофи» — приза, ежегодно вручаемого игроку, показавшему высокое хоккейное мастерство вкупе с верностью хоккею. Описание идеально подходит к Тарасенко: Владимир перенёс несколько неудачных операций на плече, а когда наконец полноценно вернулся в строй, то провёл абсолютно лучший сезон в карьере.

Если Тарасенко заберёт «Мастертона», то это будет первый случай в истории, когда награда достанется россиянину. Но конкуренты у лидера «Блюз» серьёзные. Тут и победивший наркозависимость Прайс, и суперветеран Хара, и только что завершивший карьеру Гецлаф.